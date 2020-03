SAFRAN : retire ses objectifs 2020 et annule le dividende 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’image de nombreux autres groupes, Safran a annoncé jeudi soir le retrait de ses objectifs pour 2020, compte tenu de la crise du Covid-19. De plus, l’équipementier pour l'aérospatiale et la défense a décidé de ne pas proposer lors de son assemblée générale annuelle le paiement en 2020 du dividende au titre de l'exercice 2019. Cela aurait représenté un décaissement de l'ordre de 1 milliard d’euros en juin.En outre, Safran a annoncé la mise en place en cours d'une nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros, d'une durée pouvant aller jusqu'à deux ans qui vient s'ajouter à sa ligne de crédit actuelle de 2,52 milliards non tirée à ce jour et arrivant à échéance en décembre 2022. Au final, le groupe assure disposer de liquidités suffisantes pour financer la poursuite de son activité.