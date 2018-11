SAFRAN : vise une croissance organique de 4% à 6% entre 2019 et 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran présente aujourd'hui ses ambitions stratégiques et financières à l'occasion d'une journée investisseurs. L'équipementier aéronautique table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 6% en moyenne sur la période 2019-2022, comprenant une croissance de 7 % à 9 % des activités de services pour moteurs civils. Il vise une marge opérationnelle courante comprise entre 16 % et 18 % d'ici 2022 et une forte génération de cash portée par une hausse de 50 % de l'Ebitda entre 2018 et 2022.Safran prévoit de plus un taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre supérieur à 50% chaque année et dépassant 60% en 2022.Le groupe, qui entend achever en 2019 l'intégralité du programme de rachat d'actions de 2,3 milliards d'euros commencé en 2018, a l'intention d'augmenter ce programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros supplémentaires.Le conseil d'administration examinera la pratique de retour aux actionnaires en 2020 afin d'assurer un rendement croissant et attractif.Safran entend devenir le numéro un mondial des fournisseurs d'équipements aéronautiques au cours des 15 prochaines années.Le directeur général, Philippe Petitcolin a déclaré : " Nous avons atteint et même dépassé nos ambitions fixées en mars 2016. L'attention portée à l'exécution et à l'excellence opérationnelle, conjuguée à la dynamique d'innovation et d'investissement en R&T, permet au groupe de définir de nouvelles ambitions et de préparer l'avenir de notre industrie. Par ailleurs, la montée en cadence de la production du LEAP se poursuit et l'intégration de Zodiac Aerospace est en bonne voie. "