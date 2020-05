Safran : Bilan social 2019 (French only) 0 05/05/2020 | 10:20 Envoyer par e-mail :

BILAN SOCIAL 2019 Safran SA BILAN SOCIAL 2019 La loi n°77-769 du 12 juillet 1977 fait obligation aux entreprises, comptant des établissements de plus de 300 salariés, d'élaborer chaque année un bilan social pour chaque établissement. Ce bilan doit permettre aux salariés de mieux appréhender la situation sociale de l'entreprise, de connaître les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année et au cours de l'année la précédant. PERIMETRES GEOGRAPHIQUES Ce Bilan Social reprend les données des années 2017, 2018 et 2019. Par accord d'entreprise en date du 24 août 2015, la société Safran SA était organisée en trois établissements distincts : Pôle Corporate composé des sites Martial VALIN, Safran Plaisir* et Vilgénis ;

Pôle Support et Services composé des sites Paul-Louis WEILLER, Safran Toulouse et les antennes des

Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING, Safirh, Safran Finances Services…)

Paul-Louis WEILLER, Safran Toulouse et les antennes des Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING, Safirh, Safran Finances Services…) Pôle Tech composé des sites de Saclay et d'Itteville. Les Pôles Support et Services et Corporate présentant des métiers analogues exercés par des directions présentes sur les deux Pôles, et la proximité géographique des principaux sites de Martial VALIN et de Paul-Louis WEILLER, ont conduit à une modification du périmètre des établissements distincts. Ce changement a été entériné dans un accord d'entreprise en date du 02 avril 2019. Safran SA comporte désormais deux établissements distincts : Pôle Corporate & Services composé des sites de Martial VALIN, Safran Plaisir, Vilgénis, Paul-Louis WEILLER, Safran TOULOUSE et les antennes des Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING,

Safirh, Safran Finances Services…)

Paul-Louis WEILLER, Safran TOULOUSE et les antennes des Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING, Safirh, Safran Finances Services…) Pôle Tech composé des sites de Paris-Saclay et d'Itteville et les antennes de Gennevilliers et de

