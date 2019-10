Safran : Déclaration du 7 octobre au 11 octobre 2019 (French only) 0 16/10/2019 | 11:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires C2 - Restricted Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:19:56 FR0000073272 140,2 EUR 72 XPAR DKH-60432604300000434-85 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:19:56 FR0000073272 140,2 EUR 142 XPAR DKH-60432604300000434-85 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:19:56 FR0000073272 140,2 EUR 123 XPAR DKH-60432604300000434-86 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:19:56 FR0000073272 140,2 EUR 104 XPAR DKH-60432604300000438-86 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:19:56 FR0000073272 140,2 EUR 112 XPAR DKH-20432204300000427-86 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:34:55 FR0000073272 140,4 EUR 48 XPAR DKH-20432204300000564-11 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:36:48 FR0000073272 140,3 EUR 2 XPAR DKH-20432204300000588-11 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:36:52 FR0000073272 140,3 EUR 46 XPAR DKH-20432204300000588-11 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:48:47 FR0000073272 140,4 EUR 47 XPAR DKH-60432604300000760-14 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:50:54 FR0000073272 140,3 EUR 62 XPAR DKH-60432604300000774-15 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:53:52 FR0000073272 140,05 EUR 100 XPAR DKH-60432604300000841-15 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:53:52 FR0000073272 140,05 EUR 31 XPAR DKH-60432604300000841-15 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:55:50 FR0000073272 139,9 EUR 31 XPAR DKH-60432604300000863-15 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:55:50 FR0000073272 139,9 EUR 53 XPAR DKH-60432604300000863-15 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 08:57:14 FR0000073272 139,8 EUR 42 XPAR DKH-60432604300000881-16 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:00:17 FR0000073272 140,05 EUR 37 XPAR DKH-60432604300000930-16 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:03:48 FR0000073272 140 EUR 100 XPAR DKH-60432604300000986-16 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:06:24 FR0000073272 140,05 EUR 100 XPAR DKH-60432604300001032-17 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:06:24 FR0000073272 140,05 EUR 14 XPAR DKH-60432604300001032-17 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:09:50 FR0000073272 140,05 EUR 48 XPAR DKH-60432604300001089-17 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:14:21 FR0000073272 140,1 EUR 53 XPAR DKH-60432604300001156-18 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:23:13 FR0000073272 140,1 EUR 50 XPAR DKH-60432604300001236-19 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:25:07 FR0000073272 139,95 EUR 90 XPAR DKH-60432604300001250-19 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 09:44:37 FR0000073272 140,2 EUR 66 XPAR DKH-20432204300001362-21 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:00:08 FR0000073272 140,15 EUR 9 XPAR DKH-20432204300001532-22 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:00:17 FR0000073272 140,15 EUR 49 XPAR DKH-60432604300001567-22 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:01:18 FR0000073272 140,05 EUR 17 XPAR DKH-20432204300001539-22 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:06:46 FR0000073272 140,1 EUR 69 XPAR DKH-60432604300001589-23 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:06:46 FR0000073272 140,1 EUR 53 XPAR DKH-60432604300001589-23 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:10:15 FR0000073272 140,1 EUR 48 XPAR DKH-20432204300001594-23 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:15:54 FR0000073272 139,95 EUR 54 XPAR DKH-20432204300001607-23 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:21:17 FR0000073272 140 EUR 100 XPAR DKH-60432604300001680-24 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:22:09 FR0000073272 139,9 EUR 139 XPAR DKH-20432204300001613-24 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:27:14 FR0000073272 139,8 EUR 100 XPAR DKH-60432604300001720-25 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:27:14 FR0000073272 139,8 EUR 74 XPAR DKH-60432604300001720-25 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:27:14 FR0000073272 139,8 EUR 103 XPAR DKH-60432604300001720-25 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:30:10 FR0000073272 139,9 EUR 108 XPAR DKH-20432204300001681-25 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:37:30 FR0000073272 140 EUR 190 XPAR DKH-60432604300001768-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:41:06 FR0000073272 140 EUR 100 XPAR DKH-20432204300001732-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:42:21 FR0000073272 