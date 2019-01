Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 1er janvier 2019, Bruno Bergoend (60 ans) est nommé Directeur Programmes Airbus et ATR pour le groupe et Directeur des Relations Institutionnelles en Occitanie. Il succède à André Guiraud, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il rapporte à Stéphane Abrial, Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles.À ce poste, Bruno Bergoend assure entre autres la supervision, la coordination et le développement des activités de Safran auprès d'Airbus. Il est secondé par Peter Detjen, précédemment salarié de Zodiac Aerospace, basé à Hambourg.Bruno Bergoend était Président Safran Ventilation Systems depuis 2012.