Villaroche. Afin que les données comparées soient pertinentes, il a été décidé pour l'élaboration du bilan social 2019 de conserver le périmètre antérieur (3 Pôles). *création du site Safran Plaisir au 1er décembre 2018 suite à la fusion des sièges de Safran SA et de Zodiac Aerospace SA. Page 2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - L'EMPLOI 4 1 - 1 : Effectifs 1 - 2 : Effectifs temporaires 1 - 3 : Embauches 1 - 4 : Départs 1 - 5 : Absentéisme hors ALD CHAPITRE 2 - REMUNERATIONS ET CHARGES ACCESSOIRES 23 2 - 1 : Rémunérations 2 - 2 : Hiérarchie des rémunérations 2 - 3 : Charges accessoires 2 - 4 : Participation financière et Intéressement 2 - 5 : Actionnariat CHAPITRE 3 - CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE 30 3 - 1 : Accidents de travail et de trajet 3 - 2 : Maladies professionnelles 3 - 3 : Dépenses en matière de sécurité CHAPITRE 4 - AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 32 4 - 1 : Durée et aménagement du temps de travail CHAPITRE 5 - FORMATION 33 5 - 1 : Formation professionnelle continue 5 - 2 : Congé formation CHAPITRE 6 - RELATIONS PROFESSIONNELLES 36 6 - 1 : Représentants du personnel 6 - 2 : Information et communication CHAPITRE 7 - AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE 42 7 - 1 : Œuvres sociales 7 - 2 : Autres charges sociales Page 3 CHAPITRE 1 - L'EMPLOI 1.1 - EFFECTIFS 1.1.1 Effectifs au 31/12 Inscrits ALD Présents E.T.P 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Hommes 911 998 1029 11 23 26 900 975 1003 893,75 970,05 997,05 Femmes 455 504 516 14 23 17 441 481 499 433,20 473,50 490,80 Cadres 1366 1502 1545 25 46 43 1341 1456 1502 1326,95 1443,55 1487,85 Hommes 61 61 75 1 1 1 60 60 74 59,80 60,00 73,80 Femmes 65 63 62 3 4 4 62 59 58 61,00 58,40 56,50 Techniciens 126 124 137 4 5 5 122 119 132 120,80 118,40 130,30 Hommes 34 41 32 0 0 0 34 41 32 33,40 40,60 31,20 Femmes 100 107 99 2 4 4 98 103 95 94,70 99,80 91,90 Employés 134 148 131 2 4 4 132 144 127 128,10 140,40 123,10 Hommes 1006 1100 1136 12 24 27 994 1076 1109 986,95 1070,65 1102,05 Femmes 620 674 677 19 31 25 601 643 652 588,90 631,70 639,20 Total 1626 1774 1813 31 55 52 1595 1719 1761 1575,85 1702,35 1741,25 Définitions Inscrits: Salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée Présents: Inscrits moins ALD ALD: Absents de Longue Durée ETP: Equivalent Temps Plein des présents Page 4 1.1.1. A Répartition des présents par CSP et par tranche d'âge au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2017 Moins de 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 De 20 à 24 ans 15 16 1 0 0 0 16 16 De 25 à 29 ans 118 78 7 3 3 2 128 83 De 30 à 34 ans 133 61 7 7 6 10 146 78 De 35 à 39 ans 95 59 5 10 4 10 104 79 De 40 à 44 ans 98 65 8 10 2 15 108 90 De 45 à 49 ans 106 41 9 8 1 11 116 60 De 50 à 54 ans 126 63 12 12 4 20 142 95 De 55 à 59 ans 127 36 9 9 10 24 146 69 De 60 ans et plus 82 22 2 3 4 6 88 31 Total 900 441 60 62 34 98 994 601 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2018 Moins de 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 De 20 à 24 ans 18 5 0 1 0 0 18 6 De 25 à 29 ans 117 75 9 2 4 3 130 80 De 30 à 34 ans 148 78 5 7 5 7 158 92 De 35 à 39 ans 107 62 7 9 6 9 120 80 De 40 à 44 ans 126 71 7 6 5 20 138 97 De 45 à 49 ans 107 58 11 7 1 12 119 77 De 50 à 54 ans 146 62 8 13 6 17 160 92 De 55 à 59 ans 124 54 12 12 11 25 147 91 De 60 ans et plus 82 16 1 2 3 10 86 28 Total 975 481 60 59 41 103 1076 643 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2019 Moins de 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 De 20 à 24 ans 26 8 2 1 0 0 28 9 De 25 à 29 ans 123 72 9 3 2 1 134 76 De 30 à 34 ans 137 90 9 4 6 8 152 102 De 35 à 39 ans 125 56 11 6 4 6 140 68 De 40 à 44 ans 136 77 8 9 2 16 146 102 De 45 à 49 ans 114 61 11 6 2 17 127 84 De 50 à 54 ans 132 54 9 15 4 11 145 80 De 55 à 59 ans 135 64 13 10 9 24 157 98 De 60 ans et plus 75 17 2 4 3 12 80 33 Total 1003 499 74 58 32 95 1109 652 Page 5 1.1.1. B Répartition des présents par CSP et âges moyens au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total Age moyen H F H F H F H F 2017 43,6 40,7 44,0 45,0 46,5 48,0 43,8 42,3 2018 43,4 41,4 43,8 45,7 46,1 48,2 43,5 42,9 2019 43,1 41,5 42,8 46,9 46,6 49,0 43,2 43,0 1.1.2 Effectif permanent Salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Donc CDD et temps partiels exclus. Cadres Techniciens Employés Total 2017 1092 110 113 1315 2018 1081 110 107 1298 2019 1184 115 108 1407 Page 6 1.1.3 Nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total 2017 68 2 1 71 2018 76 0 1 77 2019 84 4 1 89 Dont CIFRE au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total 2017 60 0 0 60 2018 65 0 0 65 2019 75 0 0 75 1.1.4. A Effectif mensuel moyen par sexe avec ALD Somme des effectifs inscrits du dernier jour de chaque mois divisé par douze Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 906 60 35 1002 Femmes 450 67 106 622 Total 1356 127 141 1624 2018 Hommes 922 61 34 1016 Femmes 465 65 100 630 Total 1386 126 134 1646 2019 Hommes 1009 67 37 1113 Femmes 511 63 101 676 Total 1520 131 138 1789 Page 7 1.1.4. B Effectif mensuel moyen par sexe hors ALD Somme des effectifs inscrits du dernier jour de chaque mois divisé par douze Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 893 60 35 988 Femmes 434 64 102 600 Total 1327 124 138 1588 2018 Hommes 897 59 33 989 Femmes 446 61 96 603 Total 1343 120 129 1592 2019 Hommes 985 66 37 1088 Femmes 493 60 98 651 Total 1478 126 135 1739 1.1.5. A Effectif moyen équivalent plein temps avec ALD Somme des effectifs inscrits du dernier jour de chaque