139,95 EUR 84 XPAR DKH-60432604300001798-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:42:21 FR0000073272 139,95 EUR 86 XPAR DKH-60432604300001798-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:48:47 FR0000073272 140,05 EUR 77 XPAR DKH-20432204300001793-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:50:16 FR0000073272 140,15 EUR 15 XPAR DKH-60432604300001863-26 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:50:16 FR0000073272 140,15 EUR 47 XPAR DKH-20432204300001801-27 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:50:16 FR0000073272 140,15 EUR 41 XPAR DKH-60432604300001863-27 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:54:00 FR0000073272 140,05 EUR 48 XPAR DKH-60432604300001875-27 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 10:56:06 FR0000073272 140,05 EUR 61 XPAR DKH-20432204300001830-27 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 11:00:56 FR0000073272 140,05 EUR 107 XPAR DKH-60432604300001933-28 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 11:10:06 FR0000073272 140,15 EUR 45 XPAR DKH-20432204300001941-29 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 11:11:03 FR0000073272 140,25 EUR 66 XPAR DKH-20432204300001948-29 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 11:22:26 FR0000073272 140,5 EUR 57 XPAR DKH-20432204300002039-31 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 11:52:23 FR0000073272 140,5 EUR 52 XPAR DKH-20432204300002216-35 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 12:28:28 FR0000073272 140,3 EUR 46 XPAR DKH-60432604300002479-38 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 12:38:07 FR0000073272 140,25 EUR 53 XPAR DKH-60432604300002545-38 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 12:56:07 FR0000073272 140,15 EUR 53 XPAR DKH-20432204300002604-39 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:03:49 FR0000073272 140,15 EUR 44 XPAR DKH-20432204300002659-40 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:11:30 FR0000073272 140,15 EUR 152 XPAR DKH-60432604300002769-40 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:11:42 FR0000073272 140,1 EUR 70 XPAR DKH-20432204300002664-41 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:11:42 FR0000073272 140,15 EUR 45 XPAR DKH-60432604300002769-41 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:18:56 FR0000073272 140,3 EUR 4 XPAR DKH-60432604300002818-41 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:20:59 FR0000073272 140,3 EUR 66 XPAR DKH-60432604300002819-41 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:21:41 FR0000073272 140,3 EUR 44 XPAR DKH-60432604300002825-41 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:28:36 FR0000073272 140,25 EUR 44 XPAR DKH-20432204300002786-42 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:29:06 FR0000073272 140,2 EUR 44 XPAR DKH-20432204300002754-42 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:37:36 FR0000073272 140,2 EUR 77 XPAR DKH-60432604300002907-42 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:39:46 FR0000073272 140,25 EUR 16 XPAR DKH-60432604300002954-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:40:00 FR0000073272 140,25 EUR 59 XPAR DKH-20432204300002911-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:40:00 FR0000073272 140,25 EUR 19 XPAR DKH-20432204300002911-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:42:34 FR0000073272 140,35 EUR 51 XPAR DKH-20432204300002942-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:45:03 FR0000073272 140,25 EUR 40 XPAR DKH-20432204300002947-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:45:03 FR0000073272 140,25 EUR 8 XPAR DKH-20432204300002947-43 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:50:55 FR0000073272 140,4 EUR 24 XPAR DKH-60432604300003054-44 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:56:02 FR0000073272 140,25 EUR 29 XPAR DKH-60432604300003094-44 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:56:02 FR0000073272 140,25 EUR 28 XPAR DKH-60432604300003094-44 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 13:59:06 FR0000073272 140,2 EUR 53 XPAR DKH-20432204300003048-44 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:02:12 FR0000073272 140,3 EUR 43 XPAR DKH-60432604300003130-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:04:49 FR0000073272 140,3 EUR 47 XPAR DKH-20432204300003098-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:06:13 FR0000073272 140,35 EUR 61 XPAR DKH-20432204300003124-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:07:02 FR0000073272 140,3 EUR 12 XPAR DKH-20432204300003123-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:07:19 FR0000073272 140,3 EUR 40 XPAR DKH-20432204300003123-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:15:19 FR0000073272 140,3 EUR 48 XPAR DKH-20432204300003199-45 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:17:14 