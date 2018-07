Safran : Ariane 5 lance quatre nouveaux satellites Galileo

Kourou, le 25 juillet 2018

Pour son troisième lancement de l'année 2018, Ariane 5 a placé en orbite quatre nouveaux satellites européens de navigation Galileo

Il s'agissait du lancement de la dernière Ariane 5 ES ; les prochains satellites Galileo seront lancés par Ariane 6

Le système Galileo compte déjà 200 millions d'utilisateurs à travers le monde

Ce lancement marque également le coup d'envoi de la campagne #withariane, qui permettra au grand public européen de mieux connaître Ariane 5 et de préparer la célébration de son 100e lancement prévu en septembre prochain

ESA-CNES-Arianespace / Optique Vidéo du CSG - S. Martin

Nouveau succès pour le lanceur européen : Ariane 5 a placé en orbite quatre nouveaux satellites de la constellation européenne de navigation Galileo, pour sa troisième mission de l'année 2018. Ariane 5 a décollé depuis le Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou à l'heure prévue (8h25mns et 1 seconde heure locale, 13h25mns1sec CET), avec à son bord les satellites Galileo 23, 24, 25 et 26.

Pour cette mission en orbite terrestre moyenne (MEO - Medium Earth Orbit) circulaire à 29 600 km d'altitude, la performance au lancement de cette Ariane 5 ES était de 3284 kg, dont 2866 kg pour les satellites. Ceux-ci ont été injectés en orbite par un dispenseur de 416 kg, spécialement développé et réalisé par ArianeGroup pour les lancements Galileo sur Ariane 5.

Ces satellites Galileo étaient les derniers à être lancés par une Ariane 5. Les 4 prochains satellites de la constellation seront mis en orbite par paires, par deux Ariane 62, conformément au contrat signé en septembre dernier par Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA), au nom de la Commission européenne (DG GROW) et de l'Union européenne. Ariane 62 est la version du futur lanceur européen Ariane 6 équipée de deux étages d'accélération à propulsion solide P120C et du moteur ré-allumable Vinci a l'étage supérieur.

« Ariane 5 s'est acquitté avec brio de missions hautement complexes et ne compte plus lesrecords. Je me réjouis à la perspective de fêter son 100e lancement en septembre prochain. J'aimerais une fois de plus remercier l'ESA et la Commission européenne d'avoir fait confiance à notre filiale Arianespace pour cette mission emblématique, et décidé de la renouveler avec Ariane 6 en lui confiant le lancement des prochains satellites Galileo », a déclaré Alain Charmeau, CEO d'ArianeGroup.

Le lancement de ce jour a été assuré par la version Ariane 5 ES, déjà utilisée avec succès pour les lancements des véhicules de transfert automatique européens ATV, ainsi que pour huit autres satellites Galileo, à raison de quatre en novembre 2016 et quatre en décembre 2017. Il s'agissait aussi du denier lancement d'une version ES, tous les lancements Ariane 5 à venir seront effectués par des versions ECA, ce qui sera le cas des 3 autres lancements d'Ariane 5 prévus d'ici la fin de l'année.

Fer de lance du savoir-faire européen, le lanceur Ariane 5 est l'un des plus vastes et ambitieux programmes spatiaux au monde. Sa flexibilité lui permet de transporter indifféremment des charges utiles lourdes en orbite basse, deux satellites en orbite de transfert géostationnaire, un satellite unique à durée de vie opérationnelle optimisée ou, comme aujourd'hui, plusieurs satellites en orbite moyenne.

Maître d'oeuvre industriel du développement et de l'exploitation des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6, ArianeGroup coordonne un réseau industriel regroupant plus de 600 sociétés dans 13 pays européens, dont 350 Petites et Moyennes Entreprises. ArianeGroup pilote l'intégralité des activités industrielles, depuis l'optimisation des performances et les études nécessaires autour d'Ariane 5 jusqu'à sa production, la fourniture des données ou des logiciels propres à chaque mission, sans oublier la commercialisation via Arianespace. Cette chaîne inclut les équipements et structures, la fabrication des moteurs, l'intégration des différents étages, puis l'intégration du lanceur en Guyane.

Les chiffres du vol Ariane 244 :