mois en équivalent plein temps divisé par douze Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 832 59 35 926 Femmes 409 63 99 571 Total 1241 122 133 1496 2018 Hommes 831 60 33 923 Femmes 425 60 93 578 Total 1256 119 126 1501 2019 Hommes 905 67 36 1009 Femmes 466 58 95 619 Total 1372 125 131 1627 Page 8 1.1.6 Nombre de salariés en ALD au 31/12 2017 2018 2019 CONGE SABBATIQUE 3 4 2 CONGE PARENTAL 5 4 2 CONGE SANS SOLDE 4 4 3 DISPENSE ACTIVITE FIN CARRIERE 0 17 16 MALADIE DE LONGUE DUREE 8 13 16 CREATION D'ENTREPRISE 2 1 2 SAFRAN HRS & EXPATRIES CONTRAT LOCAL 9 12 11 Total 31 55 52 1.1.7 Répartition de l'effectif inscrit selon l'ancienneté au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2017 De 0 à 4 ans 345 168 23 16 4 15 372 199 De 5 à 9 ans 188 105 8 24 6 19 202 148 De 10 à 14 ans 89 62 0 4 4 12 93 78 De 15 à 19 ans 77 40 7 3 5 15 89 58 De 20 à 24 ans 23 8 3 4 1 3 27 15 De 25 à 29 ans 73 39 8 6 0 7 81 52 De 30 à 34 ans 62 17 5 5 6 11 73 33 De 35 à 39 ans 47 12 6 2 7 16 60 30 De 40 ans et plus 7 4 1 1 1 2 9 7 Total 911 455 61 65 34 100 1006 620 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2018 De 0 à 4 ans 379 166 19 17 2 8 400 191 De 5 à 9 ans 214 136 13 17 10 27 237 180 De 10 à 14 ans 102 73 0 8 7 15 109 96 De 15 à 19 ans 83 46 7 2 4 17 94 65 De 20 à 24 ans 29 9 4 4 4 4 37 17 De 25 à 29 ans 70 35 6 2 1 7 77 44 De 30 à 34 ans 68 22 6 8 6 11 80 41 De 35 à 39 ans 49 14 5 4 6 14 60 32 De 40 ans et plus 4 3 1 1 1 4 6 8 Total 998 504 61 63 41 107 1100 674 Page 9 Cadres Techniciens Employés Total H F H F H F H F 2019 De 0 à 4 ans 363 172 21 13 1 7 385 192 De 5 à 9 ans 264 139 19 17 9 23 292 179 De 10 à 14 ans 101 71 3 10 5 12 109 93 De 15 à 19 ans 81 52 5 1 2 12 88 65 De 20 à 24 ans 40 14 7 4 4 11 51 29 De 25 à 29 ans 60 23 5 2 1 4 66 29 De 30 à 34 ans 69 31 7 9 3 11 79 51 De 35 à 39 ans 45 14 7 5 7 14 59 33 De 40 ans et plus 6 0 1 1 0 5 7 6 Total 1029 516 75 62 32 99 1136 677 1.1.8 Répartition par ancienneté moyenne de l'effectif inscrit au 31/12 Ancienneté Cadres Techniciens Employés Total moyenne H F H F H F H F 2017 11,6 10,5 15,3 12,8 20,3 18,4 12,1 12,0 2018 11,5 10,6 15,1 13,5 19,0 18,6 12,0 12,1 2019 11,3 10,6 14,7 15,1 19,8 19,5 11,8 12,3 1.1.9 Répartition de l'effectif inscrit selon la nationalité au 31/12 2017 Cadres Techniciens Employés Total Français 1300 126 132 1558 UE 27 0 1 28 Hors UE 39 0 1 40 Total 1366 126 134 1626 2018 Français 1420 123 148 1691 UE 39 0 0 39 Hors UE 43 1 0 44 Total 1502 124 148 1774 2019 Français 1447 136 131 1714 UE 41 0 0 41 Hors UE 57 1 0 58 Total 1545 137 131 1813 Page 10 1.1.10 A Répartition des inscrits selon une structure de qualification détaillée au 31/12 ETAM Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI TOTAL 170 180 190 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 2017 EMPLOYES H 0 0 0 1 0 0 1 3 4 9 8 5 3 0 34 F 0 0 0 0 0 0 1 7 4 22 35 26 5 0 100 Total 0 0 0 1 0 0 2 10 8 31 43 31 8 0 134 TECHNICIENS H 0 0 0 0 0 0 2 0 7 15 16 15 6 0 61 F 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 16 6 2 0 65 Total 0 0 0 0 0 0 2 0 21 42 32 21 8 0 126 ETAM H 0 0 0 1 0 0 3 3 11 24 24 20 9 0 95 F 0 0 0 0 0 0 1 7 18 49 51 32 7 0 165 Total 0 0 0 1 0 0 4 10 29 73 75 52 16 0 260 ETAM Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI TOTAL 170 180 190 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 2018 EMPLOYES H 0 0 0 1 0 1 2 2 6 10 8 6 5 0 41 F 0 0 0 0 0 0 1 9 7 17 38 28 7 0 107 Total 0 0 0 1 0 1 3 11 13 27 46 34 12 0 148 TECHNICIENS H 0 0 0 0 0 0 2 2 8 12 15 17 5 0 61 F 0 0 0 0 0 0 0 2 10 25 18 6 2 0 63 Total 0 0 0 0 0 0 2 4 18 37 33 23 7 0 124 ETAM H 0 0 0 1 0 1 4 4 14 22 23 23 10 0 102 F 0 0 0 0 0 0 1 11 17 42 56 34 9 0 170 Total 0 0 0 1 0 1 5 15 31 64 79 57 19 0 272 ETAM Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI TOTAL 170 180 190 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 2019 EMPLOYES H 0 0 0 1 0 1 1 3 2 6 9 6 2 1 32 F 0 0 0 0 0 0 1 5 8 20 29 31 4 1 99 Total 0 0 0 1 0 1 2 8 10 26 38 37 6 2 131 TECHNICIENS H 0 0 0 0 0 0 2 3 11 14 16 18 10 1 75 F 0 0 0 0 0 0 0 2 8 22 20 7 3 0 62 Total 0 0 0 0 0 0 2 5 19 36 36 25 13 1 137 ETAM H 0 0 0 1 0 1 3 6 13 20 25 24 12 2 107 F 0 0 0 0 0 0 1 7 16 42 49 38 7 1 161 Total 0 0 0 1 0 1 4 13 29 62 74 62 19 3 268 Page 11 1.1.10 B Répartition de l'effectif inscrit selon une structure de qualification détaillée au 31/12 CADRES I II III A III B III BS III C HS TOTAL Directeur 2017 Hommes 40 254 223 123 73 74 124 911 Femmes 21 191 106 59 32 21 25 455 Total 61 445 329 182 105 95 149 1366 2018 Hommes 52 286 248 140 74 75 123 998 Femmes 27 205 107 80 33 28 24 504 Total 79 491 355 220 107 103 147 1502 2019 Hommes 51 275 283 143 84 71 122 1029 Femmes 23 207 111 81 38 24 32 516 Total 74 482 394 224 122 95 154 1545 1.1.11 Nombre de salariés occupés à temps partiel au 31/12 Cadres Techniciens Employés Total 80% 50% autres 80% 50% autres 80% 50% autres 2017 Hommes 21 1 6 1 0 0 3 0 0 32 Femmes 30 1 13 5 0 1 10 0 6 66 Total 51 2 19 6 0 1 13 0 6 98 2018 Hommes 16 1 6 0 0 0 2 0 0 25 Femmes 29 1 15 4 0 1 8 0 6 64 Total 45 2 21 4 0 1 10 0 6 89 2019 Hommes 23 1 7 1 0 0 2 0 1 35 Femmes 28 1 14 3 0 3 10 0 4 63 Total 51 2 21 4 0 3 12 0 5 98 Page 12 Dont salariés occupés à temps partiel au 31/12 dans le cadre de l'accord seniors Cadres Techniciens Employés Total 80% 50% autres 80% 50% autres 80% 50% autres 2017 Hommes 17 0 1 1 0 0 1 0 0 20 Femmes 9 0 0 1 0 0 2 0 0 12 Total 26 0 1 2 0 0 3 0 0 32 2018 Hommes 14 0 2 0 0 0 0 0 0 16 Femmes 6 0 0 1 0 0 1 0 0 8 Total 20 0 2 1 0 0 1 0 0 24 2019 Hommes 19 0 3 1 0 0 1 0 1 25 Femmes 6 0 0 2 0 0 3 0 2 13 