Safran : CDB Aviation commande des moteurs LEAP-1A

19/06/2019

CDB Aviation a annoncé une commande de moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper 45 appareils Airbus A320neo.



La commande de moteurs est évaluée à plus de 1,3 milliard de dollars américains au prix catalogue.



Il s'agit de la deuxième commande de moteurs LEAP-1A de CDB Aviation. En novembre 2016, la société a sélectionné les moteurs LEAP-1A pour alimenter 100% de son premier lot d'avions A320neo. La commande d'aujourd'hui porte sa flotte de LEAP-1A / A320neo à 90 avions.



' Le moteur LEAP-1A offre une multitude d'avantages et d'avantages opérationnels. Nous apprécions notre partenariat avec CFM et cet accord soutiendra les clients de nos compagnies aériennes opérations de la flotte. ' a déclaré Peter Chang, directeur général de CDB Aviation.



