SAFRAN : un nouveau Directeur général adjoint pour Safran Helicopter Engines

Eric Dalbiès (51 ans) devient Directeur général adjoint de Safran Helicopter Engines, ainsi que Président de Safran Power Units, où il remplace François Tarel, appelé à une autre fonction au sein du Groupe. Eric Dalbiès a rejoint Snecma en 1992, au sein de la Division Moteurs Spatiaux de Vernon. Jusqu’en 2005, il occupe plusieurs postes dans les métiers de l’ingénierie et des programmes au sein de Snecma. En 2005, il est nommé Directeur des Systèmes d’Information de Turbomeca, avant de devenir en 2008, adjoint au Président, également en charge des Démarches de progrès.Depuis 2013, Eric Dalbiès était Directeur de la Stratégie de Safran, et depuis 2015 également en charge des fusions et acquisitions (M&A) du Groupe.