Total 25 0 3 3 0 0 4 0 3 38 Page 13 1.2 - EFFECTIF TEMPORAIRES 1.2.1 Nombre de stagiaires (Ecoles, Universités) Nombre de stagiaires ayant eu dans l'année de référence un stage supérieur ou égal à une semaine non régi par un contrat de travail Elèves IUT - Lycées Ingénieurs techn Autres Total 2017 22 5 62 89 2018 72 11 84 167 2019 67 6 81 154 1.2.2 Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires Il est égal au nombre de jours d'intérim dans l'année divisé par le nombre de jours ouvrés de l'année Cadres Techniciens Employés Ouvriers Total 2017 Hommes 4,18 5,81 0,06 0,45 10,50 Femmes 9,26 6,34 2,90 0,00 18,50 Total 13,44 12,15 2,96 0,45 29,00 2018 Hommes 6,18 4,41 1,09 0,39 12,07 Femmes 6,01 4,73 4,41 0,00 15,16 Total 12,19 9,14 5,50 0,39 27,23 2019 Hommes 8,22 9,30 1,87 0,00 19,39 Femmes 13,52 8,52 9,80 0,00 31,84 Total 21,74 17,82 11,67 0,00 51,23 1.2.3 Durée moyenne des contrats de travail temporaire (en jours ouvrés) Elle est égale au nombre de jours d'intérim dans l'année divisé par le nombre de missions commencées dans l'année. Cadres Techniciens Employés Ouvriers Total 2017 99,17 134,64 59,45 58,93 102,56 2018 93,51 108,34 75,45 102,86 93,41 2019 96,00 96,21 112,99 0,00 99,36 Page 14 1.3 - EMBAUCHES 2017 Cadres Techniciens Employés Total Embauches externes en CDI Hommes 56 5 0 61 Femmes 29 1 0 30 Total 85 6 0 91 Embauches par CDD Hommes 29 2 0 31 Femmes 17 3 1 21 Total 46 5 1 52 Mobilités Groupe Hommes 34 2 0 36 Femmes 25 1 1 27 Total 59 3 1 63 TOTAL Hommes 119 9 0 128 Femmes 71 5 2 78 Total 190 14 2 206 2018 Cadres Techniciens Employés Total Embauches externes en CDI Hommes 55 1 0 56 Femmes 32 4 1 37 Total 87 5 1 93 Embauches par CDD Hommes 20 1 0 21 Femmes 16 1 0 17 Total 36 2 0 38 Mobilités Groupe Hommes 137 2 11 150 Femmes 63 3 12 78 Total 200 5 23 228 TOTAL Hommes 212 4 11 227 Femmes 111 8 13 132 Total 323 12 24 359 2019 Cadres Techniciens Employés Total Embauches externes en CDI Hommes 83 5 0 88 Femmes 46 1 4 51 Total 129 6 4 139 Embauches par CDD Hommes 9 2 0 11 Femmes 14 4 2 20 Total 23 6 2 31 Mobilités Groupe Hommes 57 4 0 61 Femmes 23 1 2 26 Total 80 5 2 87 TOTAL Hommes 149 11 0 160 Femmes 83 6 8 97 Total 232 17 8 257 Page 15 1.3.1 Nombre d'embauches de salariés de moins de 26 ans Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 28 2 20 50 Femmes 20 2 29 51 Total 48 4 49 101 2018 Hommes 24 1 14 39 Femmes 12 2 17 31 Total 36 3 31 70 2019 Hommes 30 3 22 55 Femmes 16 2 35 53 Total 46 5 57 108 Page 16 1.4 - DEPARTS 2017 Cadres Techniciens Employés Total Nombre de démissions Hommes 20 0 0 20 Femmes 12 0 1 13 Total 32 0 1 33 Nombre de licenciements pour cause économique Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Nombre de licenciements pour d'autres motifs Hommes 7 0 0 7 Femmes 3 1 1 5 Total 10 1 1 12 Fin de contrat à durée déterminée Hommes 17 1 0 18 Femmes 10 2 0 12 Total 27 3 0 30 Départs en cours de période d'essai Hommes 1 1 0 2 Femmes 0 0 0 0 Total 1 1 0 2 Retraites Hommes 19 0 1 20 Femmes 2 1 3 6 Total 21 1 4 26 Ruptures conventionnelles Hommes 2 1 0 3 Femmes 2 0 2 4 Total 4 1 2 7 Mobilités Groupe Hommes 48 3 0 51 Femmes 20 2 3 25 Total 68 5 3 76 TOTAL DEPARTS Hommes 114 6 1 121 Femmes 49 6 10 65 Total 163 12 11 186 Page 17 2018 Cadres Techniciens Employés Total Nombre de démissions Hommes 41 0 0 41 Femmes 18 1 0 19 Total 59 1 0 60 Nombre de licenciements pour cause économique Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Nombre de licenciements pour d'autres Hommes 6 0 0 6 Femmes 1 0 0 1 Total 7 0 0 7 Fin de contrat à durée déterminée Hommes 10 1 0 11 Femmes 15 2 0 17 Total 25 3 0 28 Départs en cours de période d'essai Hommes 5 0 0 5 Femmes 0 0 0 0 Total 5 0 0 5 Retraites Hommes 23 2 2 27 Femmes 5 0 2 7 Total 28 2 4 34 Ruptures conventionnelles Hommes 4 0 0 4 Femmes 2 0 1 3 Total 6 0 1 7 Décès Hommes 2 0 0 2 Femmes 0 0 0 0 Total 2 0 0 2 Mobilités Groupe Hommes 35 2 0 37 Femmes 23 6 1 30 Total 58 8 1 67 TOTAL DEPARTS Hommes 126 5 2 133 Femmes 64 9 4 77 Total 190 14 6 210 Page 18 2019 Cadres Techniciens Employés Total Nombre de démissions Hommes 38 0 1 39 Femmes 21 0 2 23 Total 59 0 3 62 Nombre de licenciements pour cause économique Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Nombre de licenciements pour d'autres motifs Hommes 6 0 1 7 Femmes 6 0 0 6 Total 12 0 1 13 Fin de contrat à durée déterminée Hommes 4 0 0 4 Femmes 12 2 2 16 Total 16 2 2 20 Départs en cours de période d'essai Hommes 2 0 0 2 Femmes 1 0 0 1 Total 3 0 0 3 Retraites Hommes 19 1 1 21 Femmes 10 1 3 14 Total 29 2 4 35 Ruptures conventionnelles Hommes 10 0 1 11 Femmes 5 1 0 6 Total 15 1 1 17 Décès Hommes 2 0 1 3 Femmes 0 0 1 1 Total 2 0 2 4 Mobilités Groupe Hommes 44 0 0 44 Femmes 24 8 1 33 Total 68 8 1 77 TOTAL DEPARTS Hommes 125 1 5 131 Femmes 79 12 9 100 Total 204 13 14 231 Page 19 1.5 - ABSENTEISME 1.5.1 Taux d'absentéisme pour maladie Il s'agit des absences maladie au sens des arrêts de travail déclarés à la sécurité sociale Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 1,12% 1,53% 1,79% 1,17% Femmes 2,29% 2,86% 4,61% 2,24% Total 1,50% 2,20% 3,89% 1,76% 2018 Hommes 1,38% 2,69% 1,56% 1,47% Femmes 3,38% 4,16% 5,84% 3,85% Total 2,05% 3,43% 4,76% 2,38% 2019 Hommes 1,25% 1,78% 2,53% 1,33% Femmes 2,59% 3,73% 3,73% 3,08% Total 1,70% 2,70% 4,46% 1,99% 1.5.2 Taux d'absentéisme pour accidents de travail et trajet Absences consécutives à des accidents de travail et de trajet Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% Femmes 0,03% 0,22% 0,39% 0,11% Total 0,03% 0,11% 0,29% 0,06% 2018 Hommes 0,04% 0,00% 0,00% 0,03% Femmes 0,04% 0,28% 