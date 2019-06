Safran : CFM reçoit une commande record d'IndiGo

17/06/2019 | 15:22

Safran annonce ce lundi que CFM International, sa co-entreprise avec GE, a reçu une commande de la part d'IndiGo, portant sur la fourniture de moteurs LEAP-1A destinés à 280 Aibrus A320 Neo et A321neo.



La valeur du contrat est estimée à plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue, en faisant le plus important de l'histoire de CFM. IndiGo a également signé un contrat de services à long terme.



Les premières livraisons sont attendues pour 2020.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.