Safran : Excellente performance en 2019

Résultat opérationnel courant de 3 820 M€, en augmentation de 26,4 % sur une base publiée et de 24,6 % sur une base organique

Progression de la marge opérationnelle dans toutes les divisions, à 20,6 % (+140 points de base) pour la Propulsion, 13,1 % (+60 points de base) pour les Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems, et 5,7 % (+250 points de base) pour Aircraft Interiors. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 15,5 % (+110 points de base)

Génération de cash-flow libre de 1 983 M€, représentant 51,9 % du résultat opérationnel courant malgré l'immobilisation du Boeing 737MAX Données consolidées Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 25 098 M€

Le résultat opérationnel courant consolidé s'établit à 3 824 M€

Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 3 837 M€

Le résultat net part du Groupe ressort à 2 447 M€

Le cash-flow libre est de 1 983 M€ Le Conseil d'administration de Safran (Euronext Paris : SAF), présidé par Ross McInnes, lors de sa réunion à Paris le 26 février 2020, a arrêté et autorisé la publication des comptes consolidés de Safran et celle du compte de résultat ajusté pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Préambule Toutes les données chiffrées de ce communiqué de presse sont exprimées en données ajustées [1] , sauf mention contraire. Les définitions des retraitements ainsi que la table de passage du compte de résultat consolidé au compte de résultat ajusté pour l'exercice 2019 sont disponibles dans les Notes en page 12 de ce communiqué.

, sauf mention contraire. Les définitions des retraitements ainsi que la table de passage du compte de résultat consolidé au compte de résultat ajusté pour l'exercice 2019 sont disponibles dans les Notes en page 12 de ce communiqué. Aerosystems et Aircraft Interiors (anciennes activités de Zodiac Aerospace) sont consolidées par intégration globale dans les états financiers de Safran depuis le 1er mars 2018.

Les variations organiques excluent les effets de périmètre (notamment la contribution d'Aerosystems et d'Aircraft Interiors en janvier et février 2019) et les effets de change pour la période.

Safran a rendu publique une nouvelle information sectorielle au 30 juin 2019 (cf. communiqué de presse du 1er juillet 2019). Commentaire du Directeur Général Philippe Petitcolin a déclaré : « Toutes les activités ont enregistré d'excellentes performances en 2019, c'est une très bonne année pour Safran en termes de croissance, de rentabilité et de génération de trésorerie. Dans un contexte difficile, nous avons livré 2 127 moteurs LEAP et CFM56, réorganisé nos activités Équipements et Aerosystems, et continué d'améliorer la performance d'Aircraft Interiors. En 2020, Safran s'appuiera encore sur ses qualités d'adaptation, la mobilisation de ses équipes et la robustesse de son modèle ». Faits marquants

1 - Propulsion aéronautique et spatiale

Stabilité des livraisons de moteurs d'avions court et moyen-courriers

En 2019, les livraisons cumulées de CFM56 et LEAP totalisent 2 127 moteurs, contre 2 162 en 2018. Succès commerciaux du LEAP

CFM International confirme son leadership commercial. Les commandes et intentions d'achat de LEAP s'élèvent à 1 968 moteurs en 2019, portant le carnet de commandes à 15 614 moteurs à fin décembre 2019. Programme LEAP

CFM International a poursuivi la montée en cadence de la production des moteurs LEAP. 1 736 moteurs ont été livrés en 2019, contre 1 118 en 2018. LEAP-1A : 55 compagnies aériennes opèrent actuellement 632 avions équipés de moteurs LEAP- 1A, totalisant à date plus de 5,5 millions d'heures de vol.

LEAP-1B : Avant l'immobilisation du 737MAX, 54 compagnies aériennes opéraient 387 avions équipés de moteurs LEAP-1B, totalisant plus de 1,7 million d'heures de vol.

