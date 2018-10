Safran : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran a réalisé son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a publié un chiffre d’affaire ajusté de 5,348 milliards d’euros, comprenant la contribution de 1, 2 milliard de Zodiac Aerospace. L’activité ressort ainsi en progression de 45,4 % sur une base publiée et de 11,4 % sur une base organique.Sur les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 14,854 milliards d'euros, comprenant la contribution de 2,716 milliards de Zodiac Aerospace. L'activité augmente de 30,9 % sur une base publiée et de 10,5 % sur une base organique." Durant les neuf premiers mois de 2018, nos activités de Propulsion, d'Équipements aéronautiques et de Défense affichent une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10 %, témoignant de la demande soutenue pour nos produits ainsi que d'un environnement porteur ", a commenté Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran.Le dirigeant indique également que " le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace est en ligne avec la feuille de route financière " et que " la production de moteurs LEAP s'est encore accélérée au 3e trimestre ", ce qui l'amène à confirmer l'objectif de livraison de 1 100 moteurs en 2018." Dans l'ensemble, grâce à la performance des neuf premiers mois de l'année, nous sommes en très bonne voie pour réaliser nos objectifs 2018 ", a conclu Philippe Petitcolin.Hors Zodiac Aerospace, Safran vise une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7 % à 9 % et une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20 % sur la base d'un cours couvert de 1,18 dollar pour 1 euro." Les perspectives pour 2018 bénéficient notamment d'une croissance des activités de services pour moteurs civils plus forte que la tendance de croissance à long terme de 7% à 9%, d'une amélioration de la marge brute en première monte du CFM56 et d'acomptes sur les contrats export " a précisé l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense.