Safran : 100e lancement pour Ariane 5

26/09/2018 | 11:05

Le groupe Safran annonce ce jour qu'Ariane 5 a procédé à son 100e lancement, en l'occurrence la mise en orbite de deux satellites de télécommunications d'un poids total de 9940 kilos.



'Au cours de ces 100 vols depuis 1996, Ariane 5 a non seulement accompagné le développement de l'industrie spatiale européenne et mondiale dans le domaine des télécommunications, mais aussi contribué à l'exploration et à la Science, avant de transmettre le flambeau à Ariane 6. D'ici-là, d'autres belles missions attendent Ariane 5, dont le prochain lancement n'est pas le moindre : 'Bepi Colombo', qui s'élancera vers Mercure le mois prochain', déclare Alain Charmeau, Président exécutif d'ArianeGroup (co-entreprise à 50/50 d'Airbus et de Safran).



Depuis 22 ans, Ariane 5 a notamment placé 170 satellites de télécommunications en orbite de transfert géostationnaire.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.