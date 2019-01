Safran : Bruno Bergoend est nommé Directeur des programmes d'Airbus et ATR pour Safran

Paris, le 3 janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, Bruno Bergoend est nommé Directeur Programmes Airbus et ATR pour le Groupe et Directeur des Relations Institutionnelles en Occitanie. Il succède à André Guiraud, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il rapporte à Stéphane Abrial, Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles.

À ce poste, Bruno Bergoend assure entre autres la supervision, la coordination et le développement des activités de Safran auprès d'Airbus. Il est secondé par Peter Detjen, précédemment salarié de Zodiac Aerospace, basé à Hambourg.

Bruno Bergoend débute sa carrière en 1979 en exerçant des fonctions commerciales et de management au sein de la société 3M France puis de la société Caso en 1982. Il rejoint ensuite le Groupe Labinal* en 1996 au poste de Responsable Commercial avant d'être nommé Directeur Commercial de la Branche Câblages Aéronautiques en 1998. En 2001, il prend la direction des Centres d'affaires d'ingénierie France et Royaume-Uni avant d'être nommé en 2007 Directeur Général de la Division Ingénierie et Technologie de Labinal, regroupée avec la société Teuchos pour former la société Safran Engineering Services, dont il prend la Présidence en 2010.

Il était Président Safran Ventilation Systems depuis 2012.

Bruno Bergoend, 60 ans, est Président de l'UIMM Occitanie.

*aujourd'hui Safran Electrical & Power