LEAP-1C : Le 6e avion d'essai du C919 de COMAC a effectué son premier vol le 27 décembre 2019. Programme CFM56

Les livraisons de moteurs CFM56 ont ralenti comme prévu, pour atteindre 391 unités en 2019, contre 1 044 en 2018. En juin, la flotte de CFM56 a établi un nouveau record en devenant la première famille de moteurs dans l'histoire de l'aviation à franchir le cap du milliard d'heures de vol. Activités de services pour moteurs civils1

Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils augmente de 9,9 % en USD, en hausse de 10,2 % au 1er trimestre, 10,2 % au 2e trimestre, 9,2 % au 3e trimestre et 10,2 % au 4e trimestre 2019. La croissance a été tirée par les ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 de dernière génération et pour les moteurs des long-courriers, ainsi que par l'augmentation des contrats de services. Turbines d'hélicoptères

Safran a reçu de nouvelles certifications au 4e trimestre, portant à quatre le nombre de certifications dans l'année, notamment : de l'EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne), le certificat de type de l'Ardiden 1U, qui motorise l'hélicoptère indien LUH (Light Utility Helicopter) 2 ;

; de l'EASA, le certificat de type du moteur Aneto-1K, qui équipe l'hélicoptère AW189K de Leonardo. La famille Aneto est destinée à motoriser les hélicoptères super-medium et lourds et couvre une gamme de puissance allant de 2 500 à 3 000 shp. Il s'agit de la première certification obtenue par Safran pour sa nouvelle gamme de turbines de forte puissance.

2 - Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems

Nacelles

Safran fournira la nacelle complète de l'avion d'affaires G700 de Gulfstream Aerospace (propulsé par le turboréacteur Pearl 700), dévoilé au salon de l'aviation d'affaires NBAA 2019 à Las Vegas. Freins carbone

En 2019, Safran a signé des contrats de freins carbone pour équiper plus de 850 avions. La base installée s'élevait à près de 10 300 avions à fin 2019. Safran est le leader mondial des freins carbone pour les avions commerciaux de plus de 100 passagers. Safran Electronics & Defense

Safran a remporté un contrat avec Armasuisse pour fournir 1 000 jumelles infrarouges multifonctions (JIM Compact™, MOSKITO TI™) et plus de 8 000 jumelles de vision nocturne à vision stéréoscopique (NYX™). Cette sélection confirme la position de Safran comme un leader mondial dans le domaine des équipements optroniques portables.

La NSPA (Agence OTAN de Soutien et d'Acquisition) a sélectionné Safran pour la fourniture de plusieurs dizaines de jumelles infrarouges multifonctions de longue portée aux forces armées danoises. Electrical & Power

Les moteurs électriques intelligents ENGINeUS™ de Safran ont commencé à voler sur le banc d'essais de Cassio 1, l'aéronef hybride-électrique de VoltAero. Deux moteurs ENGINeUS™ 45 ont été montés, orientés vers l'avant, sur les ailes du banc d'essais de cet avion en configuration « push-pull ». Le moteur ENGINeUS™ 45 produit une puissance continue de 45 kW et dispose d'une électronique de commande dédiée intégrée. Aerosystems

Safran a dépassé les 5 millions de gilets de sauvetage produits. Le Groupe est le leader mondial des technologies d'évacuation d'urgence avec une gamme complète de produits (gilets de sauvetage, toboggans d'évacuation, radeaux).

Le système de jaugeage LiSafe a effectué son premier vol sur le Boeing 777X. 3 - Aircraft Interiors Cabin

Safran a été choisi par une grande compagnie aérienne asiatique low cost pour fournir les galleys de son importante et future flotte d'A330neo, et par Turkish Airlines pour fournir des trolleys Hybrite. Seats

Safran a été sélectionné, notamment par des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique majeures, pour fournir des sièges : de première classe, de classe affaires et de classe premium économie pour A350 ;

de classe affaires pour Boeing 787. Passenger Solutions

Le succès de l'activité de divertissement à bord (IFE) de Safran s'est poursuivi. Des contrats pour IFE intégrés aux sièges et pour solutions de connectivité ont été signés avec plusieurs compagnies aériennes - non divulguées - notamment européennes et asiatiques. Certaines achètent pour la première fois les produits RAVE de Safran, qui élargit ainsi son portefeuille de clients. Celui-ci dépasse désormais les 50 compagnies aériennes, dont plusieurs de premier plan. Résultats annuels 2019 Le chiffre d'affaires 2019 ressort à 24 640 M€, en hausse de 3 590 M€, soit une augmentation de 17,1 % par rapport à 2018. La contribution nette des effets de périmètre s'élève à 929 M€, dont 781 M€ au titre des anciennes activités de Zodiac Aerospace (deux mois), et 148 M€ au titre de l'acquisition d'ElectroMechanical Systems. L'effet de change net s'élève à 704 M€, reflétant un effet de conversion positif du chiffre d'affaires en devises étrangères, notamment en USD. Le taux de change spot EUR/USD moyen est de 1,12 $ pour 1 € en 2019, comparé à 1,18 $ pour 1 € en 2018. En 2019, le taux couvert du Groupe est inchangé par rapport à 2018, à 1,18 $ pour 1 €. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 9,3 %, porté par la croissance de toutes les divisions : la croissance dans la Propulsion (+10,8 %) a été soutenue par les volumes en première monte (civils et militaires), ainsi que par les services (activités de services pour moteurs civils et de maintenance pour moteurs militaires) ;

