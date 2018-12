Safran : Ariane 5 a placé deux satellites en orbite

05/12/2018 | 17:07

Ariane 5 a placé deux satellites en orbite de transfert géostationnaire (GTO), depuis le port spatial européen de Kourou (Guyane française).



Il s'agissait du dernier lancement de l'année pour Ariane 5, qui a placé en orbite 13 satellites en 2018.



Ce lancement a permis de mettre en orbite deux satellites d'une masse totale de 9362 kg. GSAT-11 est un satellite de télécommunication et GEO-KOMPSAT-2A est dédié à l'observation météorologique terrestre et spatiale.



' A l'occasion des 6 tirs réalisés en 2018, Ariane 5 a une nouvelle fois démontré sa performance et sa flexibilité, que ce soit en mettant pour la 3e fois en orbite 4 satellites Galileo, en plaçant Bepi-Colombo, désormais en route vers Mercure, sur son orbite de libération, en célébrant son 100e lancement ou encore en démontrant une nouvelle fois sa capacité à lancer plus de 10 tonnes vers l'orbite géostationnaire. Les succès d'Ariane 5 préparent d'ores et déjà les futurs succès d'Ariane 6 ' a décalré Alain Charmeau, Président exécutif d'ArianeGroup.





