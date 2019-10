Safran : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran a réalisé jeudi son point d’activité pour le troisième trimestre 2019, à l’issue duquel il a confirmé ses perspectives 2019. Ainsi, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a publié un chiffre d'affaires de 6,095 milliards d’euros sur la période, en progression de 14% à données publiées sur un an et de 9,8% en organique. Sur les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires atteint 18,197 milliards d’euros, en hausse de 22,5 % à données publiées et de 12,6 % en organique." Au troisième trimestre, nous avons franchi une nouvelle étape pour atteindre notre objectif de croissance organique de chiffre d'affaires pour 2019. La croissance organique de 9,8 %, qui est forte compte tenu de la base de comparaison, reflète bien ce que nous attendons pour la fin de l'année ", a commenté Philippe Petitcolin, le directeur général." Concernant l'immobilisation du MAX, nous soutenons Boeing, et sur la base de notre cadence de production actuelle de moteurs LEAP-1B correspondant à 42 avions par mois, nous confirmons une production d'environ 1 800 moteurs LEAP en 2019 ", a ajouté le dirigeant.