le chiffre d'affaires des Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems a enregistré une hausse de 7,4 % grâce aux nacelles (services et première monte), aux activités d'avionique et aux activités de maintenance pour les systèmes d'atterrissage ;

le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors (+8,8 %) a été porté par les ventes en première monte de Seats et de Passenger Solutions, ainsi que par les services de l'ensemble des activités. En 2019, Safran affiche un résultat opérationnel courant3 de 3 820 M€, en hausse de 26,4 % par rapport à 2018. Cette augmentation intègre un effet de périmètre de 41 M€, ainsi qu'un effet de change positif de 13 M€ (lié aux filiales internationales).

Sur une base organique, le résultat opérationnel courant a augmenté de 24,6 %, porté par toutes les divisions : la croissance des activités de Propulsion (21,9 %) s'explique principalement par les activités de services pour moteurs civils et les activités militaires ;

le résultat opérationnel courant des Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems enregistre une hausse de 16,6 % grâce aux activités de services et à la progression continue de la performance industrielle ;

la forte hausse du résultat opérationnel courant d'Aircraft Interiors (+140,7 %) a été soutenue par les ventes en première monte et les activités de services de Seats et de Passenger Solutions, ainsi que par la baisse des coûts de production dans l'ensemble des activités. Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 15,5 % du chiffre d'affaires, contre 14,4 % en 2018.

Les éléments non récurrents, d'un montant de 13 M€, correspondent principalement à la plus-value de cession d'un immeuble et d'une filiale (rationalisation de l'ancien portefeuille de Zodiac). Le résultat net ajusté (part du Groupe) est de 2 665 M€ (résultat par action de base : 6,20 € ; résultat par action dilué : 6,13 €), comparé à un résultat net ajusté (part du Groupe) de 1 981 M€ en 2018 (résultat par action de base : 4,60 € ; résultat par action dilué : 4,54 €). Il comprend : un résultat financier ajusté net de (89) M€, dont (33) M€ de coût de la dette ;

une charge d'impôts ajustée de (1 012) M€ (taux d'imposition apparent de 27 %). La table de passage du compte de résultat consolidé au compte de résultat ajusté de l'exercice 2019 est présentée et commentée dans les Notes à la page 13. Cash-flow et dette nette Les opérations ont généré 1 983 M€ de cash-flow libre4. La génération de cash-flow libre résulte d'un flux de trésorerie opérationnel de 4 042 M€ consacré principalement aux investissements corporels et incorporels (1 162 M€ net de la vente d'un immeuble), et à une augmentation de 897 M€ du besoin en fonds de roulement en raison d'une augmentation des stocks et des créances, notamment de Boeing.

L'immobilisation du Boeing 737MAX a eu, comme précédemment annoncé, un impact d'environ (700) M€ sur le cash-flow libre en 2019. Dividende annuel 2019

Lors de l'Assemblée générale du 28 mai 2020, un dividende de 2,38 € par action (en augmentation de 30,8 % par rapport à l'exercice 2018) sera soumis à l'approbation des actionnaires, ce qui représente un taux de distribution de 38 %. Programme de rachat d'actions

Le programme de rachat d'actions de 2,3 milliards d'euros annoncé en mai 2017 est aujourd'hui entièrement réalisé pour un total de 20 millions d'actions. Après l'annulation de 11,4 millions d'actions en 2018, 8,6 millions d'actions d'autocontrôle supplémentaires ont été annulées en décembre 2019. Dette nette

La dette nette s'élève à 4 114 M€ au 31 décembre 2019, comparée à une dette nette de 3 269 M€ au 31 décembre 2018, dont 529 M€ au titre de l'adoption d'IFRS 16. Recherche et Développement Les dépenses totales de Recherche et Développement (R&D), dont celles vendues aux clients, s'élèvent à (1 725) M€, par rapport à (1 472) M€ en 2018. L'augmentation des dépenses de R&D entre 2019 et 2018 inclut les anciennes activités de R&D de Zodiac Aerospace.