FR0000073272 140,3 EUR 53 XPAR DKH-20432204300003217-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:20:48 FR0000073272 140,35 EUR 64 XPAR DKH-20432204300003254-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:20:48 FR0000073272 140,35 EUR 75 XPAR DKH-20432204300003254-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:21:03 FR0000073272 140,35 EUR 49 XPAR DKH-60432604300003297-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:24:07 FR0000073272 140,35 EUR 16 XPAR DKH-60432604300003316-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:24:07 FR0000073272 140,35 EUR 44 XPAR DKH-60432604300003316-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:24:23 FR0000073272 140,35 EUR 44 XPAR DKH-20432204300003292-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:28:01 FR0000073272 140,35 EUR 44 XPAR DKH-60432604300003340-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:28:01 FR0000073272 140,35 EUR 15 XPAR DKH-60432604300003345-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:28:01 FR0000073272 140,35 EUR 42 XPAR DKH-60432604300003345-46 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-07 14:29:23 FR0000073272 140,4 EUR 58 XPAR DKH-60432604300003355-47 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 08:30:57 FR0000073272 141,5 EUR 1 XPAR DKI-60432604300000610-109 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 08:50:28 FR0000073272 141,45 EUR 45 XPAR DKI-20432204300001029-145 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 08:53:46 FR0000073272 141,5 EUR 46 XPAR DKI-60432604300001064-150 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:00:44 FR0000073272 141,05 EUR 48 XPAR DKI-20432204300001230-185 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:08:43 FR0000073272 141,2 EUR 57 XPAR DKI-20432204300001343-192 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:08:43 FR0000073272 141,2 EUR 101 XPAR DKI-20432204300001389-192 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:11:00 FR0000073272 141,15 EUR 55 XPAR DKI-60432604300001351-196 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:11:00 FR0000073272 141,15 EUR 11 XPAR DKI-60432604300001351-196 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:12:22 FR0000073272 141,05 EUR 60 XPAR DKI-60432604300001371-197 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:13:58 FR0000073272 141 EUR 76 XPAR DKI-20432204300001446-205 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:16:17 FR0000073272 141,1 EUR 46 XPAR DKI-20432204300001479-212 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:18:56 FR0000073272 141 EUR 45 XPAR DKI-20432204300001488-216 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:22:48 FR0000073272 141,1 EUR 87 XPAR DKI-60432604300001473-223 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:23:01 FR0000073272 141,05 EUR 82 XPAR DKI-60432604300001479-224 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:25:20 FR0000073272 141,1 EUR 60 XPAR DKI-60432604300001512-228 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:27:08 FR0000073272 141 EUR 83 XPAR DKI-20432204300001576-230 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:27:08 FR0000073272 141 EUR 11 XPAR DKI-20432204300001576-231 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:28:11 FR0000073272 141 EUR 124 XPAR DKI-20432204300001615-234 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:31:49 FR0000073272 141,05 EUR 57 XPAR DKI-20432204300001637-235 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:36:18 FR0000073272 141,3 EUR 49 XPAR DKI-60432604300001660-243 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:40:30 FR0000073272 141,2 EUR 31 XPAR DKI-60432604300001714-248 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:40:30 FR0000073272 141,2 EUR 20 XPAR DKI-60432604300001714-248 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:42:49 FR0000073272 141,05 EUR 48 XPAR DKI-20432204300001791-250 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:45:26 FR0000073272 141,05 EUR 75 XPAR DKI-20432204300001829-259 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:50:34 FR0000073272 141,05 EUR 101 XPAR DKI-20432204300001883-267 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:50:36 FR0000073272 141 EUR 101 XPAR DKI-60432604300001838-268 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 09:54:25 FR0000073272 140,85 EUR 103 XPAR DKI-60432604300001869-271 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:05:32 FR0000073272 141,1 EUR 45 XPAR DKI-60432604300001985-282 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:07:39 FR0000073272 141,1 EUR 72 XPAR DKI-60432604300002003-284 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:07:39 FR0000073272 141,1 EUR 36 XPAR DKI-60432604300002003-284 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 57 XPAR DKI-20432204300002066-285 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 