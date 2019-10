Safran : Déclaration du 23 septembre au 27 septembre 2019 0 01/10/2019 | 16:58 Envoyer par e-mail :

C2 - Restricted 23-sept 24-sept 25-sept 26-sept 27-sept Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:19 FR0000073272 141,8 EUR 100 XPAR DJX-60432604300000447-814 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:19 FR0000073272 141,75 EUR 247 XPAR DJX-60432604300000442-826 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:19 FR0000073272 141,7 EUR 151 XPAR DJX-20432204300000468-829 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:20 FR0000073272 141,65 EUR 272 XPAR DJX-60432604300000448-834 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,8 EUR 165 XPAR DJX-20432204300000511-870 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,8 EUR 135 XPAR DJX-20432204300000512-872 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,8 EUR 215 XPAR DJX-60432604300000487-878 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,8 EUR 8 XPAR DJX-20432204300000512-875 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,75 EUR 125 XPAR DJX-60432604300000482-908 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:21 FR0000073272 141,75 EUR 116 XPAR DJX-60432604300000482-911 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:22 FR0000073272 141,65 EUR 181 XPAR DJX-60432604300000500-926 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:23 FR0000073272 141,7 EUR 159 XPAR DJX-20432204300000583-947 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:23 FR0000073272 141,7 EUR 43 XPAR DJX-60432604300000577-952 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:26 FR0000073272 141,9 EUR 30 XPAR DJX-20432204300000632-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:26 FR0000073272 141,9 EUR 135 XPAR DJX-20432204300000632-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000685-106 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 589 XPAR DJX-20432204300000686-107 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000688-108 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000688-108 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000688-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 75 XPAR DJX-20432204300000688-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:28 FR0000073272 142,05 EUR 16 XPAR DJX-20432204300000688-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:29 FR0000073272 142,05 EUR 21 XPAR DJX-60432604300000689-111 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:29 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-60432604300000689-111 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:29 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-60432604300000689-112 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 112 XPAR DJX-20432204300000761-134 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 38 XPAR DJX-60432604300000771-135 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 22 XPAR DJX-20432204300000761-134 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 94 XPAR DJX-20432204300000783-136 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 38 XPAR DJX-20432204300000786-136 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 30 XPAR DJX-60432604300000771-135 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 33 XPAR DJX-60432604300000786-135 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 50 XPAR DJX-60432604300000786-135 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 83 XPAR DJX-60432604300000793-136 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,8 EUR 94 XPAR DJX-60432604300000794-136 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,7 EUR 27 XPAR DJX-60432604300000790-138 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,7 EUR 56 XPAR DJX-60432604300000790-138 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,7 EUR 79 XPAR DJX-20432204300000788-139 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,65 EUR 107 XPAR DJX-60432604300000803-139 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:31 FR0000073272 141,65 EUR 48 XPAR DJX-60432604300000803-140 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,7 EUR 265 XPAR DJX-60432604300000811-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,7 EUR 100 XPAR DJX-60432604300000811-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,7 EUR 100 XPAR DJX-60432604300000811-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,7 EUR 47 XPAR DJX-20432204300000805-144 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,65 EUR 296 XPAR DJX-60432604300000813-146 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,55 EUR 125 XPAR DJX-20432204300000818-147 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:33 FR0000073272 141,55 EUR 56 XPAR DJX-20432204300000818-147 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:35 FR0000073272 141,75 EUR 199 XPAR DJX-20432204300000874-154 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:35 FR0000073272 141,75 EUR 127 XPAR DJX-60432604300000878-153 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:35 FR0000073272 141,75 EUR 171 XPAR DJX-60432604300000878-154 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:35 FR0000073272 141,85 EUR 47 XPAR DJX-20432204300000883-158 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:35 FR0000073272 141,85 EUR 47 XPAR DJX-20432204300000886-160 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 15 XPAR DJX-60432604300000911-166 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 224 XPAR DJX-60432604300000911-166 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 47 XPAR DJX-60432604300000914-167 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 48 XPAR DJX-20432204300000923-169 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000923-169 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:38 FR0000073272 141,9 EUR 94 XPAR DJX-60432604300000925-169 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 196 XPAR DJX-60432604300000935-177 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 43 XPAR DJX-60432604300000935-178 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 48 XPAR DJX-20432204300000937-178 