Les dépenses de R&D avant Crédit d'Impôt Recherche s'établissent à (1 337) M€, contre (1 226) M€ en 2018.

La R&D capitalisée s'élève à 325 M€, comparée à 320 M€ en 2018.

La charge d'amortissement et de dépréciation de la R&D capitalisée s'élève à (270) M€, contre (218) M€ en 2018.

L'impact sur le résultat opérationnel courant de la R&D comptabilisée en charges atteint (1 116) M€, contre (973) M€ l'année précédente. Cette augmentation s'explique notamment par la consolidation de Zodiac Aerospace (12 mois en 2019 contre 10 mois en 2018). Financement Safran a remboursé deux emprunts arrivant à échéance en 2019 : la tranche de 155 M$ à sept ans du placement privé américain (USPP) de 1,2 Md$ de 2012 a été remboursée en février 2019, et les obligations à taux variable à deux ans de 500 M€ émises en juin 2017 ont été remboursées en juin 2019.

Aucune nouvelle dette à long terme n'a été émise en 2019. Couvertures de change Le 18 février 2020, le portefeuille de couverture de Safran s'élevait à 28,1 Mds$. L'exposition moyenne annuelle estimée s'élève à 11,0 Mds$ jusqu'en 2023. Les conditions de marché actuelles et la composition du portefeuille de Safran permettent d'améliorer les perspectives pour les cours couverts cible. 2020 : la couverture ferme de l'exposition nette estimée s'est établie à 9,7 Mds$ (contre 9,5 Mds$ en octobre 2019). Le cours couvert cible est maintenant de 1,16 $ (contre 1,16 $ à 1,18 $ auparavant).

2021 : la couverture ferme de l'exposition nette estimée s'est établie à 7,9 Mds$ (contre 8,4 Mds$ en octobre 2019). Le cours couvert cible devrait être compris entre 1,14 $ et 1,16 $ (contre 1,15 $ à 1,18 $ précédemment).

2022 : la couverture ferme de l'exposition nette estimée s'est établie à 6,5 Mds$ (même montant qu'en octobre 2019). Le cours couvert cible devrait être compris entre 1,12 $ et 1,14 $ (contre 1,15 $ à 1,18 $ précédemment).

2023 : Safran a initié une couverture ferme de 4,0 Mds$ (contre 2,2 Mds$ en octobre 2019). Le cours couvert cible devrait être compris entre 1,10 $ et 1,12 $. Objectifs pour l'année 2020 Afin de tenir compte de la décision de Boeing d'un arrêt de la production du 737MAX à compter de janvier 2020 et d'une reprise des livraisons estimée à la mi-2020, Safran a établi ses objectifs 2020 en retenant : l'hypothèse d'une production annuelle d'environ 1 400 LEAP, sur la base d'une production de 10 moteurs LEAP-1B en moyenne par semaine sur l'année,

et l'accord entre CFM International et Boeing pour le paiement de ses moteurs. Safran a mis en oeuvre un plan d'adaptation pour faire face à cette situation ; il comprend des économies sur les coûts directs, les frais généraux, un gel des embauches et une réduction des dépenses de R&D et d'investissements pour 2020. Safran prévoit pour l'exercice 2020 : sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,13 $ pour 1 € en 2020, le chiffre d'affaires ajusté devrait baisser entre 0 % et -5 % par rapport à 2019. Variation similaire en organique;

le résultat opérationnel courant ajusté devrait croître d'environ 5 %, sur la base d'un cours couvert de 1,16 $ pour 1 € ;

le cash-flow libre devrait être supérieur à celui de 2019. Les perspectives sont basées notamment sur les hypothèses suivantes : Baisse des livraisons en première monte en aéronautique (moteurs civils et militaires) ;

Croissance des activités de services pour moteurs civils entre 7 % et 9 %, dès lors que l'impact du Coronavirus sur le trafic aérien ne se prolonge pas au-delà du 1er trimestre 2020 ;

