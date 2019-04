Safran : Avianca choisit les services de SAFRAN pour les nacelles de ses avions A320neo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran Nacelles (groupe Safran) a été sélectionné par Avianca Holdings pour assurer la maintenance et l'approvisionnement de pièces de rechange sur les nacelles des turboréacteurs LEAP-1A de CFM, qui équipent la flotte grandissante d’avions de la famille A320neo de la compagnie sud-américaine. Aucun détail financier n'a été dévoilé.Les services de maintenance et d'approvisionnement de pièces de rechange font partie de l'offre de services "NacelleLife". "Elle est conçue pour que les opérateurs maximisent l'exploitation de leurs appareils tout en minimisant les coûts de maintenance", explique Safran.Avianca Holdings possède actuellement neuf avions de la famille A320neo – sept A320neo et deux A321neo. 24 A320neo supplémentaires doivent encore être livrés.