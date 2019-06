Safran : CFM enregistre 50,2 Mds$ de commandes au Bourget

19/06/2019 | 16:28

CFM International a annoncé des commandes et des engagements pour plus de 1 150 moteurs LEAP lors du Salon de l'aéronautique de Paris 2019 ainsi que des contrats de services à long terme.



La valeur totale de ces commandes porte sur environ 50,2 milliards de dollars US au prix catalogue.



' Nous avons reçu des commandes de clients de longue date tout en accueillant de nouveaux exploitants LEAP, notamment IndiGo pour le LEAP-1A et l'accord annoncé par IAG pour 200 avions Boeing 737 MAX pour lesquels nous sommes impatients de finaliser le LEAP- 1B ' a déclaré Gaël Méheust, président et directeur général de CFM International.