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 47 XPAR DJX-60432604300000938-179 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 48 XPAR DJX-20432204300000939-178 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:41 FR0000073272 142 EUR 48 XPAR DJX-60432604300000940-179 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 177 XPAR DJX-60432604300000969-185 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 48 XPAR DJX-60432604300000970-185 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 48 XPAR DJX-20432204300000974-185 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 47 XPAR DJX-60432604300000971-186 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 83 XPAR DJX-20432204300000976-185 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 47 XPAR DJX-60432604300000972-186 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 47 XPAR DJX-20432204300000977-186 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000981-187 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 100 XPAR DJX-20432204300000981-187 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:43 FR0000073272 142,15 EUR 44 XPAR DJX-20432204300000981-187 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:44 FR0000073272 142,15 EUR 242 XPAR DJX-20432204300000994-189 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:45 FR0000073272 142,2 EUR 241 XPAR DJX-20432204300000998-193 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:45 FR0000073272 142,2 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001001-197 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:45 FR0000073272 142,2 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001001-197 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:45 FR0000073272 142,2 EUR 42 XPAR DJX-20432204300001001-197 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:46 FR0000073272 142,35 EUR 56 XPAR DJX-20432204300001013-200 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:46 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001013-200 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:46 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001013-200 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:46 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001008-200 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:46 FR0000073272 142,35 EUR 31 XPAR DJX-60432604300001008-201 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:47 FR0000073272 142,45 EUR 82 XPAR DJX-20432204300001018-203 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:47 FR0000073272 142,45 EUR 92 XPAR DJX-60432604300001009-204 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:47 FR0000073272 142,45 EUR 2 XPAR DJX-20432204300001020-205 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:47 FR0000073272 142,45 EUR 64 XPAR DJX-60432604300001010-205 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 96 XPAR DJX-60432604300001016-209 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 143 XPAR DJX-60432604300001016-209 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 46 XPAR DJX-20432204300001029-209 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 46 XPAR DJX-60432604300001017-209 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 46 XPAR DJX-20432204300001030-210 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 1 XPAR DJX-60432604300001017-210 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:48 FR0000073272 142,55 EUR 47 XPAR DJX-20432204300001032-210 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:51 FR0000073272 142,55 EUR 120 XPAR DJX-20432204300001102-224 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:51 FR0000073272 142,55 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001102-224 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:51 FR0000073272 142,55 EUR 155 XPAR DJX-20432204300001102-224 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:52 FR0000073272 142,45 EUR 112 XPAR DJX-60432604300001088-225 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:52 FR0000073272 142,45 EUR 24 XPAR DJX-60432604300001088-226 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:52 FR0000073272 142,45 EUR 104 XPAR DJX-60432604300001088-226 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:53 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001101-227 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:53 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001101-228 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:53 FR0000073272 142,35 EUR 129 XPAR DJX-60432604300001101-228 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:53 FR0000073272 142,35 EUR 99 XPAR DJX-60432604300001101-228 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:54 FR0000073272 142,3 EUR 69 XPAR DJX-20432204300001130-231 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:54 FR0000073272 142,3 EUR 117 XPAR DJX-20432204300001130-231 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:55 FR0000073272 142,4 EUR 96 XPAR DJX-60432604300001152-241 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:55 FR0000073272 142,4 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001152-241 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:55 FR0000073272 142,4 EUR 59 XPAR DJX-60432604300001152-241 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:55 FR0000073272 142,35 EUR 210 XPAR DJX-60432604300001147-242 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:55 FR0000073272 142,35 EUR 179 XPAR DJX-20432204300001157-242 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:56 FR0000073272 142,15 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001211-244 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:56 FR0000073272 142,15 EUR 72 XPAR DJX-20432204300001211-244 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:56 FR0000073272 142,15 EUR 124 XPAR DJX-20432204300001211-244 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:56 FR0000073272 142,15 EUR 268 XPAR DJX-20432204300001211-244 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:57 FR0000073272 142,2 EUR 99 XPAR DJX-20432204300001216-247 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:57 FR0000073272 142,2 EUR 80 XPAR