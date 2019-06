Safran : Daher, Airbus et Safran s'associent pour développer EcoPulseTM, un démonstrateur d'avion à propulsion hybride distribuée

L'industrie aéronautique se mobilise pour une aviation plus propre

La démarche globale comprend 3 axes de recherche et développement :

Le système propulsif hybride distribué sera fourni par Safran.

L'optimisation aérodynamique de la propulsion distribuée, l'implantation de batterie à haute densité énergétique ainsi que son utilisation pour le pilotage de l'aéronef sera réalisé par Airbus.

L'installation des composants et systèmes, la réalisation des essais en vol, l'analyse globale et la construction règlementaire seront menées par Daher, via la plateforme TBM.

Cette collaboration a pour objectif de valider des technologies destinées à diminuer les émissions polluantes les nuisances sonores de créer de nouveaux usages de transport aérien.

« La réduction de l'impact environnemental des aéronefs est une préoccupation pour l'ensemble du secteur. C'est donc avec enthousiasme et détermination que nous participons à cette association unique au côté d'Airbus et Safran pour relever ce défi ambitieux initié par le CORAC. Nous sommes déterminés à en faire un élément distinctif de l'industrie aéronautique française et sommes convaincus de l'union des acteurs du secteur autour de lui. » explique Nicolas Orance, SVP BU aéronautique et défense de Daher.

Safran va fournir l'ensemble du système propulsif hybride distribué d'EcoPulseTM (hors batteries) composé d'un turbogénérateur (turbine combinée à un générateur électrique), d'un système de management de la puissance électrique et de propulseurs électriques intégrés (ou e-Propellers) comprenant les moteurs électriques et les hélices. Les propulseurs électriques seront intégrés sur la voilure d'EcoPulseTM et assureront l'effort propulsif tout en offrant des gains aérodynamiques (réduction de la surface alaire et des tourbillons marginaux en bouts d'ailes, et donc de la trainée).

L'intégration d'un système de propulsion distribuée sur un avion de type TBM est une opportunité pour améliorer son efficacité, diversifier ses missions, réduire son empreinte environnementale et diminuer ses coûts d'exploitation.

« Safran a élaboré une feuille de route technologique permettant l'intégration de propulseurs électriques sur avion. EcoPulseTM est une excellente opportunité d'en évaluer et de déterminer les caractéristiques attendues par ce marché notamment dans le cadre de nouveaux projets d'aéronefs à propulsion hybride. Safran a pour objectif de se positionner comme le leader de ces systèmes propulsifs à l'horizon 2025 », a déclaré Stéphane Cueille, Directeur R&T et Innovation de Safran.

Airbus quant à lui interviendra sur la modélisation aérodynamique du démonstrateur, tant pour alimenter les choix de configuration que pour permettre l'élaboration des lois de contrôle. L'ensemble de ces éléments doit permettre d'établir les bénéfices de la propulsion distribuée, et de fournir les bases, en termes de méthodes, d'outils et de résultats, permettant la conception d'aéronefs à propulsion distribuée optimisés.

« Ce démonstrateur à propulsion hybride distribuée est une étape très importante afin de préparer les standards de certification d'un avion plus électrique. Il nous permet également d'améliorer nos modèles de simulation pour envisager une utilisation sur de plus gros appareils » confirme Jean-Brice Dumont, EVP Engineering Airbus.