76 XPAR DKI-20432204300002066-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 75 XPAR DKI-20432204300002068-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 20 XPAR DKI-20432204300002068-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 33 XPAR DKI-20432204300002070-286 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:09:05 FR0000073272 141,1 EUR 91 XPAR DKI-20432204300002070-287 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:17:35 FR0000073272 141 EUR 141 XPAR DKI-20432204300002147-293 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:17:35 FR0000073272 141 EUR 8 XPAR DKI-20432204300002147-294 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:21:22 FR0000073272 140,9 EUR 68 XPAR DKI-20432204300002189-298 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:22:05 FR0000073272 140,85 EUR 140 XPAR DKI-60432604300002152-299 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:22:05 FR0000073272 140,85 EUR 1 XPAR DKI-60432604300002152-300 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:32:44 FR0000073272 140,6 EUR 230 XPAR DKI-60432604300002268-310 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:37:30 FR0000073272 140,8 EUR 42 XPAR DKI-20432204300002398-313 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:37:30 FR0000073272 140,8 EUR 194 XPAR DKI-20432204300002398-313 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:39:42 FR0000073272 140,95 EUR 97 XPAR DKI-60432604300002398-314 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:39:42 FR0000073272 140,95 EUR 51 XPAR DKI-60432604300002398-314 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:45:29 FR0000073272 140,8 EUR 333 XPAR DKI-60432604300002456-320 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:47:12 FR0000073272 140,75 EUR 54 XPAR DKI-20432204300002500-323 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:47:12 FR0000073272 140,75 EUR 66 XPAR DKI-60432604300002427-322 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:47:43 FR0000073272 140,7 EUR 95 XPAR DKI-60432604300002450-324 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:54:25 FR0000073272 140,75 EUR 42 XPAR DKI-20432204300002563-332 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:54:25 FR0000073272 140,75 EUR 3 XPAR DKI-20432204300002563-332 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:47 FR0000073272 140,7 EUR 94 XPAR DKI-60432604300002586-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:47 FR0000073272 140,7 EUR 50 XPAR DKI-60432604300002586-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:47 FR0000073272 140,7 EUR 52 XPAR DKI-60432604300002586-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:47 FR0000073272 140,7 EUR 50 XPAR DKI-60432604300002586-336 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:59 FR0000073272 140,7 EUR 100 XPAR DKI-20432204300002598-337 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:55:59 FR0000073272 140,7 EUR 4 XPAR DKI-20432204300002598-337 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:56:52 FR0000073272 140,75 EUR 41 XPAR DKI-20432204300002618-339 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:58:38 FR0000073272 140,8 EUR 46 XPAR DKI-20432204300002634-341 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 10:59:27 FR0000073272 140,75 EUR 45 XPAR DKI-20432204300002629-341 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 179 XPAR DKI-60432604300002711-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 139 XPAR DKI-20432204300002712-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 38 XPAR DKI-20432204300002712-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 14 XPAR DKI-20432204300002715-345 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 74 XPAR DKI-20432204300002721-346 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:04:35 FR0000073272 140,7 EUR 48 XPAR DKI-20432204300002721-346 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:07:38 FR0000073272 140,6 EUR 48 XPAR DKI-20432204300002728-348 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:08:39 FR0000073272 140,55 EUR 48 XPAR DKI-60432604300002741-351 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:10:43 FR0000073272 140,35 EUR 98 XPAR DKI-60432604300002766-367 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:10:43 FR0000073272 140,35 EUR 50 XPAR DKI-60432604300002766-367 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:10:43 FR0000073272 140,35 EUR 37 XPAR DKI-60432604300002766-367 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:11:05 FR0000073272 140,45 EUR 80 XPAR DKI-20432204300002817-370 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:13:07 FR0000073272 140,55 EUR 84 XPAR DKI-60432604300002800-370 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:13:19 FR0000073272 140,5 EUR 106 XPAR DKI-60432604300002797-371 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:14:04 