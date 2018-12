Safran : CFM International accorde une licence à TAP

12/12/2018 | 17:54

Le groupe Safran annonce ce mercredi soir que la compagnie nationale portugaise TAP et CFM International (coentreprise de Safran et GE) ont signé un agrément pour les activités de maintenance des moteurs LEAP-1A.



'Selon les termes de cet accord, TAP Portugal rejoint le réseau MRO (Maintenance, réparation et révision) pour les moteurs LEAP-1A. La compagnie portugaise bénéficiera parallèlement de l'expertise de CFM en matière de formation. Avec la signature [de cet accord], TAP est maintenant en mesure de lancer le processus qui lui permettra de réaliser les activités de maintenance sur les moteurs LEAP-1A', explique Safran.



TAP est client de CFM depuis 1990, et opère une vaste flotte d'Airbus de la famille A320.





