Safran : Déclaration du 30 septembre au 4 octobre 2019

J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:12 FR0000073272 144,35 EUR 282 XPAR DJ4-20432204300000446-954 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:12 FR0000073272 144,25 EUR 300 XPAR DJ4-60432604300000411-985 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:12 FR0000073272 144,25 EUR 4 XPAR DJ4-60432604300000411-988 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:13 FR0000073272 144,1 EUR 53 XPAR DJ4-60432604300000459-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:13 FR0000073272 144,1 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300000459-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:13 FR0000073272 144,1 EUR 42 XPAR DJ4-60432604300000459-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:13 FR0000073272 144,1 EUR 92 XPAR DJ4-60432604300000459-101 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,25 EUR 87 XPAR DJ4-60432604300000474-103 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,25 EUR 20 XPAR DJ4-60432604300000474-103 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,2 EUR 71 XPAR DJ4-20432204300000514-103 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,2 EUR 1 XPAR DJ4-20432204300000515-104 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,2 EUR 91 XPAR DJ4-20432204300000515-104 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:14 FR0000073272 144,2 EUR 107 XPAR DJ4-20432204300000517-104 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:16 FR0000073272 144,35 EUR 28 XPAR DJ4-20432204300000573-107 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:16 FR0000073272 144,35 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000573-107 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:16 FR0000073272 144,35 EUR 52 XPAR DJ4-20432204300000573-107 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:16 FR0000073272 144,35 EUR 252 XPAR DJ4-20432204300000579-108 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:17 FR0000073272 144,3 EUR 5 XPAR DJ4-20432204300000569-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:17 FR0000073272 144,3 EUR 92 XPAR DJ4-20432204300000569-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:17 FR0000073272 144,3 EUR 54 XPAR DJ4-60432604300000519-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:19 FR0000073272 144,25 EUR 78 XPAR DJ4-20432204300000610-110 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:19 FR0000073272 144,25 EUR 169 XPAR DJ4-60432604300000557-111 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:20 FR0000073272 144,25 EUR 79 XPAR DJ4-20432204300000632-111 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:20 FR0000073272 144,25 EUR 112 XPAR DJ4-60432604300000583-111 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:22 FR0000073272 144,3 EUR 68 XPAR DJ4-20432204300000662-115 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:22 FR0000073272 144,3 EUR 315 XPAR DJ4-60432604300000601-115 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:23 FR0000073272 144,25 EUR 341 XPAR DJ4-60432604300000598-116 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:24 FR0000073272 144,25 EUR 90 XPAR DJ4-20432204300000679-117 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:24 FR0000073272 144,3 EUR 176 XPAR DJ4-60432604300000637-118 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:25 FR0000073272 144,35 EUR 61 XPAR DJ4-20432204300000691-118 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:25 FR0000073272 144,3 EUR 47 XPAR DJ4-60432604300000649-120 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:26 FR0000073272 144,25 EUR 93 XPAR DJ4-20432204300000715-120 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:26 FR0000073272 144,25 EUR 51 XPAR DJ4-60432604300000675-121 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:26 FR0000073272 144,2 EUR 216 XPAR DJ4-60432604300000672-122 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:30 FR0000073272 144,35 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300000712-133 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:30 FR0000073272 144,35 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300000712-133 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:30 FR0000073272 144,35 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300000712-133 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:32 FR0000073272 144,35 EUR 218 XPAR DJ4-20432204300000777-137 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:32 FR0000073272 144,35 EUR 186 XPAR DJ4-20432204300000777-137 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:33 FR0000073272 144,35 EUR 8 XPAR DJ4-20432204300000795-137 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:33 FR0000073272 144,35 EUR 28 XPAR DJ4-20432204300000795-138 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:33 FR0000073272 144,35 EUR 31 XPAR DJ4-20432204300000795-138 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 52 XPAR DJ4-20432204300000863-142 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 43 XPAR DJ4-20432204300000863-142 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000863-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000863-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000863-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:35 FR0000073272 144,55 EUR 11 XPAR DJ4-20432204300000863-143 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:38 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000886-153 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:38 FR0000073272 144,55 EUR 18 XPAR DJ4-20432204300000886-153 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:39 FR0000073272 144,65 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300000851-158 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:39 FR0000073272 144,65 EUR 147 XPAR DJ4-60432604300000851-159 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:39 FR0000073272 144,65 EUR 81 XPAR