DJX-60432604300001184-247 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:57 FR0000073272 142,2 EUR 46 XPAR DJX-60432604300001184-247 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:57 FR0000073272 142,1 EUR 93 XPAR DJX-60432604300001179-249 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,1 EUR 76 XPAR DJX-60432604300001179-249 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,1 EUR 44 XPAR DJX-60432604300001192-249 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,15 EUR 142 XPAR DJX-20432204300001240-251 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 72 XPAR DJX-20432204300001248-253 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 51 XPAR DJX-60432604300001221-254 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 98 XPAR DJX-20432204300001248-254 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 178 XPAR DJX-60432604300001223-254 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 15 XPAR DJX-20432204300001251-255 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:58 FR0000073272 142,2 EUR 161 XPAR DJX-20432204300001251-255 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:59 FR0000073272 142,2 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001267-256 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 8:59 FR0000073272 142,2 EUR 127 XPAR DJX-20432204300001267-256 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:00 FR0000073272 142,3 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001280-258 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:00 FR0000073272 142,3 EUR 138 XPAR DJX-20432204300001280-259 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:02 FR0000073272 142,3 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001314-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:02 FR0000073272 142,3 EUR 14 XPAR DJX-20432204300001314-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:02 FR0000073272 142,3 EUR 125 XPAR DJX-20432204300001314-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:03 FR0000073272 142,3 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001294-263 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:03 FR0000073272 142,3 EUR 43 XPAR DJX-20432204300001328-264 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:03 FR0000073272 142,3 EUR 140 XPAR DJX-60432604300001294-263 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:03 FR0000073272 142,3 EUR 2 XPAR DJX-60432604300001294-264 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:03 FR0000073272 142,3 EUR 43 XPAR DJX-60432604300001296-264 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:04 FR0000073272 142,4 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001342-266 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:04 FR0000073272 142,4 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001342-267 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:04 FR0000073272 142,4 EUR 41 XPAR DJX-20432204300001342-267 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:05 FR0000073272 142,35 EUR 90 XPAR DJX-20432204300001355-268 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:05 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001355-269 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:05 FR0000073272 142,35 EUR 116 XPAR DJX-20432204300001355-269 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:05 FR0000073272 142,35 EUR 54 XPAR DJX-20432204300001355-269 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:06 FR0000073272 142,4 EUR 62 XPAR DJX-60432604300001372-274 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:06 FR0000073272 142,4 EUR 68 XPAR DJX-60432604300001373-274 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:06 FR0000073272 142,4 EUR 62 XPAR DJX-60432604300001375-274 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:06 FR0000073272 142,4 EUR 149 XPAR DJX-60432604300001390-274 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:07 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001439-276 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:07 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001439-276 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:07 FR0000073272 142,35 EUR 42 XPAR DJX-20432204300001439-276 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,35 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001457-279 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,35 EUR 71 XPAR DJX-20432204300001457-280 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,35 EUR 66 XPAR DJX-20432204300001459-280 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,25 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001468-281 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,25 EUR 123 XPAR DJX-20432204300001468-282 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:08 FR0000073272 142,25 EUR 85 XPAR DJX-20432204300001468-282 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:09 FR0000073272 142,25 EUR 12 XPAR DJX-20432204300001484-283 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:09 FR0000073272 142,25 EUR 20 XPAR DJX-20432204300001484-284 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 18 XPAR DJX-60432604300001474-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 37 XPAR DJX-60432604300001474-287 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 11 XPAR DJX-60432604300001474-287 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 89 XPAR DJX-60432604300001478-287 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 214 XPAR DJX-60432604300001478-288 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 72 XPAR DJX-60432604300001741-288 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 92 XPAR DJX-60432604300001741-288 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001803-289 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 90 XPAR DJX-20432204300001803-289 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001803-289 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 40 XPAR DJX-20432204300001803-289 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,4 EUR 18 XPAR DJX-20432204300001803-290 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 50 XPAR DJX-60432604300001724-291 