FR0000073272 140,5 EUR 221 XPAR DKI-20432204300002863-372 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:14:11 FR0000073272 140,45 EUR 146 XPAR DKI-60432604300002812-372 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:14:38 FR0000073272 140,4 EUR 89 XPAR DKI-20432204300002853-374 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:14:38 FR0000073272 140,4 EUR 57 XPAR DKI-20432204300002853-374 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:16:31 FR0000073272 140,45 EUR 131 XPAR DKI-60432604300002846-378 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:17:07 FR0000073272 140,45 EUR 133 XPAR DKI-60432604300002850-379 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:17:45 FR0000073272 140,45 EUR 85 XPAR DKI-60432604300002854-379 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:18:20 FR0000073272 140,4 EUR 153 XPAR DKI-60432604300002848-380 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:18:20 FR0000073272 140,4 EUR 19 XPAR DKI-60432604300002848-380 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:19:23 FR0000073272 140,35 EUR 80 XPAR DKI-60432604300002869-383 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:20:35 FR0000073272 140,3 EUR 200 XPAR DKI-60432604300002897-388 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:20:38 FR0000073272 140,25 EUR 69 XPAR DKI-20432204300002955-389 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:20:38 FR0000073272 140,25 EUR 63 XPAR DKI-20432204300002955-390 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:21:05 FR0000073272 140,15 EUR 46 XPAR DKI-20432204300002962-393 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:03 FR0000073272 140,4 EUR 100 XPAR DKI-60432604300002968-406 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:03 FR0000073272 140,4 EUR 51 XPAR DKI-60432604300002968-406 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:03 FR0000073272 140,4 EUR 50 XPAR DKI-60432604300002968-406 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:03 FR0000073272 140,4 EUR 90 XPAR DKI-60432604300002968-407 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:03 FR0000073272 140,4 EUR 21 XPAR DKI-60432604300002968-407 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:24:31 FR0000073272 140,3 EUR 188 XPAR DKI-20432204300003037-409 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:25:42 FR0000073272 140,35 EUR 85 XPAR DKI-20432204300003048-412 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:28:04 FR0000073272 140,4 EUR 191 XPAR DKI-20432204300003055-414 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:28:04 FR0000073272 140,4 EUR 63 XPAR DKI-20432204300003060-415 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:28:04 FR0000073272 140,4 EUR 127 XPAR DKI-20432204300003063-416 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:31:28 FR0000073272 140,45 EUR 172 XPAR DKI-20432204300003084-421 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:32:16 FR0000073272 140,45 EUR 97 XPAR DKI-20432204300003086-422 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:34:49 FR0000073272 140,55 EUR 49 XPAR DKI-60432604300003094-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:34:49 FR0000073272 140,55 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003094-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:34:49 FR0000073272 140,55 EUR 51 XPAR DKI-60432604300003094-424 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:34:49 FR0000073272 140,55 EUR 86 XPAR DKI-60432604300003094-425 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:35:09 FR0000073272 140,5 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003095-425 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:35:31 FR0000073272 140,5 EUR 140 XPAR DKI-60432604300003100-425 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:35:31 FR0000073272 140,5 EUR 61 XPAR DKI-60432604300003100-426 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:36:48 FR0000073272 140,45 EUR 137 XPAR DKI-60432604300003096-427 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:36:48 FR0000073272 140,4 EUR 67 XPAR DKI-20432204300003121-428 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:38:25 FR0000073272 140,3 EUR 273 XPAR DKI-20432204300003134-431 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:39:15 FR0000073272 140,25 EUR 64 XPAR DKI-20432204300003135-431 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:39:15 FR0000073272 140,25 EUR 120 XPAR DKI-20432204300003135-431 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:39:15 FR0000073272 140,25 EUR 11 XPAR DKI-20432204300003135-432 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:40:35 FR0000073272 140,25 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003149-433 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:40:57 FR0000073272 140,25 EUR 178 XPAR DKI-20432204300003160-433 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:40:57 