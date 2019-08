Safran : Alexandre Ziegler est nommé Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles de Safran

Paris, le 29 août 2019

Ambassade de France à Delhi

Alexandre Ziegler est nommé Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles à compter du 2 septembre, en remplacement de Stéphane Abrial qui fait valoir ses droits à la retraite. Alexandre Ziegler est également membre du Comité Exécutif du Groupe. La Direction Internationale et des Relations Institutionnelles a également la responsabilité de la direction des programmes Groupe ainsi que les relations avec Boeing, Airbus et COMAC.

Alexandre Ziegler débute sa carrière en 1997 au ministère des Affaires étrangères, en tant que Conseiller à la direction des affaires stratégiques et de sécurité. Entre 2000 et 2010, il occupe successivement les fonctions de Consul général adjoint à Hong Kong, Premier secrétaire d'ambassade puis Deuxième conseiller à Berlin et enfin Conseiller de coopération et d'action culturelle à Pékin. Alexandre Ziegler est ensuite nommé chef du service des programmes et du réseau à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2012, où il est appelé à rejoindre le cabinet du Ministre des Affaires étrangères et européennes. En juin 2013, il est nommé directeur du cabinet du Ministre des Affaires étrangères. Il était Ambassadeur de France en Inde depuis 2016.

Alexandre Ziegler, 49 ans, est agrégé d'histoire et ancien élève de l'ENS Lettres et Sciences humaines (1992), diplômé de Sciences-Po Paris (1993), et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion Marc Bloch, 1995-1997).