Transition CFM56 - LEAP : impact neutre sur la variation du résultat opérationnel courant ajusté des activités de Propulsion ;

Equipements/Aircraft Interiors : légère croissance organique du chiffre d'affaires des Equipements et décroissance organique de celui d'Aircraft Interiors. Poursuite de l'amélioration du résultat opérationnel courant de ces deux divisions ;

Baisse du niveau des dépenses de R&D de l'ordre de 50 M€ à 100 M€. Impact positif sur le résultat opérationnel courant ajusté après activation et amortissement ;

Niveau des investissements corporels stable entre 2019 et 2020. Ambitions à moyen terme Les ambitions pour 2022, telles que communiquées le 29 novembre 2018 lors du Capital Markets Day (CMD), étaient basées sur des hypothèses qui devront être actualisées pour tenir compte de l'impact de l'immobilisation du 737MAX ;

grâce aux bonnes performances de l'ensemble des activités de Safran, l'année 2019 a été supérieure à la trajectoire prise en compte dans les objectifs 2018-2022 annoncés lors du CMD ;

les nouvelles hypothèses intégreront l'amélioration des cours couverts cible sur la période ;

les ambitions à moyen terme seront mises à jour une fois que la remise en service du 737MAX et la nouvelle montée en cadence auront été clarifiées. Commentaires sur l'activité pour 2019 Propulsion aéronautique et spatiale En 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 12 045 M€, en hausse de 13,9 % par rapport à 10 579 M€ en 2018. Sur une base organique, le chiffre d'affaires a progressé de 10,8 %, notamment grâce aux activités de services pour moteurs civils (9,9 % en USD), ainsi qu'aux ventes de moteurs M88 et aux activités de services pour moteurs militaires. Les activités de maintenance pour turbines d'hélicoptères ont également contribué à la croissance. Les activités de première monte ont augmenté de 13,5 % (10,1 % sur une base organique), malgré l'impact de l'immobilisation du 737MAX sur les livraisons de moteurs LEAP-1B ; le total des livraisons de moteurs d'avions court et moyen-courriers (CFM56 et LEAP) s'établit à 2 127 unités (-35 comparé à 2018). Les livraisons de M88 s'élèvent à 62 moteurs en 2019, contre 23 en 2018. Les livraisons de turbines d'hélicoptères sont en baisse par rapport à 2018.



Le chiffre d'affaires généré par les services augmente de 14,2 % (en euros, 11,4 % sur une base organique) représentant 56,9 % des ventes. Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils augmente de 9,9 % en USD grâce à la progression continue des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 de dernière génération, pour les moteurs des long-courriers, et à une plus forte contribution des contrats de services. Les services pour moteurs militaires et les activités de maintenance pour turbines d'hélicoptères ont contribué à cette progression sur l'année. Le résultat opérationnel courant s'établit à 2 485 M€, en hausse de 22,4 % par rapport aux 2 030 M€ réalisés en 2018. La marge opérationnelle progresse et s'établit à 20,6 % (19,2 % en 2018).

La rentabilité a bénéficié de la croissance des activités de services pour moteurs civils et de la contribution plus importante des activités militaires.

La transition CFM56-LEAP a pesé à hauteur de (98) M€ sur la croissance du résultat opérationnel courant ajusté des activités de Propulsion en 2019 par rapport à 2018, dans le haut de la fourchette des objectifs 2019 (-50 à -100 M€). Équipements aéronautiques, Défense et Aerosytems En 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 9 256 M€, en hausse de 16,5 % par rapport à 7 942 M€ en 2018. Sur une base organique, le chiffre d'affaires progresse de 7,4 %, tiré par les ventes de nacelles et les activités de maintenance pour les systèmes d'atterrissage. Le chiffre d'affaires des activités de première monte augmente de 16,7 % (6,8 % sur une base organique) en 2019, principalement grâce à la hausse des volumes de nacelles pour l'A320neo et l'A330neo, et des activités de câblage et d'avionique. Les livraisons de nacelles pour les A320neo équipés de LEAP-1A se sont accélérées pour atteindre 602 unités en 2019 (438 en 2018). La montée en cadence des nacelles pour l'A330neo s'est poursuivie : 92 nacelles ont été livrées en 2019, contre 18 en 2018. Le chiffre d'affaires des activités de première monte a été porté par la montée en cadence des activités de câblage pour le programme Boeing 787. Il a également été soutenu par les activités d'avionique (FADEC pour moteurs LEAP, systèmes de commande de vol et d'information embarqués) et de Défense (systèmes de visée).

