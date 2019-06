Safran : ALAFCO augmente sa flotte de moteurs LEAP-1A

LE BOURGET, France - 19 June 2019 - Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO), société internationale de location d'avions basée au Koweït, annonce ce jour avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper 30 nouveaux Airbus A320, et 20 appareils de même type en option.

ALAFCO, une société de location d'avions fondée en 1992 et cotée à la Bourse koweitienne, est un client de longue date de CFM International. Avec cette nouvelle commande, la société de location dispose désormais de plus 120 moteurs LEAP dans sa flotte.

'L'intégration de nouveaux Airbus A320 équipés de moteurs LEAP-1A dans notre portefeuille souligne la qualité de la collaboration établie entre ALAFCO et CFM, et constitue un volet important de notre stratégie à long terme.

Le moteur LEAP continue de répondre aux attentes des clients d'ALAFCO. Avec ses hauts niveaux de performance et de fiabilité, ce moteur accroît la valeur de notre offre et va ainsi jouer un rôle majeur dans la croissance continue de notre société.'

Ahmed Albzbin, Président d'ALAFCO.