Safran : A suivre aujourd'hui

Safran annonce qu’Alexandre Ziegler est nommé Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles à compter du 2 septembre, en remplacement de Stéphane Abrial qui fait valoir ses droits à la retraite. Alexandre Ziegler est également membre du Comité Exécutif du Groupe. La Direction Internationale et des Relations Institutionnelles a également la responsabilité de la direction des programmes Groupe ainsi que les relations avec Boeing, Airbus et COMAC. Alexandre Ziegler était Ambassadeur de France en Inde depuis 2016.