FR0000073272 140,25 EUR 24 XPAR DKI-20432204300003160-434 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:42:01 FR0000073272 140,2 EUR 100 XPAR DKI-20432204300003170-435 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:42:01 FR0000073272 140,2 EUR 135 XPAR DKI-20432204300003170-436 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:45:15 FR0000073272 140,05 EUR 100 XPAR DKI-20432204300003218-444 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:45:15 FR0000073272 140,05 EUR 59 XPAR DKI-20432204300003218-444 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:45:15 FR0000073272 140,05 EUR 50 XPAR DKI-20432204300003218-445 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:45:15 FR0000073272 140,05 EUR 53 XPAR DKI-20432204300003218-445 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:46:58 FR0000073272 140 EUR 217 XPAR DKI-60432604300003192-448 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:46:58 FR0000073272 140 EUR 34 XPAR DKI-60432604300003200-448 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:49:49 FR0000073272 140,15 EUR 50 XPAR DKI-20432204300003264-461 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:49:49 FR0000073272 140,15 EUR 50 XPAR DKI-20432204300003264-461 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:49:49 FR0000073272 140,15 EUR 54 XPAR DKI-20432204300003264-461 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:49:49 FR0000073272 140,15 EUR 42 XPAR DKI-20432204300003264-462 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:53:34 FR0000073272 140,2 EUR 62 XPAR DKI-20432204300003333-464 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:53:34 FR0000073272 140,2 EUR 88 XPAR DKI-60432604300003298-464 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:21 FR0000073272 140,2 EUR 57 XPAR DKI-60432604300003357-466 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:58 FR0000073272 140,2 EUR 88 XPAR DKI-20432204300003431-467 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:58 FR0000073272 140,2 EUR 47 XPAR DKI-60432604300003400-468 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:58 FR0000073272 140,2 EUR 7 XPAR DKI-20432204300003431-467 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:58 FR0000073272 140,2 EUR 87 XPAR DKI-20432204300003435-467 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:55:58 FR0000073272 140,2 EUR 107 XPAR DKI-20432204300003436-468 MAR Regulation Art 5 §2 C2 - Restricted Nom de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité Code identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'instrument (unité) achetée marché Numéro de référence de la financier transaction Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 Safran SA 969500UIC89GT3UL7L24 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 52 XPAR DKI-20432204300003585-470 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 86 XPAR DKI-20432204300003585-470 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 100 XPAR DKI-20432204300003585-471 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 50 XPAR DKI-20432204300003585-471 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 50 XPAR DKI-20432204300003585-471 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 90 XPAR DKI-20432204300003585-471 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 53 XPAR DKI-20432204300003585-472 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 40 XPAR DKI-20432204300003585-472 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 11:59:16 FR0000073272 140,25 EUR 9 XPAR DKI-20432204300003585-472 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:11 FR0000073272 139,75 EUR 212 XPAR DKI-60432604300003560-485 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:11 FR0000073272 139,7 EUR 318 XPAR DKI-20432204300003602-487 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:12 FR0000073272 139,65 EUR 29 XPAR DKI-60432604300003561-497 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:12 FR0000073272 139,65 EUR 200 XPAR DKI-60432604300003561-497 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:12 FR0000073272 139,65 EUR 25 XPAR DKI-60432604300003561-497 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:41 FR0000073272 139,8 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003585-507 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:00:41 FR0000073272 139,8 EUR 55 XPAR DKI-60432604300003585-507 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:01:03 FR0000073272 139,8 EUR 140 XPAR DKI-20432204300003624-510 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:02:12 FR0000073272 139,85 EUR 46 XPAR DKI-20432204300003639-513 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:02:12 FR0000073272 139,85 EUR 56 XPAR DKI-20432204300003639-513 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:02:13 FR0000073272 139,8 EUR 112 XPAR