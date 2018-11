Safran : André-Hubert Roussel proposé au poste de Président exécutif d’ArianeGroup

Amsterdam/Paris, le 26 novembre 2018 - Airbus SE et Safran, les sociétés coactionnaires d'ArianeGroup, ont proposé au Conseil d'administration de l'entreprise de nommer André-Hubert Roussel (53 ans), actuellement Directeur des opérations d'Airbus Defence and Space, pour succéder à Alain Charmeau (62 ans) en qualité de Président exécutif (Chief Executive Officer, CEO) d'ArianeGroup, à compter du 1er janvier 2019.

Alain Charmeau, dirigeant émérite du secteur aéronautique et spatial, prendra sa retraite en 2019, au terme d'une phase de transition qui s'étendra du 1er janvier au 31 mars 2019. Au cours de cette période, il exercera les fonctions de conseiller spécial auprès du nouveau Président exécutif d'ArianeGroup. Vétéran d'Airbus, il a notamment dirigé divers programmes de l'entreprise, dont Ariane 5, le véhicule de transfert automatique ATV, le laboratoire scientifique Columbus de la Station Spatiale Internationale (ISS) et d'importantes activités liées à la force de dissuasion française. Il a pris en 2015 la direction d'ArianeGroup, une joint-venture à parts égales entre Airbus et Safran, et mené avec succès l'intégration du leader européen des lanceurs spatiaux.

« Alain Charmeau a fait un travail remarquable au sein d'ArianeGroup et auparavant au sein d'Airbus et d'Aérospatiale. Il a pendant près de 40 ans largement contribué au succès de nos programmes spatiaux et de défense. Avec ce passage de témoin, nous disons au revoir à un collègue formidable et à l'un des plus grands dirigeants du secteur spatial. Il n'est pas facile de remplacer Alain Charmeau, mais je suis convaincu, qu'avec son impressionnante expérience opérationnelle dans le secteur spatial, André-Hubert Roussel est le candidat idéal pour faire passer ArianeGroup à une nouvelle étape», a déclaré Tom Enders, Président exécutif (CEO) d'Airbus.

« Je tiens à remercier chaleureusement Alain Charmeau pour le travail accompli depuis la création d'ArianeGroup il y a plus de 3 ans, en réorganisant la filière européenne des lanceurs pour plus de compétitivité et d'efficacité dans le cadre du développement d'Ariane 6, et aussi dans le domaine de la défense. André-Hubert Roussel a toute notre confiance pour poursuivre cette passionnante mission qui permettra à l'Europe de garder son autonomie d'accès à l'espace, et pour laquelle le soutien de l'ESA et des États européens, ainsi que des agences spatiales nationales, est également essentiel », a ajouté Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran

André-Hubert Roussel a été nommé Directeur des opérations d'Airbus Defence and Space en 2016, et siège depuis cette date au Comité exécutif de la Division. Il siège également au Conseil d'administration d'ArianeGroup depuis juillet 2018. Auparavant, il était responsable de l'Ingénierie au sein d'Airbus Defence and Space. Avant d'assumer ces fonctions, il était Directeur Ingénierie, Opérations et Qualité de l'entité Space Systems d'Airbus Defence and Space. En 2014, il a pris la direction des programmes de lanceurs d'Airbus et joué un rôle décisif dans le lancement du programme Ariane 6, ainsi que dans la création de la joint-venture ArianeGroup. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1990 et est titulaire d'un diplôme d'ingénierie de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications. Il est marié et père de quatre enfants.