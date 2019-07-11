Safran : Arianespace-Echec de la mission VV15, commission d'enquête

11 juillet (Reuters) - Arianespace, filiale à 74% d'Ariane
Group, coentreprise à parité entre Airbus et Safran
, a annoncé jeudi dans un communiqué :
* L'ÉCHEC DE LA MISSION VV15 QUI TRANSPORTAIT LE SATELLITE
FALCONEYE1. IL S'AGIT DU PREMIER ÉCHEC APRÈS 14 SUCCÈS D'AFFILÉE
ENREGISTRÉS PAR VEGA DEPUIS SON INTRODUCTION AU CENTRE SPATIAL
GUYANAIS EN 2012.
* LE DÉCOLLAGE DU LANCEUR A EU LIEU COMME PRÉVU LE 10
JUILLET 2019
À 22H53 (HEURE LOCALE À KOUROU EN GUYANE FRANÇAISE).
* ENVIRON DEUX MINUTES APRÈS LE DÉCOLLAGE DU LANCEUR VEGA,
PEU
APRÈS L'ALLUMAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE (ZEFIRO 23), UNE ANOMALIE EST
APPARUE SUR LE LANCEUR, ENTRAÎNANT LA FIN PRÉMATURÉE DE LA
MISSION.
* L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) ET ARIANESPACE ONT
IMMÉDIATEMENT DÉCIDÉ DE MANDATER UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
INDÉPENDANTE. ELLE A POUR MISSIONS D'ANALYSER LES RAISONS DE CET
ÉCHEC ET DE DÉFINIR LES MESURES NÉCESSAIRES À METTRE EN UVRE
POUR UN RETOUR EN VOL DE VEGA DANS TOUTES LES CONDITIONS DE
SÉCURITÉ REQUISES.
* LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION DE LA PROCHAINE MISSION
ARIANE 5
SE POURSUIVENT AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS.
Pour plus de détails, cliquez sur
(Benjamin Mallet)