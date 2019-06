Safran : CFM International (SAFRAN/GE) revendique 50,2 milliards de dollars de commandes au Bourget

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENERAL ELECTRIC COMPANY 0.34% 10.4599 32.76% SAFRAN 2.33% 131.95 22.39%

CFM International a annoncé des commandes et des engagements pour plus de 1 150 moteurs LEAP pendant le Salon aéronautique de Paris 2019, ainsi que des contrats de services à long terme, pour une valeur totale d'environ 50,2 milliards de dollars au prix catalogue." Cette semaine a été absolument incroyable. Nous avons reçu des commandes de clients de longue date tout en accueillant de nouveaux opérateurs LEAP, dont IndiGo pour le LEAP-1A et la lettre d'intention récemment annoncée par IAG pour 200 avions Boeing 737 MAX pour lesquels nous avons sommes impatients de finaliser la partie moteur LEAP-1B de l'opération ", a déclaré Gaël Méheust, PDG de CFM International.