0,05% 0,07% Total 0,04% 0,14% 0,04% 0,05% 2019 Hommes 0,01% 0,04% 0,00% 0,01% Femmes 0,13% 0,21% 0,01% 0,12% Total 0,05% 0,12% 0,01% 0,05% Page 20 1.5.3 Taux d'absentéisme pour maternité ou paternité Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 0,20% 0,09% 0,15% 0,19% Femmes 2,33% 1,53% 0,84% 1,99% Total 0,90% 0,82% 0,67% 0,87% 2018 Hommes 0,21% 0,35% 0,16% 0,22% Femmes 2,18% 1,21% 0,87% 1,87% Total 0,87% 0,79% 0,69% 0,85% 2019 Hommes 0,23% 0,00% 0,26% 0,21% Femmes 1,99% 0,73% 0,12% 1,60% Total 0,82% 0,35% 0,16% 0,73% 1.5.4 Taux pour congés conventionnels Ce sont les heures d'absence prises dans le cadre des dispositions de l'accord relatif au statut des salariés de SAFRAN, à savoir : congé sans solde, congé événement de famille (mariage, naissance), congé de paternité, soins à enfant malade Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 0,17% 0,20% 0,32% 0,18% Femmes 0,24% 0,36% 0,26% 0,26% Total 0,19% 0,28% 0,27% 0,21% 2018 Hommes 0,17% 0,25% 0,22% 0,18% Femmes 0,15% 0,34% 0,30% 0,20% Total 0,17% 0,30% 0,28% 0,18% 2019 Hommes 0,25% 0,39% 0,27% 0,33% Femmes 0,31% 0,38% 0,40% 0,26% Total 0,27% 0,38% 0,36% 0,29% Page 21 1.5.5 Taux divers Regroupent les heures d'absence enregistrées pour les motifs suivants : absence autorisée non payée, absence autorisée payée. Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 0,21% 0,34% 0,62% 0,23% Femmes 0,14% 0,70% 0,76% 0,31% Total 0,18% 0,53% 0,72% 0,26% 2018 Hommes 0,15% 0,23% 0,04% 0,15% Femmes 0,21% 0,48% 0,21% 0,23% Total 0,17% 0,35% 0,17% 0,18% 2019 Hommes 0,12% 0,43% 0,44% 0,15% Femmes 0,23% 0,24% 0,42% 0,26% Total 0,16% 0,34% 0,43% 0,19% 1.5.6 Nombre de salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation à temps plein ou d'un congé pour soigner un enfant malade Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 1 0 0 1 Femmes 12 1 3 16 Total 13 1 3 17 2018 Hommes 1 0 0 1 Femmes 8 1 0 9 Total 9 1 0 10 2019 Hommes 1 0 0 1 Femmes 10 0 0 10 Total 11 0 0 11 1.5.7 Nombre de salariés handicapés au 31/12, au sens de la déclaration annuelle obligatoire des travailleurs handicapés (DOETH) 2017 32 2018 46 2019 56 Page 22 CHAPITRE 2 - REMUNERATIONS ET CHARGES ACCESSOIRES 2.1 -REMUNERATIONS 2.1.1 Masse salariale annuelle totale avec ALD (en euros) Masse salariale annuelle totale. Hors apprentis et stagiaires & CIFRE Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 90 423 122 2 749 516 1 641 623 94 814 261 Femmes 31 889 464 2 706 190 4 710 216 39 305 870 Total 122 312 586 5 455 706 6 351 839 134 120 131 2018 Hommes 91 801 597 2 788 297 1 653 698 96 243 592 Femmes 32 093 156 2 608 173 4 507 193 39 208 521 Total 123 894 753 5 396 470 6 160 891 135 452 113 2019 Hommes 100 384 323 3 127 107 1 796 687 105 308 116 Femmes 36 969 296 2 612 989 4 685 215 44 267 500 Total 137 353 619 5 740 096 6 481 902 149 575 616 * Effectif inférieur à 5 2.1.2 Rémunération mensuelle moyenne Les directeurs et hors statuts sont exclus de cet indicateur. Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 6 071 3 792 3 872 5 813 Femmes 5 084 3 370 3 718 4 639 Total 5 719 3 570 3 756 5 330 2018 Hommes 6 155 3 846 4 093 5 908 Femmes 5 227 3 340 3 759 4 770 Total 5 819 3 583 3 843 5 439 2019 Hommes 6 257 3 881 4 074 5 999 Femmes 5 497 3 598 3 924 5 058 Total 5 988 3 747 3 965 5 626 * Effectif inférieur à 5 Page 23 2.1.3 Rémunérations moyennes mensuelles par niveau ou position (en euros) Masse salariale annuelle totale hors ALD (y compris 13ème mois) divisé par 12 * effectif présent au mois le mois dans chaque niveau ou position. Les absents de longue durée sont exclus de cet indicateur. 2017 HOMMES FEMMES ENSEMBLE NIVEAU COEFFICIENTS Salaires Effectifs Salaires Effectifs Salaires Effectifs I ETAM 140 à 155 * 0 * 0 * 0 II ETAM 170 à 190 * 0 * 0 * 0 III ETAM 215 à 240 * 1 * 0 * 1 IV ETAM 255 à 285 2 949 17 3 185 24 3 094 41 V ETAM 305 à 365 3 914 67 3 689 129 3 767 196 VI ETAM 395 à 425 5 198 9 5 367 7 5 282 16 I 3 057 40 3 066 21 3 062 61 II 4 123 253 3 837 185 3 999 438 CADRES III A 5 616 222 5 191 104 5 483 326 III B 6 749 122 6 606 59 6 702 181 III BS 8 621 73 8 209 31 8 498 104 III C 10 976 73 10 238 18 10 822 91 DIR et HST 23 150 122 22 863 25 23 101 147 RAPPEL ENSEMBLE 8 108 999 5 526 603 7 119 1 602 * Effectif inférieur à 5 2018 HOMMES FEMMES ENSEMBLE NIVEAU COEFFICIENTS Salaires Effectifs Salaires Effectifs Salaires Effectifs I ETAM 140 à 155 * 0 * 0 * 0 II ETAM 170 à 190 * 0 * 0 * 0 III ETAM 215 à 240 * 2 * 0 * 2 IV ETAM 255 à 285 3 011 22 3 017 27 3 014 49 V ETAM 305 à 365 3 988 67 3 763 126 3 839 193 VI ETAM 395 à 425 4 963 10 5 066 9 5 011 19 I 3 338 52 3 114 27 3 193 79 II 4 166 282 3 950 195 4 075 477 CADRES III A 5 629 244 5 298 102 5 527 346 III B 6 841 136 6 397 77 6 681 213 III BS 8 755 72 8 549 31 8 693 103 III C 10 853 74 10 305 25 10 730 99 DIR et HST 23 261 113 17 840 24 22 290 137 RAPPEL ENSEMBLE 7 988 1074 5 426 643 6 999 1717 * Effectif inférieur à 5 Page 24 2019 HOMMES FEMMES ENSEMBLE NIVEAU COEFFICIENTS Salaires Effectifs Salaires Effectifs Salaires Effectifs I ETAM 140 à 155 * 0 * 0 * 0 II ETAM 170 à 190 * 0 * 0 * 0 III ETAM 215 à 240 * 2 * 0 * 2 IV ETAM 255 à 285 3 041 22 3 106 22 3 075 44 V ETAM 305 à 365 4 092 68 3 852 123 3 935 191 VI ETAM 395 à 425 5 026 14 5 103 8 5 055 22 I 3 385 51 3 226 23 3 297 74 II 4 374 269 4 168 197 4 285 466 CADRES III A 5 692 276 5 310 108 5 583 384 III B 7 111 141 6 547 80 6 909 221 III BS 8 817 81 8 530 37 8 730 118 III C 11 389 69 11 005 24 11 289 93 DIR et HST 23 139 114 18 779 30 22 263 144 RAPPEL ENSEMBLE 7 919 1107 5 701 652 7 077 1759 Effectif inférieur à 5

