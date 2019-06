Safran : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stéphane Cueille, Directeur R&T et Innovation de Safran, Dr. Roland Fischer, Président Directeur Général d’Oerlikon, Jean-Luc Moullet, Directeur général délégué à l’innovation du CNRS, Alain Célérier, président de l’Université de Limoges, ont signé une lettre d’intention annonçant la création à Limoges d’un laboratoire de recherche commun « PROTHEIS » et d’une plateforme technologique « SAFIR », deux structures complémentaires spécialisées dans le domaine des traitements de surface pour les applications aéronautiques.Pour Safran, ces deux entités vont permettre de renforcer ses travaux dans le domaine des traitements de surface afin de concevoir des produits plus légers, à durée de vie plus longue, avec des émissions sonores et d'oxydes d'azote maitrisées, compatibles avec la réglementation REACH et capables de répondre à tout type d'applications aéronautiques actuelles et futures.La feuille de route du laboratoire prévoit, dans le cadre des projets du groupe liés à l'usine du futur, de développer la simulation numérique des procédés et de capter, stocker, analyser et exploiter les données en production, afin de favoriser la maitrise continue de la qualité produit.