Safran : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Jeudi 6 septembre 2018 Plus forte hausse

( +6,05% à 115,70 euros)Les publications se suivent et ressemblent pour Safran : excellentes. L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense s'offre ainsi la première place du CAC 40. Fort de ses performances au premier semestre 2018, le groupe a d'ailleurs relevé ses prévisions annuelles. Il s'est également montré rassurant sur l'intégration de Zodiac Aerospace et la montée en cadence de production des moteurs LEAP.