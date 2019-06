Safran : Avolon étoffe son portefeuille de moteurs LEAP-1A avec une commande de 2,06 milliards de dollars U.S.

A propos de Avolon

Avec un siège social en Irlande et des bureaux à Stamford (Connecticut, USA), en Chine, à Singapour et à Dubai, Avolon offre des services de gestion et de location d'avions. Avolon est détenue à 70% par une filiale indirecte de Bohai Leasing Co., Ltd., société publique cotée à la bourse de Shenzhen (SLE: 000415), et à 30% par ORIX Aviation Systems, une filiale d'ORI Corporation, cotées dans les bourses de Tokyo et de New York (TSE: 8591; NYSE: IX) Avolon est la troisième plus grande entreprise de leasing d'avions au monde, avec une flotte détenue, gérée et engagée, au 31 mars 2019, de 951 appareils. www.avolon.aero

A propos de CFM International

Le moteur LEAP est produit par CFM International, société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. Ce moteur connaît la progression de commandes la plus rapide dans l'histoire de l'aviation, et CFM avait reçu, jusqu'en mai 2019, des commandes et intentions de commande pour plus de 17 600 moteurs LEAP, avec rechanges, dans les trois versions proposées.