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 44 XPAR DJX-20432204300001796-292 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 30 XPAR DJX-60432604300001731-291 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 45 XPAR DJX-20432204300001797-292 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 4 XPAR DJX-60432604300001731-291 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:12 FR0000073272 142,3 EUR 47 XPAR DJX-60432604300001737-292 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 13 XPAR DJX-20432204300001843-296 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001843-296 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 30 XPAR DJX-20432204300001843-297 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 342 XPAR DJX-20432204300001845-297 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 59 XPAR DJX-60432604300001779-297 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 122 XPAR DJX-20432204300001851-298 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 59 XPAR DJX-60432604300001788-297 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 95 XPAR DJX-20432204300001852-298 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:14 FR0000073272 142,15 EUR 118 XPAR DJX-60432604300001789-298 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:15 FR0000073272 142,05 EUR 3 XPAR DJX-20432204300001846-299 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:17 FR0000073272 142,15 EUR 275 XPAR DJX-60432604300001839-307 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:17 FR0000073272 142,1 EUR 218 XPAR DJX-60432604300001831-308 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:17 FR0000073272 142,1 EUR 93 XPAR DJX-60432604300001831-309 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:17 FR0000073272 142 EUR 235 XPAR DJX-20432204300001904-309 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:18 FR0000073272 142 EUR 168 XPAR DJX-60432604300001861-311 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:18 FR0000073272 142 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001861-311 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:18 FR0000073272 142 EUR 44 XPAR DJX-60432604300001861-312 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:18 FR0000073272 141,95 EUR 224 XPAR DJX-20432204300001917-312 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:18 FR0000073272 141,9 EUR 223 XPAR DJX-20432204300001919-312 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 142 EUR 12 XPAR DJX-20432204300001958-318 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 142 EUR 100 XPAR DJX-20432204300001958-318 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 142 EUR 98 XPAR DJX-20432204300001958-318 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 142 EUR 339 XPAR DJX-20432204300001963-319 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 141,95 EUR 20 XPAR DJX-20432204300001955-320 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:20 FR0000073272 141,95 EUR 274 XPAR DJX-20432204300001955-320 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:21 FR0000073272 141,95 EUR 92 XPAR DJX-20432204300001999-322 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:21 FR0000073272 141,95 EUR 233 XPAR DJX-20432204300001999-322 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:21 FR0000073272 141,95 EUR 11 XPAR DJX-20432204300001999-322 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:21 FR0000073272 141,95 EUR 78 XPAR DJX-60432604300001934-322 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:22 FR0000073272 141,9 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001931-323 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:22 FR0000073272 141,9 EUR 173 XPAR DJX-60432604300001931-323 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:22 FR0000073272 141,85 EUR 195 XPAR DJX-20432204300002015-324 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,9 EUR 47 XPAR DJX-60432604300001987-328 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,9 EUR 100 XPAR DJX-60432604300001990-329 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,9 EUR 44 XPAR DJX-20432204300002052-329 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,9 EUR 53 XPAR DJX-60432604300001991-329 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,9 EUR 59 XPAR DJX-60432604300001995-330 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:24 FR0000073272 141,85 EUR 155 XPAR DJX-20432204300002047-331 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:27 FR0000073272 142,05 EUR 29 XPAR DJX-60432604300002041-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:27 FR0000073272 142,05 EUR 45 XPAR DJX-60432604300002041-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:27 FR0000073272 142,05 EUR 77 XPAR DJX-60432604300002044-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:29 FR0000073272 142 EUR 14 XPAR DJX-60432604300002073-340 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:29 FR0000073272 142 EUR 32 XPAR DJX-60432604300002073-341 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,95 EUR 220 XPAR DJX-20432204300002151-344 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,95 EUR 176 XPAR DJX-60432604300002103-344 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,95 EUR 56 XPAR DJX-20432204300002151-344 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,95 EUR 41 XPAR DJX-60432604300002103-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,95 EUR 224 XPAR DJX-20432204300002156-344 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:31 FR0000073272 141,9 EUR 182 XPAR DJX-20432204300002157-347 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:32 FR0000073272 141,8 EUR 121 XPAR DJX-60432604300002111-362 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:32 FR0000073272 141,8 EUR 79 XPAR DJX-60432604300002111-362 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:34 FR0000073272 141,85 EUR 132 XPAR DJX-20432204300002202-363 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:34 FR0000073272 141,85 EUR 65 XPAR DJX-20432204300002202-364 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:34 FR0000073272 141,85 EUR 37 XPAR DJX-20432204300002202-364 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:34 