DJ4-60432604300000851-159 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:41 FR0000073272 144,75 EUR 55 XPAR DJ4-20432204300000942-161 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:41 FR0000073272 144,75 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000942-161 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:41 FR0000073272 144,75 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000942-162 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:41 FR0000073272 144,75 EUR 60 XPAR DJ4-20432204300000942-162 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:44 FR0000073272 144,75 EUR 86 XPAR DJ4-60432604300000924-165 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:44 FR0000073272 144,75 EUR 8 XPAR DJ4-60432604300000924-165 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:44 FR0000073272 144,75 EUR 15 XPAR DJ4-20432204300000967-166 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:44 FR0000073272 144,75 EUR 45 XPAR DJ4-20432204300000967-166 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:44 FR0000073272 144,75 EUR 91 XPAR DJ4-20432204300000967-166 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,75 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300000985-168 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,75 EUR 157 XPAR DJ4-20432204300000987-169 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,75 EUR 58 XPAR DJ4-60432604300000942-168 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,75 EUR 99 XPAR DJ4-60432604300000942-168 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,7 EUR 5 XPAR DJ4-60432604300000941-169 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,7 EUR 135 XPAR DJ4-60432604300000941-170 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:46 FR0000073272 144,7 EUR 44 XPAR DJ4-60432604300000941-170 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:47 FR0000073272 144,7 EUR 64 XPAR DJ4-60432604300000954-171 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:48 FR0000073272 144,7 EUR 28 XPAR DJ4-20432204300001052-171 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:48 FR0000073272 144,7 EUR 34 XPAR DJ4-20432204300001052-171 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:48 FR0000073272 144,7 EUR 202 XPAR DJ4-20432204300001060-172 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:48 FR0000073272 144,7 EUR 300 XPAR DJ4-60432604300000954-171 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:48 FR0000073272 144,7 EUR 95 XPAR DJ4-60432604300001024-172 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:50 FR0000073272 144,7 EUR 80 XPAR DJ4-60432604300001058-175 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:50 FR0000073272 144,7 EUR 53 XPAR DJ4-60432604300001058-175 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:51 FR0000073272 144,65 EUR 44 XPAR DJ4-60432604300001060-175 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:52 FR0000073272 144,65 EUR 44 XPAR DJ4-20432204300001103-176 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:54 FR0000073272 144,8 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300001107-184 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:54 FR0000073272 144,8 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300001108-184 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:54 FR0000073272 144,8 EUR 72 XPAR DJ4-60432604300001108-184 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:57 FR0000073272 144,9 EUR 1 XPAR DJ4-60432604300001136-191 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:57 FR0000073272 144,9 EUR 74 XPAR DJ4-60432604300001136-192 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:57 FR0000073272 144,9 EUR 26 XPAR DJ4-20432204300001194-192 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 8:57 FR0000073272 144,9 EUR 69 XPAR DJ4-20432204300001194-192 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:00 FR0000073272 144,75 EUR 35 XPAR DJ4-20432204300001211-195 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:00 FR0000073272 144,75 EUR 226 XPAR DJ4-20432204300001211-195 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:01 FR0000073272 144,75 EUR 244 XPAR DJ4-60432604300001152-197 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:01 FR0000073272 144,75 EUR 46 XPAR DJ4-20432204300001221-198 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:01 FR0000073272 144,75 EUR 315 XPAR DJ4-20432204300001221-199 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:02 FR0000073272 144,75 EUR 47 XPAR DJ4-20432204300001227-199 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:03 FR0000073272 144,95 EUR 137 XPAR DJ4-60432604300001193-210 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:03 FR0000073272 144,95 EUR 269 XPAR DJ4-60432604300001193-210 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:05 FR0000073272 144,95 EUR 240 XPAR DJ4-60432604300001218-233 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:07 FR0000073272 145 EUR 227 XPAR DJ4-20432204300001296-241 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:07 FR0000073272 144,95 EUR 227 XPAR DJ4-20432204300001293-246 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:09 FR0000073272 144,95 EUR 151 XPAR DJ4-60432604300001254-252 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:10 FR0000073272 144,95 EUR 84 XPAR DJ4-20432204300001328-261 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:10 FR0000073272 144,95 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001328-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:10 FR0000073272 144,95 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001328-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:10 FR0000073272 144,95 EUR 61 XPAR DJ4-20432204300001328-262 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:12 FR0000073272 144,9 EUR 211 XPAR DJ4-20432204300001356-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:13 FR0000073272 144,75 EUR 220 XPAR DJ4-20432204300001374-288 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:14 