SAFRAN : un accord de coopération avec Lufthansa Technik

Safran et Lufthansa Technik ont signé un accord de coopération pour la maintenance et la réparation des nacelles de l’Airbus A320neo. Cet accord vise à proposer aux opérateurs des services flexibles et optimisés en s’appuyant sur l’expertise des deux sociétés. Ainsi, Safran Nacelles, développe, produit et soutient les nacelles de l’Airbus A320neo équipé des moteurs LEAP-1A de CFM International et Lufthansa Technik est un fournisseur de services techniques pour avions dans le monde entier.Safran Nacelles et Lufthansa Technik associent leurs compétences pour proposer aux opérateurs le développement rapide de services de réparation approuvées par les autorités aériennes et pour rationaliser à l'échelle mondiale l'utilisation de leurs stocks respectifs de sous-ensembles nacelle majeurs. Ils renforcent ainsi l'accès à des services adaptés aux demandes du marché.