FR0000073272 141,8 EUR 166 XPAR DJX-20432204300002197-365 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:35 FR0000073272 141,85 EUR 237 XPAR DJX-20432204300002216-368 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:35 FR0000073272 141,85 EUR 71 XPAR DJX-60432604300002149-368 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:35 FR0000073272 141,85 EUR 119 XPAR DJX-60432604300002149-368 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:35 FR0000073272 141,85 EUR 140 XPAR DJX-60432604300002149-369 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:35 FR0000073272 141,85 EUR 112 XPAR DJX-20432204300002223-369 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:36 FR0000073272 141,95 EUR 35 XPAR DJX-20432204300002246-371 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:37 FR0000073272 141,9 EUR 23 XPAR DJX-60432604300002190-372 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:41 FR0000073272 142,1 EUR 21 XPAR DJX-60432604300002272-382 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:41 FR0000073272 142,1 EUR 97 XPAR DJX-60432604300002272-383 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:41 FR0000073272 142,1 EUR 100 XPAR DJX-60432604300002272-383 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:41 FR0000073272 142,1 EUR 34 XPAR DJX-60432604300002272-383 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:42 FR0000073272 142,05 EUR 18 XPAR DJX-20432204300002350-386 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:42 FR0000073272 142,05 EUR 70 XPAR DJX-20432204300002350-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:42 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300002350-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:42 FR0000073272 142,05 EUR 100 XPAR DJX-20432204300002350-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:42 FR0000073272 142,05 EUR 16 XPAR DJX-20432204300002350-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:43 FR0000073272 142 EUR 288 XPAR DJX-60432604300002277-388 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:43 FR0000073272 142 EUR 37 XPAR DJX-20432204300002341-388 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:44 FR0000073272 141,95 EUR 5 XPAR DJX-20432204300002414-391 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:44 FR0000073272 141,95 EUR 82 XPAR DJX-20432204300002414-392 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:44 FR0000073272 141,95 EUR 31 XPAR DJX-20432204300002414-392 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:44 FR0000073272 141,95 EUR 122 XPAR DJX-20432204300002414-392 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:45 FR0000073272 142,05 EUR 56 XPAR DJX-20432204300002446-394 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:45 FR0000073272 142,05 EUR 115 XPAR DJX-20432204300002446-394 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:45 FR0000073272 142,05 EUR 52 XPAR DJX-20432204300002446-395 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:45 FR0000073272 142,05 EUR 51 XPAR DJX-20432204300002447-395 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 130 XPAR DJX-20432204300002485-399 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 121 XPAR DJX-20432204300002485-400 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 51 XPAR DJX-60432604300002623-400 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 154 XPAR DJX-20432204300002674-400 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 100 XPAR DJX-60432604300002623-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 38 XPAR DJX-60432604300002628-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 45 XPAR DJX-60432604300002631-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 42 XPAR DJX-60432604300002631-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 19 XPAR DJX-60432604300002631-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:47 FR0000073272 142 EUR 190 XPAR DJX-60432604300002632-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:48 FR0000073272 141,95 EUR 52 XPAR DJX-20432204300002728-406 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:48 FR0000073272 141,95 EUR 100 XPAR DJX-20432204300002728-406 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:48 FR0000073272 141,95 EUR 9 XPAR DJX-20432204300002728-407 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:49 FR0000073272 142 EUR 77 XPAR DJX-60432604300002678-408 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:50 FR0000073272 141,95 EUR 89 XPAR DJX-20432204300002739-409 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:51 FR0000073272 141,95 EUR 296 XPAR DJX-60432604300002722-411 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:51 FR0000073272 141,9 EUR 222 XPAR DJX-20432204300002781-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:51 FR0000073272 141,9 EUR 127 XPAR DJX-20432204300002781-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:51 FR0000073272 141,85 EUR 292 XPAR DJX-20432204300002784-414 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:51 FR0000073272 141,85 EUR 78 XPAR DJX-60432604300002737-414 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:52 FR0000073272 141,75 EUR 294 XPAR DJX-20432204300002796-421 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:53 FR0000073272 141,65 EUR 187 XPAR DJX-20432204300002812-429 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:53 FR0000073272 141,65 EUR 316 XPAR DJX-20432204300002812-429 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:55 FR0000073272 141,65 EUR 100 XPAR DJX-60432604300002777-436 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:55 FR0000073272 141,65 EUR 294 XPAR DJX-60432604300002777-437 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/23/19 9:56 FR0000073272 141,7 EUR 81 XPAR DJX-60432604300002806-447 MAR Regulation Art 5 §2 La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 01 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 01 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 octobre 2019 14:57:07 UTC. Document originalhttps://www.safran-group.com/sites/group/files/amf_-_tableau_de_declaration_a_j7_des_operations_de_rachat_27.09.2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/33B6658AADD6B17304E5B3F18FC93A749D05A7FC