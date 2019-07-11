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Safran : Arianespace-Echec de la mission VV15, commission d'enquête

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11/07/2019 | 17:47

11 juillet (Reuters) - Arianespace, filiale à 74% d'Ariane Group, coentreprise à parité entre Airbus et Safran , a annoncé jeudi dans un communiqué :

* L'ÉCHEC DE LA MISSION VV15 QUI TRANSPORTAIT LE SATELLITE FALCONEYE1. IL S'AGIT DU PREMIER ÉCHEC APRÈS 14 SUCCÈS D'AFFILÉE ENREGISTRÉS PAR VEGA DEPUIS SON INTRODUCTION AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS EN 2012.

* LE DÉCOLLAGE DU LANCEUR A EU LIEU COMME PRÉVU LE 10 JUILLET 2019 À 22H53 (HEURE LOCALE À KOUROU EN GUYANE FRANÇAISE).

* ENVIRON DEUX MINUTES APRÈS LE DÉCOLLAGE DU LANCEUR VEGA, PEU APRÈS L'ALLUMAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE (ZEFIRO 23), UNE ANOMALIE EST APPARUE SUR LE LANCEUR, ENTRAÎNANT LA FIN PRÉMATURÉE DE LA MISSION.

* L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) ET ARIANESPACE ONT IMMÉDIATEMENT DÉCIDÉ DE MANDATER UNE COMMISSION D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE. ELLE A POUR MISSIONS D'ANALYSER LES RAISONS DE CET ÉCHEC ET DE DÉFINIR LES MESURES NÉCESSAIRES À METTRE EN UVRE POUR UN RETOUR EN VOL DE VEGA DANS TOUTES LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ REQUISES.

* LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION DE LA PROCHAINE MISSION ARIANE 5 SE POURSUIVENT AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
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Dette 2019 3 726 M
Rendement 2019 1,66%
PER 2019 23,6x
PER 2020 20,3x
VE / CA2019 2,56x
VE / CA2020 2,37x
Capitalisation 55 652 M
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Ecart / Objectif Moyen -2,46%
Ecart / Objectif Bas -37,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Ross McInnes Chairman
Bernard-Pierre Jacques Delpit Chief Financial Officer
Stéphane Cueille Senior VP-Research, Technology & Innovation
Jean-Lou A. Chameau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAFRAN22.11%62 615
TRANSDIGM GROUP44.02%26 045
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