2.1.4 Nombre de promotions (catégorie de départ) On entend par promotion :

2.1.4 Nombre de promotions (catégorie de départ) pour les cadres = mesures individuelles entraînant le passage à une position supérieure s'accompagnant ou non d'un changement de rémunération pour les non cadres = mesures individuelles entraînant le passage à un coefficient supérieur s'accompagnant ou non d'un changement de rémunération

Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 82 5 7 94 Femmes 23 5 13 41 Total 105 10 20 135 2018 Hommes 44 6 4 54 Femmes 32 6 14 52 Total 76 12 18 106 2019 Hommes 114 9 14 137 Femmes 61 8 14 83 Total 175 17 28 220 Page 25 2.1.4 A Nombre de promotions des cadres III C CADRES I II III A III B III BS Hors Statuts TOTAL Directeurs 2017 Hommes 3 20 24 12 5 18 82 Femmes 5 7 5 4 1 1 23 Total 8 27 29 16 6 19 105 2018 Hommes 2 24 7 5 5 1 44 Femmes 3 11 13 2 2 1 32 Total 5 35 20 7 7 2 76 2019 Hommes 24 43 23 19 3 2 114 Femmes 14 19 11 10 4 3 61 Total 38 62 34 29 7 5 175 Page 26 2.1.4 B Nombre de promotions des non cadres Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI ETAM 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 TOTAL 2017 EMPLOYES H 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 7 F 0 0 0 0 0 1 6 4 2 0 0 13 Total 0 0 0 1 0 2 6 4 7 0 0 20 TECHNICIENS H 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5 F 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5 Total 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 0 10 ETAM H 0 0 0 1 0 3 0 0 8 0 0 12 F 0 0 0 0 0 3 6 6 3 0 0 18 Total 0 0 0 1 0 6 6 6 11 0 0 30 Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI ETAM 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 TOTAL 2018 EMPLOYES H 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 F 0 0 0 0 2 0 5 3 4 0 0 14 Total 0 0 0 0 2 1 6 5 4 0 0 18 TECHNICIENS H 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6 F 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 6 Total 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0 0 12 ETAM H 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0 10 F 0 0 0 0 2 2 6 4 6 0 0 20 Total 0 0 0 0 2 3 9 8 8 0 0 30 Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI ETAM 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 425 TOTAL 2019 EMPLOYES H 0 0 0 1 0 1 4 2 5 1 0 14 F 0 0 0 0 3 3 0 6 1 1 0 14 Total 0 0 0 1 3 4 4 8 6 2 0 28 TECHNICIENS H 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 9 F 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 8 Total 0 0 0 0 2 5 3 5 1 1 0 17 ETAM H 0 0 0 1 1 4 5 5 5 2 0 23 F 0 0 0 0 4 5 2 8 2 1 0 22 Total 0 0 0 1 5 9 7 13 7 3 0 45 Page 27 2.2 - HIERARCHIE DES REMUNERATIONS 2.2.1 Montant global des dix rémunérations les plus élevées (en euros) 2017 9 652 223 2018 9 607 349 2019 10 761 954 2.2.2 Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10% des salariés percevant les rémunérations les plus élevées et celles correspondant aux 10% des salariés percevant les rémunérations les moins élevées 2017 5,36 2018 5,24 2019 4,98 2.2.3 Rémunération horaire moyenne (selon la définition de l'indicateur 211 / heures de présence de l'année) (en euros) 2017 34,74 2018 32,18 2019 34,62 2.3 - CHARGES ACCESSOIRES Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel (en euros) Les entreprises extérieures regroupent les entreprises de travail temporaire et les autres entreprises telles que les entreprises de gardiennage ou les entreprises de nettoyage Entreprises de travail Autres entreprises temporaire 2017 1 924 340 8 385 304 2018 1 850 423 8 539 256 2019 3 364 996 9 294 172 Page 28 2.4 - PARTICIPATION FINANCIERE ET INTERESSEMENT 2.4.1 Participation : montant global distribué (part SAFRAN en application de l'accord de Participation Groupe) (en euros) 2017 7 348 451 2018 7 920 000 2019 9 182 253 2.4.2 Participation : en pourcentage brut 2017 6,28% 2018 6,64% 2019 7,50% 2.4.3 Intéressement : en pourcentage brut 2017 7% 2018 7% 2019 7% 2.5 - ACTIONNARIAT 2 .5.1 Part du capital détenu par les salariés des sociétés du Groupe SAFRAN grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...) 2017 10,91% 2018 10,59% 2019 10,82% Page 29 CHAPITRE 3 - CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE 3.1 - ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET 3.1.1 Nombre d'accidents du travail avec arrêt Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 3 0 0 3 Femmes 1 1 0 2 Total 4 1 0 5 2018 Hommes 1 0 0 1 Femmes 0 1 1 2 Total 1 1 1 3 2019 Hommes 1 1 0 2 Femmes 3 2 0 5 Total 4 3 0 7 3.1.2 Nombre de journées perdues pour accidents du travail Cadres Techniciens Employés Total 2017 42 31 0 73 2018 26 7 5 38 2019 50 33 2 85 3.1.3 Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail Cadres Techniciens Employés Total 2017 8 0 4 12 2018 11 1 5 17 2019 5 0 0 5 Page 30 3.1.4 Nombre d'accidents mortels 2017 0 2018 0 2019 3.2 - MALADIES PROFESSIONNELLES 3.2.1 Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées Nombre Dénomination 2017 0 2018 0 2019 0 3.3 - DEPENSES EN MATIERE DE SECURITE (en euros) 2017 749 865 2018 556 752 2019 476 111 Page 31 CHAPITRE 4 - AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 4.1 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4.1.1 Horaire hebdomadaire moyen affiché 2017 36H 2018 36H 2019 36H 4.1.2 Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur 2017 0 2018 0 2019 0 4.1.3 Nombre de salariés bénéficiant d'un système horaires individualisés 2017 117 2018 121 2019 110 Page 32 CHAPITRE 5 - FORMATION 5.1 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 5.1.1 Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue 2017 3,80 2018 3,59 2019 3,35 5.1.1 B Montant consacré à la formation continue (en euros) 2017 5 241 011 2018 5 131 325 2019 5 292 198 5.1.2 Nombre d'effectifs formés (rémunérés) Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 682 47 27 756 Femmes 366 44 63 473 Total 1048 91 90 1229 2018 Hommes 643 46 13 702 Femmes 385 49 45 479 Total 1028 95 58 1181 2019 Hommes 712 62 19 793 Femmes 379 48 44 471 Total 1091 110 63 1264 Page 33 5.1.3 Nombre d'actions de formation Cadres Techniciens Employés Total 2017 Hommes 1569 109 54 1732 Femmes 865 93 121 1079 Total 2434 202 175 2811 2018 Hommes 1164 93 19 1276 Femmes 805 81 66 952 Total 1969 174 85 2228 2019 Hommes 1362 145 29 1536 Femmes 816 85 77 978 Total 2178 230 106 2514 5.1.4 Nombre d'heures de formation Cadres Techniciens Employés Total 2017 Rémunérées 39 391 2 810 2 295 44 496 Non rémunérées 0 0 0 0 Total 39 391 2 810 2 295 44 496 2018 Rémunérées 20 723 1 264 212 22 199 Non rémunérées 14 402 2 150 1 016 17 568 Total 35 125 3 414 1 228 39 767 2019 Rémunérées 34 329 2 845 1 400 38 574 Non rémunérées 0 0 0 0 Total 34 329 2 845 1 400 38 574 5.2 - CONGE FORMATION 5.2.1 Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de formation rémunéré 2017 0 2018 1 2019 0 5.2.2 Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de formation non rémunéré 2017 0 2018 1 2019 0 Page 34 5.2.3 Nombre de salariés auxquels à été refusé un congé de formation 2017 0 2018 0 2019 0 5.3 -Apprentissage 5.3.1 Nombre de contrats d'apprentissage conclus 2017 47 2018 30 2019 72 Page 35 CHAPITRE 6 - RELATIONS PROFESSIONNELLES 6.1 - REPRESENTANTS DU PERSONNEL 6.1.1 Composition du Comité Central d'Entreprise 2019 Titulaires Suppléants CFE-CGC 0 0 CFDT 0 0 SANS 0 0 ETIQUETTE Total 0 0 6.1.2 Nombre de réunions avec les représentants du personnel 2017 2018 2019 Délégués du personnel 31 33 0 Comité d'établissement 36 38 0 CHSCT 23 16 0 Total 90 87 0 6.1.3 Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année où l'entreprise est en cause (y compris les recours aux prud'hommes) 2017 1 2018 4 2019 1 Page 36 6.1.4 A Date de signature et objet des accords signés au niveau de l'entreprise dans l'année 2017 Accord entreprise sur la GPEC Safran SA signé le 17 janvier 2017, par CFDT, CFE-CGC

CFE-CGC Avenant n° 1 à l'Accord relatif au statut collectif des salariés Safran SA signé le 30 janvier 2017, par CFDT, CFE- CGC.

Accord NAO 2017 signé le 6 mars 2017 par CFDT, CFE-CGC.

