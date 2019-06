Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.00% 0.00% SAFRAN 1.18% 124.35 16.60%

0

Dans le cadre de leurs stratégies d’innovation, Daher, Airbus et Safran annoncent leur collaboration pour la conception et le développement d’EcoPulse, un démonstrateur à propulsion hybride distribuée, répartie sur ailes, dont le premier vol est prévu à l’horizon 2022..Le système propulsif hybride distribué sera fourni par Safran. L’optimisation aérodynamique de la propulsion distribuée, l’implantation de batterie à haute densité énergétique ainsi que son utilisation pour le pilotage de l’aéronef sera réalisé par Airbus.L'installation des composants et systèmes, la réalisation des essais en vol, l'analyse globale et la construction règlementaire seront menées par Daher, via la plateforme TBM." Cette collaboration a pour objectif de valider des technologies destinées à diminuer les émissions polluantes les nuisances sonores de créer de nouveaux usages de transport aérien ", ont expliqué les trois sociétés.