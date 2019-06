Safran : Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines s'associent pour rendre le vol vertical plus vert

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines s'associent pour rendre le vol vertical plus vert

Les deux leaders mondiaux du secteur signent un accord de coopération d'innovation en vue de préparer le programme de recherche Horizon Europe

Paris Air Show, Le Bourget, 19 juin 2019

Airbus Helicopters, premier constructeur mondial d'hélicoptères civils, et Safran Helicopter Engines, leader mondial des moteurs d'hélicoptères, s'associent pour préparer l'avenir plus propre, plus silencieux et plus efficient du vol vertical, en vue du programme de recherche européen Horizon Europe, qui devrait être mis en oeuvre au cours des dix prochaines années.

Les deux entreprises ont signé aujourd'hui au Salon du Bourget une lettre d'intention visant à formaliser leur volonté de démontrer conjointement de nouvelles technologies capables de réduire sensiblement les émissions de CO2 et les niveaux sonores des futures plateformes à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Diverses options technologiques seront étudiées, notamment différents niveaux d'électrification, des turbines à gaz plus efficientes, des carburants alternatifs et des architectures de moteur avancées permettant de réduire l'empreinte sonore des turbines.

Notre industrie est à l'aube d'une révolution verte et je pense qu'en tant que premier constructeur mondial d'hélicoptères civils il nous incombe de développer des technologies et des solutions qui continueront à faire du vol vertical le meilleur moyen de relier les villes et de transporter des passagers en toute sécurité en milieu urbain » , a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters. « Grâce à cette future coopération avec Safran Helicopter Engines nous serons les mieux placés pour porter à maturité et exploiter de nouvelles formules de propulsion qui permettront de développer des hélicoptères plus propres et plus silencieux. Le programme de recherche Horizon Europe offre un cadre idéal pour réunir les compétences et savoir-faire présents européens et je suis convaincu qu'il peut faciliter un changement durable dans notre industrie. »

Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines travaillent depuis de nombreuses années au développement de systèmes de propulsion avancés, tels que la configuration électrique novatrice Eco Mode, qui permet de mettre en pause et de redémarrer en vol l'une des turbines d'un hélicoptère bimoteur. Cette technologie, qui entraînera une réduction de la consommation de carburant et une plus grande autonomie, sera testée sur le démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse Racer, développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2.

Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines, a déclaré : « Cette future coopération avec Airbus, dans le cadre du programme européen Horizon Europe, est une formidable opportunité de préparer les systèmes de propulsion des futurs hélicoptères. Associant la plus large gamme de puissance, un éventail complet de systèmes électriques pour systèmes de propulsion hybrides électriques et un savoir-faireunique en matière d'essai, de qualification et de certification, Safran est actuellement le fournisseur le plus performant de systèmes de propulsion intégrés et efficients. Nous sommes ravis de nous associer avec Airbus Helicopters dans le but de réduire l'empreinte environnementale du transport aérien. »

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec plus de 72 000 moteurs produits depuis sa création. La société offre la plus large gamme de turbomoteurs et compte 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Pour plus d'informations www: .safran-group.comet www.safran-helicopter-engines.com /Suivez @Safran et @SafranHCEngines sur Twitter.

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