CFE-CGC. Accord intéressement exercices 2017 - 2018 - 2019 signé le 26 juin 2017, par CFDT, CFE-CGC. 2018 Avenant n°2 à l'accord relatif au statut collectif des salariés de SAFRAN SA signé le 12 février 2018 par la CFDT et

CFE-CGC

CFE-CGC Accord Négociation annuelle obligatoire 2018 signé le 15 mars 2018 par la CFDT et CFE-CGC

CFE-CGC Avenant n°1 à l'accord d'intéressement signé le 25 juin 2018 par la CFDT et CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur l'harmonisation des mandats des élus SAFRAN SA en vue de l'organisation des élections professionnelles 2019 signé le 06 septembre 2018 par la CFDT et CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur la modification du calendrier de la formation professionnelle au sein de SAFRAN SA signé le 25 octobre 2018 par la CFDT et CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise relatif au télétravail chez SAFRAN SA signé le 6 décembre 2018 par la CFDT et CFE-CGC 2019 Accord d'entreprise relatif au vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel signé le 31 janvier 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord de substitution signé le 13 février 2019 signé par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord Négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 7 mars 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail signé le 15 mars 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur les établissements distincts et sur les instances représentatives du personnel de la société Safran SA signé le 02 avril 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur les voyages et les déplacements professionnels chez Safran SA signé le 09 mai 2019 par la

CFDT et par la CFE-CGC

CFDT et par la CFE-CGC Avenant n°2 à l'accord d'intéressement - Exercice 2019 signé le 06 juin 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Avenant n°3 au Plan d'Epargne de Groupe International de Safran signé le 22 juillet 2019

Protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du CSE de la société Safran SA signé le 9 septembre 2019 par la CFDT et par la CFE-CGC

CFE-CGC Accord d'entreprise sur la composition du comité social et économique central de Safran SA signé le 25 novembre

2019 par la CFDT et par la CFE-CGC 6.1.4 B Date de signature et objet des accords signés au niveau du Groupe dans l'année 2017 Avenant n°9 à l'accord relatif au Plan d'Epargne Groupe Safran signé le 2 février 2017 par les organisations syndicales

CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°2 à l'accord cadre européen en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes signé le 20 mars 2017 par IndustriALL. Page 37 Avenant n°10 à l'accord relatif au Plan d'Epargne Groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales

CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°1 à l'accord sur la Formation Professionnelle au sein du groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Avenant n°1 à l'accord relatif à l'abondement du Compte Epargne Temps (CET) des salariés seniors signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°1 à l'accord Groupe relatif au contrat de génération de Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Avenant n°1 à l'accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°1 à l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°8 à l'accord relatif au Plan d'Epargne pour la retraite collectif (PERCO) au sein du groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n° 3 à l'accord relatif à la prévention du stress au travail au sein du groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°9 à l'accord de Participation des salariés aux résultats du groupe Safran signé le 19 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Avenant n°12 à l'accord relatif à la prévention complémentaire des salariés du groupe Safran du 10 février 2009 signé le

22 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

22 juin 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Accord cadre européen en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes 2017-2022 signé le 19 septembre 2017 par IndustriALL.

2017-2022 signé le 19 septembre 2017 par IndustriALL. Accord-cadre mondial sur les conditions de travail, la responsabilité sociale d'entreprise et le développement durable signé le 18 octobre 2017 par IndustriALL Global Union et les organisations syndicales françaises affiliées à IndustriALL Global Union : FO Métaux, CFE-CGC Métallurgie, FGMM-CFDT et la FTM-CGT.

mondial sur les conditions de travail, la responsabilité sociale d'entreprise et le développement durable signé le 18 octobre 2017 par IndustriALL Global Union et les organisations syndicales françaises affiliées à IndustriALL Global Union : FO Métaux, CFE-CGC Métallurgie, FGMM-CFDT et la FTM-CGT. Accord de groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » de ingénieurs et cadres signé le 6 novembre 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO.

CFE-CGC et CGT-FO. Avenant n°13 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran signé le 12 décembre 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Avenant n°7 à l'accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran signé le 18 décembre 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Accord en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans le groupe Safran 2018- 2022 signé le 18 décembre 2017 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO. 2018 Avenant n°9 à l'accord relatif au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) au sein du Groupe Safran signé le 1er mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO

CFE-CGC et CGT-FO Avenant n°1 à l'accord cadre européen sur le développement des compétences et parcours professionnels signé le 14 mars 2018 par IndustriAll.

Avenant n°11 à l'accord relatif au Plan d'Epargne Groupe Safran signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales

CFE-CGC et CGT-FO

CFE-CGC et CGT-FO Avenant n°1 à l'accord en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans le groupe

Safran signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO

Safran signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO Avenant n°10 à l'accord de Participation des salariés aux résultats du Groupe Safran signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO

CFE-CGC, CGT et CGT-FO Avenant n°4 à l'accord relatif à la prévention du stress au travail au sein du groupe Safran signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT-FO

CFE-CGC et CGT-FO Avenant n°1 à l'accord de groupe Safran relatif aux garanties décès et invalidité accidentels signé le 20 mars 2018 par les organisations syndicales CFDT, CGT et CGT-FO

CGT-FO Avenant n° 3 à l'accord sur le Comité d'Entreprise Européen Safran signé le 10 avril 2018 par les membres du Comité (délégations Française, Allemande, Anglaise, Belge, Finlandaise, Polonaise, Espagnole) et IndustriAll

Avenant n°4 à l'accord sur le Comité d'Entreprise Européen Safran signé le 10 avril 2018 par les membres du Comité

(délégations Française, Allemande, Anglaise, Belge, Finlandaise, Polonaise, Espagnole) et IndustriAll

(délégations Française, Allemande, Anglaise, Belge, Finlandaise, Polonaise, Espagnole) et IndustriAll Avenant n°7 à l'accord sur le Comité de Groupe Safran signé le 28 mai 2018 par les organisations syndicales CFDT,

CFE-CGCCGT-FO, CFTC et UNSA Page 38 Avenant n°8 à l'accord sur le Comité de Groupe Safran signé le 28 mai 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, et CGT-FO, CFTC et UNSA

CFE-CGC, et CGT-FO, CFTC et UNSA Avenant n°14 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran signé le 4 juillet 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO

CFE-CGC, CGT et CGT-FO Avenant n°2 à l'accord sur la formation professionnelle au sein du groupe Safran signé le 19 novembre 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO

CFE-CGC, CGT et CGT-FO Avenant n°2 à l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du groupe Safran signé le 19 novembre 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO

CFE-CGC et FO Avenant n°8 à l'accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran signé le 10 décembre 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO

CFE-CGC et FO Avenant n°2 à l'accord relatif à l'abondement du compte épargne temps (CET) des salariés seniors signé le 10 décembre

2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO

2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO Avenant n°15 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran signé le 13 décembre 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO

CFE-CGC, CGT et FO Avenant n°2 à l'accord relatif aux Garanties Décès et Invalidité Accidentels signé le 13 décembre 2018 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO 2019 Accord de Groupe relatif à la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat signé le 29 janvier 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

CFE-CGC, CGT et FO. Avenant n°10 à l'accord relatif au Plan d'Epargne pour la retraite Collectif (PERCO) au sein du Groupe Safran signé le

29 janvier 2019 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

29 janvier 2019 par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Avenant n°11 à l'accord de Participation des salariés aux résultats du Groupe Safran signé le 29 janvier 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

CFE-CGC, CGT et FO. Avenant n°12 à l'accord relatif au Plan d'Epargne Groupe Safran signé le 29 janvier 2019, par les organisations syndicales CFE-CGC et FO.