FR0000073272 144,7 EUR 98 XPAR DJ4-60432604300001291-289 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:14 FR0000073272 144,65 EUR 162 XPAR DJ4-60432604300001292-290 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 202 XPAR DJ4-20432204300001409-309 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 239 XPAR DJ4-20432204300001409-309 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 11 XPAR DJ4-60432604300001335-310 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 109 XPAR DJ4-60432604300001335-310 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 284 XPAR DJ4-60432604300001335-311 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,65 EUR 1 XPAR DJ4-60432604300001336-311 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:19 FR0000073272 144,5 EUR 210 XPAR DJ4-20432204300001418-312 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:23 FR0000073272 144,5 EUR 173 XPAR DJ4-60432604300001368-325 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:23 FR0000073272 144,5 EUR 141 XPAR DJ4-60432604300001368-326 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:23 FR0000073272 144,5 EUR 80 XPAR DJ4-60432604300001368-326 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:23 FR0000073272 144,45 EUR 253 XPAR DJ4-60432604300001364-326 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:23 FR0000073272 144,45 EUR 146 XPAR DJ4-60432604300001364-327 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:28 FR0000073272 144,5 EUR 10 XPAR DJ4-20432204300001479-343 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:29 FR0000073272 144,55 EUR 127 XPAR DJ4-20432204300001480-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:30 FR0000073272 144,55 EUR 231 XPAR DJ4-20432204300001492-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:30 FR0000073272 144,55 EUR 14 XPAR DJ4-20432204300001492-346 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:31 FR0000073272 144,5 EUR 140 XPAR DJ4-60432604300001428-346 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:32 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001518-352 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:32 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001518-352 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:32 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001518-352 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:33 FR0000073272 144,55 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300001460-352 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:33 FR0000073272 144,55 EUR 60 XPAR DJ4-60432604300001460-353 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:33 FR0000073272 144,55 EUR 54 XPAR DJ4-60432604300001464-354 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:33 FR0000073272 144,55 EUR 92 XPAR DJ4-60432604300001464-354 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:33 FR0000073272 144,55 EUR 60 XPAR DJ4-60432604300001465-354 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:34 FR0000073272 144,5 EUR 9 XPAR DJ4-20432204300001519-355 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:34 FR0000073272 144,5 EUR 205 XPAR DJ4-20432204300001519-355 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:35 FR0000073272 144,45 EUR 152 XPAR DJ4-20432204300001542-356 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:35 FR0000073272 144,45 EUR 72 XPAR DJ4-20432204300001542-357 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:36 FR0000073272 144,45 EUR 110 XPAR DJ4-60432604300001506-368 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:38 FR0000073272 144,4 EUR 78 XPAR DJ4-20432204300001595-374 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:38 FR0000073272 144,4 EUR 204 XPAR DJ4-20432204300001595-374 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:38 FR0000073272 144,4 EUR 94 XPAR DJ4-20432204300001595-375 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:39 FR0000073272 144,45 EUR 45 XPAR DJ4-60432604300001536-378 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:39 FR0000073272 144,4 EUR 48 XPAR DJ4-60432604300001531-379 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:40 FR0000073272 144,35 EUR 25 XPAR DJ4-20432204300001592-380 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:40 FR0000073272 144,35 EUR 26 XPAR DJ4-20432204300001592-380 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:40 FR0000073272 144,35 EUR 73 XPAR DJ4-20432204300001592-380 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:40 FR0000073272 144,35 EUR 179 XPAR DJ4-20432204300001592-381 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:40 FR0000073272 144,35 EUR 96 XPAR DJ4-20432204300001615-381 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:43 FR0000073272 144,5 EUR 261 XPAR DJ4-20432204300001628-385 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:43 FR0000073272 144,5 EUR 24 XPAR DJ4-20432204300001635-386 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:43 FR0000073272 144,5 EUR 36 XPAR DJ4-20432204300001635-386 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:45 FR0000073272 144,5 EUR 84 XPAR DJ4-60432604300001599-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:45 FR0000073272 144,5 EUR 91 XPAR DJ4-20432204300001659-387 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:48 FR0000073272 144,5 EUR 107 XPAR DJ4-20432204300001686-391 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:48 FR0000073272 144,5 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001686-391 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:48 FR0000073272 144,5 EUR 56 XPAR DJ4-20432204300001686-392 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:50 FR0000073272 144,5 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300001655-393 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:50 FR0000073272 144,5 EUR 56 XPAR DJ4-60432604300001655-393 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:50 FR0000073272 144,5 EUR 9 XPAR