DKI-60432604300003612-514 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:04:00 FR0000073272 139,75 EUR 130 XPAR DKI-60432604300003640-517 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:06:53 FR0000073272 139,9 EUR 47 XPAR DKI-20432204300003714-523 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:06:53 FR0000073272 139,9 EUR 218 XPAR DKI-60432604300003691-522 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:06:53 FR0000073272 139,9 EUR 100 XPAR DKI-20432204300003714-523 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:06:53 FR0000073272 139,9 EUR 134 XPAR DKI-60432604300003691-523 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:06:53 FR0000073272 139,9 EUR 4 XPAR DKI-20432204300003714-523 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:09:15 FR0000073272 139,9 EUR 55 XPAR DKI-20432204300003748-527 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:09:15 FR0000073272 139,9 EUR 85 XPAR DKI-20432204300003748-527 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:10:08 FR0000073272 139,8 EUR 138 XPAR DKI-20432204300003766-527 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:10:40 FR0000073272 139,75 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003768-528 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:10:56 FR0000073272 139,85 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003780-529 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:11:26 FR0000073272 139,85 EUR 211 XPAR DKI-60432604300003781-529 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:11:53 FR0000073272 139,9 EUR 21 XPAR DKI-60432604300003789-530 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:11:53 FR0000073272 139,9 EUR 40 XPAR DKI-60432604300003789-530 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:12:24 FR0000073272 139,85 EUR 66 XPAR DKI-60432604300003788-530 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:13:44 FR0000073272 139,95 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003804-534 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:13:44 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003804-534 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:13:44 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003804-535 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:14:01 FR0000073272 140 EUR 73 XPAR DKI-60432604300003807-535 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:14:01 FR0000073272 140 EUR 51 XPAR DKI-60432604300003807-535 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:14:01 FR0000073272 140 EUR 55 XPAR DKI-60432604300003807-536 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:15:13 FR0000073272 139,95 EUR 87 XPAR DKI-20432204300003821-536 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:17:14 FR0000073272 139,85 EUR 9 XPAR DKI-60432604300003827-543 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:17:14 FR0000073272 139,85 EUR 148 XPAR DKI-60432604300003827-543 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:09 FR0000073272 139,95 EUR 9 XPAR DKI-60432604300003865-547 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:09 FR0000073272 139,95 EUR 100 XPAR DKI-60432604300003865-547 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:09 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003865-547 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:09 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003865-548 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:23 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003869-548 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:23 FR0000073272 139,95 EUR 18 XPAR DKI-60432604300003869-548 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:43 FR0000073272 139,9 EUR 149 XPAR DKI-20432204300003868-550 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:43 FR0000073272 139,9 EUR 156 XPAR DKI-60432604300003859-550 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:19:43 FR0000073272 139,9 EUR 3 XPAR DKI-60432604300003862-550 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:20:39 FR0000073272 139,95 EUR 37 XPAR DKI-60432604300003885-551 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:20:39 FR0000073272 139,95 EUR 24 XPAR DKI-60432604300003885-551 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:20:39 FR0000073272 139,95 EUR 55 XPAR DKI-60432604300003885-552 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:20:39 FR0000073272 139,95 EUR 50 XPAR DKI-60432604300003885-552 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:21:16 FR0000073272 139,9 EUR 202 XPAR DKI-20432204300003888-552 MAR Regulation Art 5 §2 J.P.Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 2019-10-08 12:21:27 FR0000073272 139,85 EUR 202 XPAR DKI-60432604300003878-553 MAR Regulation Art 5 §2 La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 16 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