CFE-CGC et FO. Avenant n°2 à l'accord Groupe relatif au contrat de génération Safran signé le 29 janvier 20149, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

CFE-CGC, CGT et FO. Avenant n°12 à l'accord de Participation des salariés aux résultats du Groupe Safran signé le 29 mai 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

CFE-CGC, CGT et FO. Accord relatif au plan d'Epargne Groupe pour les sociétés du périmètre ex Zodiac Aerospace signé le 03 septembre

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Avenant n°13 à l'accord relatif au Plan d'Epargne Groupe Safran signé le 03 septembre 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

CFE-CGC et FO. Avenant n°16 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran signé le 18 septembre

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO. Avenant n°3 à l'accord relatif à l'abondement du compte épargne temps (CET) des salariés seniors signé le 30 septembre

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Avenant n°11 à l'accord relatif au Plan d'Epargne pour la retraite Collectif (PERCO) au sein du Groupe Safran signé le 11 décembre 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

CFE-CGC et FO. Avenant n°3 à l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du Groupe Safran signé le 18 décembre 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

CFE-CGC et FO. Avenant n°3 à l'accord sur la formation professionnelle au sein du Groupe Safran signé le 18 décembre 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

CFE-CGC, CGT et FO. Avenant n°3 à l'accord groupe relatif au contrat de génération Safran signé le 18 décembre 2019, par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO Page 39 6.1.4 C Date de signature et objet des accords signés au niveau professionnel [Textes nationaux particuliers aux métaux] 2017 Accord national du 10 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie (signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO).

CFE-CGC, CFTC, FO). Accord national du 10 janvier 2017 à l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (signataires : UIMM, CFDT , CFE-CGC , CFTC , FO ) .

CFE-CGC , CFTC , FO ) . Accord national du 20 janvier 2017 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2017 (signataires : UIMM, CFDT, CFE-GGC, CFTC, FO).

CFE-GGC, CFTC, FO). Avenant du 17 novembre 2017 à l'accord du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie (signataires : UIMM, FO, CFDT, CFE-CGC).

CFE-CGC). Avenant du 6 février 2017 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne sur les TGA pour l'année 2017 (signataires : GIM, CFTC, CFDT, FO).

Avenant du 8 février 2017 à la convention collective à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques,

électriques, connexes et similaires du département de la Seine et Marne sur les TEGA pour l'année 2017 (signataires : UIMM Seine et Marne, CFE-CGC SMIDEF, CFDT STM 77, CFTC, USM FO 77).

électriques, connexes et similaires du département de la Seine et Marne sur les TEGA pour l'année 2017 (signataires : UIMM Seine et Marne, CFE-CGC SMIDEF, CFDT STM 77, CFTC, USM FO 77). Avenant du 25 septembre à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne (signataires : GIM, UPSM-CFDT, CFTC, FO, SMIDEF-CFE-CGC).

UPSM-CFDT, CFTC, FO, SMIDEF-CFE-CGC). Avenant du 25 septembre 2017 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de la Seine et Marne en date du 30 novembre 1976 modifié et à l'accord du 22 décembre 2005 portant création de l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance (signataire : UIMM Seine et Marne, GIM, CFE-CGC SMIDEF, CFDT-STM 77, CFTC, USM-FO 77). 2018 Accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie

Accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie

Accord national du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2018

Avenant du 5 octobre 2018 à l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie

Accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco2i »

Accord du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance

Avenant du 20 février 2018 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne sur les TGA pour l'année 2018

Avenant du 21 février 2018 à la convention collective des industries métallurgiques du département de Seine et Marne sur les TEGA pour l'année 2018Textes 2019 Accord national du 8 janvier 2019 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et des cadres à partir de l'année 2019 (signataires : UIMM, CFE-CGC, FO, CFDT, CGT)

CFE-CGC, FO, CFDT, CGT) Accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie et son avenant du 22 novembre 2019 (signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO, en attente d'extension)

CFE-CGC, FO, en attente d'extension) Avenant du 9 janvier 2019 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne sur les TGA pour l'année 2019 (signataires : GIM, CFE-CGC, CFTC, UPSM-CFDT, CGT,FO)

CFE-CGC, CFTC, UPSM-CFDT, CGT,FO) Avenant du 9 janvier 2019 à la convention collective des industries métallurgiques du département de Seine et Marne sur les TEGA pour l'année 2019 (signataires : GIM, CFE-CGC,CFDT-STL, USTM, USM FO) Page 40 [Textes nationaux interprofessionnels] 2017 Protocole d'accord du 28 mars 2017 relatif à l'assurance chômage. 2018 Avenant n°1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l'assurance chômage

Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 sur la formation professionnelle

Avenant n°3 du 31 mai 2018 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

Avenant n°2 du 4 décembre 2018 à l'accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC - ARRCO 2019 Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (signataires : MEDEF, CDME, U2P, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO).

AGIRC-ARRCO (signataires : MEDEF, CDME, U2P, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO). Avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (signataires MEDEF, CPME, U2P, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT)

CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT) Avenant n° 3 du 13 juin 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC- ARRCO de retraite complémentaire (signataires : MEDEF, CPME, U2P, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGY-FO, CGT) 6.1.5 Nombre des personnes bénéficiaires d'un congé de formation économique social et syndical 2017 6 2018 5 2019 0 6.2 - INFORMATION ET COMMUNICATION Information, communication et concertation sont, à des degrés divers, partie intégrante de l'activité professionnelle de chacun. Elles trouvent notamment leur place : Dans les relations inter-directions ou internes aux directions, entre départements, services, comme au cours de réunions périodiques informelles ou directement liées à l'activité

inter-directions ou internes aux directions, entre départements, services, comme au cours de réunions périodiques informelles ou directement liées à l'activité Dans les groupes de travail pluridisciplinaires constitués pour étudier des sujets particuliers

Dans les différents supports d'information et manifestations de communications : journal d'entreprise, intranet, messageries, vidéos, conférences et forums... Page 41 CHAPITRE 7 - AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE 7.1 - ŒUVRES SOCIALES Dépenses de l'entreprise (en euros) Logement Transport Restaurant Total 2017 628 051 906 612 682 688 2 217 351 2018 627 908 899 083 460 260 1 987 251 2019 642 471 1 079 309 436 312 2 158 092 7.2 - AUTRES CHARGES SOCIALES 7.2.1 Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires - Maladie, Décès, Maternité, Accident du travail (en euros) 2017 4 427 771 2018 4 472 453 2019 4 840 978 7.2.2 Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires - Vieillesse (en euros) 2017 19 433 666 2018 19 769 282 2019 22 036 410 Page 42 La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