DJ4-60432604300001655-393 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:52 FR0000073272 144,65 EUR 106 XPAR DJ4-20432204300001733-398 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:52 DJ4-60432604300001683-399 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:52 FR0000073272 144,65 EUR 46 XPAR DJ4-60432604300001685-399 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 43 XPAR DJ4-20432204300001743-400 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 49 XPAR DJ4-20432204300001749-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 24 XPAR DJ4-20432204300001750-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 27 XPAR DJ4-20432204300001750-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 44 XPAR DJ4-20432204300001754-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 45 XPAR DJ4-20432204300001758-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 45 XPAR DJ4-20432204300001761-403 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 27 XPAR DJ4-20432204300001764-403 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 26 XPAR DJ4-20432204300001764-403 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 72 XPAR DJ4-20432204300001780-404 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 43 XPAR DJ4-60432604300001705-400 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 43 XPAR DJ4-60432604300001711-401 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 24 XPAR DJ4-60432604300001717-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 21 XPAR DJ4-60432604300001717-402 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 46 XPAR DJ4-60432604300001725-403 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 9:56 FR0000073272 144,65 EUR 58 XPAR DJ4-60432604300001746-404 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:00 FR0000073272 144,75 EUR 45 XPAR DJ4-20432204300001832-410 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:00 FR0000073272 144,75 EUR 42 XPAR DJ4-20432204300001832-410 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:00 FR0000073272 144,75 EUR 155 XPAR DJ4-20432204300001832-410 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:01 FR0000073272 144,7 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300001848-411 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:01 FR0000073272 144,7 EUR 36 XPAR DJ4-20432204300001848-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:01 FR0000073272 144,7 EUR 18 XPAR DJ4-20432204300001848-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:02 FR0000073272 144,7 EUR 110 XPAR DJ4-60432604300001815-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002003-417 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 50 XPAR DJ4-20432204300002003-418 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 50 XPAR DJ4-20432204300002003-418 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 69 XPAR DJ4-20432204300002003-418 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 90 XPAR DJ4-20432204300002003-418 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:04 FR0000073272 144,8 EUR 46 XPAR DJ4-20432204300002003-419 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:05 FR0000073272 144,7 EUR 59 XPAR DJ4-60432604300001984-419 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:05 FR0000073272 144,7 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300001984-420 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:06 FR0000073272 144,7 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002035-420 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:06 FR0000073272 144,7 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002042-421 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 54 XPAR DJ4-20432204300002155-422 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 111 XPAR DJ4-20432204300002222-423 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 84 XPAR DJ4-20432204300002223-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 64 XPAR DJ4-20432204300002230-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 46 XPAR DJ4-60432604300002118-423 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 6 XPAR DJ4-60432604300002118-423 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 121 XPAR DJ4-60432604300002180-423 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:11 FR0000073272 144,75 EUR 59 XPAR DJ4-60432604300002183-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:15 FR0000073272 144,85 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300002245-431 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 46 XPAR DJ4-20432204300002316-433 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 138 XPAR DJ4-20432204300002316-433 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 118 XPAR DJ4-20432204300002316-434 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 47 XPAR DJ4-20432204300002330-434 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 59 XPAR DJ4-20432204300002331-434 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 44 XPAR DJ4-20432204300002341-435 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 47 XPAR DJ4-20432204300002342-435 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 52 XPAR DJ4-20432204300002345-435 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 79 XPAR DJ4-20432204300002346-435 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:17 FR0000073272 144,9 EUR 51 XPAR DJ4-60432604300002288-434 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:19 FR0000073272 144,85 EUR 154 XPAR DJ4-60432604300002338-437 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:19 FR0000073272 144,85 EUR 21 XPAR DJ4-60432604300002338-437 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:19 FR0000073272 144,85 EUR 71 DJ4-60432604300002379-442 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:25 FR0000073272 144,7 EUR 99 XPAR DJ4-60432604300002383-442 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:25 FR0000073272 144,7 EUR 100 XPAR DJ4-60432604300002383-442 