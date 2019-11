Safran : CFM signe un contrat de 1 Md$ en chine

06/11/2019 | 18:41

Colorful Guizhou Airlines a signe aujourd'hui, lors de la visite d'Etat du Président français Emmanuel Macron en Chine, un accord de 12 ans pour les moteurs LEAP-1A, qui équipera jusqu'à 35 Airbus A320neo, ainsi que cinq moteurs de rechange.



L'accord est évalué à environ 1,0 milliard de dollars US au prix catalogue.



' Nos relations avec le secteur de l'aviation chinois remontent à près de 35 ans et ce nouvel accord renforce encore ces liens très importants.' a déclaré Gaël Méheust, Directeur général de CFM International.