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:26 FR0000073272 144,7 EUR 25 XPAR DJ4-60432604300002383-443 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,75 EUR 8 XPAR DJ4-60432604300002417-444 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,75 EUR 125 XPAR DJ4-60432604300002417-444 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,75 EUR 101 XPAR DJ4-60432604300002417-445 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,75 EUR 19 XPAR DJ4-60432604300002417-445 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,7 EUR 31 XPAR DJ4-20432204300002418-446 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:28 FR0000073272 144,7 EUR 365 XPAR DJ4-20432204300002418-446 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:31 FR0000073272 144,65 EUR 205 XPAR DJ4-60432604300002419-450 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:33 FR0000073272 144,7 EUR 9 XPAR DJ4-60432604300002467-452 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:33 FR0000073272 144,7 EUR 208 XPAR DJ4-60432604300002467-452 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:36 FR0000073272 144,75 EUR 101 XPAR DJ4-60432604300002498-453 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:36 FR0000073272 144,75 EUR 134 XPAR DJ4-60432604300002498-453 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:36 FR0000073272 144,75 EUR 34 XPAR DJ4-60432604300002505-454 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:37 FR0000073272 144,75 EUR 15 XPAR DJ4-20432204300002490-454 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:37 FR0000073272 144,75 EUR 35 XPAR DJ4-20432204300002490-454 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:37 FR0000073272 144,75 EUR 61 XPAR DJ4-20432204300002490-454 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:37 FR0000073272 144,7 EUR 278 XPAR DJ4-60432604300002486-455 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:39 FR0000073272 144,6 EUR 328 XPAR DJ4-20432204300002504-456 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:40 FR0000073272 144,55 EUR 300 XPAR DJ4-60432604300002518-457 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:40 FR0000073272 144,55 EUR 82 XPAR DJ4-60432604300002518-457 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:42 FR0000073272 144,65 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002535-465 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:44 FR0000073272 144,7 EUR 147 XPAR DJ4-20432204300002549-466 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:45 FR0000073272 144,7 EUR 43 XPAR DJ4-20432204300002559-469 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:48 FR0000073272 144,85 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002578-480 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:48 FR0000073272 144,85 EUR 66 XPAR DJ4-20432204300002578-480 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:48 FR0000073272 144,85 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002578-480 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:49 FR0000073272 144,8 EUR 14 XPAR DJ4-60432604300002596-483 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:49 FR0000073272 144,8 EUR 290 XPAR DJ4-60432604300002596-483 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:50 FR0000073272 144,85 EUR 20 XPAR DJ4-60432604300002620-485 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:50 FR0000073272 144,85 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002596-486 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:52 FR0000073272 145,15 EUR 26 XPAR DJ4-60432604300002650-516 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:52 FR0000073272 145,15 EUR 141 XPAR DJ4-60432604300002650-516 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:52 FR0000073272 145,15 EUR 74 XPAR DJ4-60432604300002650-516 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:54 FR0000073272 145,1 EUR 43 XPAR DJ4-60432604300002657-532 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,05 EUR 52 XPAR DJ4-20432204300002641-537 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 21 XPAR DJ4-20432204300002654-545 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 100 XPAR DJ4-20432204300002654-546 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 50 XPAR DJ4-20432204300002654-546 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 50 XPAR DJ4-20432204300002654-546 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 9 XPAR DJ4-20432204300002654-546 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 65 XPAR DJ4-20432204300002654-547 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:55 FR0000073272 145,1 EUR 20 XPAR DJ4-20432204300002654-547 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:56 FR0000073272 145,1 EUR 179 XPAR DJ4-20432204300002658-556 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:56 FR0000073272 145,05 EUR 53 XPAR DJ4-20432204300002661-559 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:57 FR0000073272 145 EUR 53 XPAR DJ4-60432604300002680-564 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:59 FR0000073272 144,95 EUR 62 XPAR DJ4-20432204300002671-588 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 10:59 FR0000073272 144,95 EUR 89 XPAR DJ4-20432204300002671-589 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 11:00 FR0000073272 144,85 EUR 117 XPAR DJ4-20432204300002682-596 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 11:01 FR0000073272 144,8 EUR 54 XPAR DJ4-60432604300002695-597 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 11:01 FR0000073272 144,8 EUR 215 XPAR DJ4-60432604300002695-597 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 11:06 FR0000073272 145 EUR 161 XPAR DJ4-20432204300002728-612 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 9/30/19 11:07 FR0000073272 145 EUR 32 XPAR DJ4-20432204300002731-613 MAR Regulation Art 5 §2

La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 11 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.