Comme indiqué auparavant, la baisse des volumes de nacelles de l'A380 et des inverseurs de poussée pour l'A320ceo a pesé sur le chiffre d'affaires des activités de première monte.



Comme indiqué auparavant, la baisse des volumes de nacelles de l'A380 et des inverseurs de poussée pour l'A320ceo a pesé sur le chiffre d'affaires des activités de première monte. Le chiffre d'affaires des activités de services augmente de 16,3 % (8,7 % sur une base organique) en 2019, tiré par la dynamique soutenue des activités de services pour les freins carbone, les trains d'atterrissage et les nacelles (principalement pour l'A320neo). Les activités de Safran Aerosystems (sécurité et systèmes de gestion des fluides) ont également contribué à la croissance sur l'ensemble de l'exercice. Le résultat opérationnel courant s'établit à 1 209 M€, en hausse de 21,9 % par rapport aux 992 M€ réalisés en 2018. La marge opérationnelle courante a augmenté de 12,5 % à 13,1 %, portée par la progression des activités de nacelles et de systèmes d'atterrissage (en particulier les services), ainsi que par les fruits des mesures de réduction des coûts et d'accroissement de la productivité. Toutefois, cette croissance a été partiellement neutralisée par l'augmentation de la R&D en charges et par l'effet de périmètre dilutif. Aircraft Interiors Le chiffre d'affaires de 2019 s'élève à 3 321 M€, en hausse de 32,3 % par rapport à 2 511 M€ en 2018. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 8,8 %, tiré principalement par les activités de Seats et de Passenger Solutions, tandis que l'activité de Cabin a été stable. Le chiffre d'affaires en première monte progresse de 30,8 % (7,7 % sur une base organique) en 2019. Les ventes augmentent grâce à la montée en cadence des programmes de sièges affaires (Fusio et Polaris), aux livraisons de toilettes pour l'A350 et aux activités Connected Cabin (IFE) de Passenger Solutions. La croissance a été impactée par une baisse des volumes de galleys de l'activité Cabin.

Le chiffre d'affaires des activités de services augmente de 36,4 % (11,9 % sur une base organique) en 2019, principalement tiré par les activités de services de Seats et dans une moindre mesure, par les activités de Cabin et Passenger Solutions. Le résultat opérationnel courant s'établit à 188 M€, en hausse de 107 M€ par rapport aux 81 M€ réalisés en 2018. La marge opérationnelle courante a augmenté de 3,2 % à 5,7 %. La rentabilité de toutes les activités a progressé grâce à la hausse des volumes, à la baisse des coûts de non-qualité et aux plans de productivité. Holding et autres « Holding et autres » comprend les coûts de pilotage et de développement du Groupe ainsi que les services transverses fournis à l'ensemble du Groupe et ses filiales, y compris les affaires financières et juridiques, la politique fiscale et de change, la communication et les ressources humaines.

En outre, la holding facture aux filiales les services partagés, notamment les centres de services administratifs (paie, recrutement, informatique, comptabilité), un organisme de formation centralisé et le centre R&T du Groupe.

L'impact du secteur « Holding et autres » sur le résultat opérationnel courant de Safran s'établit à (62) M€ en 2019, contre (80) M€ en 2018. Calendrier

Chiffre d'affaires T1 2020 29 avril 2020

Assemblée générale 2020 28 mai 2020*

Résultats S1 2020 30 juillet 2020 * (Date de détachement : 8 juin 2020, Date d'enregistrement : 9 juin 2020, Date de paiement : 11 juin 2020) * * * * Safran organise aujourd'hui à 8h15, heure de Paris, une conférence téléphonique pour les analystes financiers, les investisseurs et les médias. Pour participer, composer le 01 72 72 74 03 depuis la France, le +44 207 194 3759 depuis le Royaume-Uni ou le +1 646 722 4916 depuis les États-Unis (code d'accès pour tous les pays : 58737770#).

Veuillez demander la conférence Safran et dire votre nom. Les participants sont invités à se connecter dix minutes avant le début de la conférence téléphonique. Le webcast sera accessible via le site Internet de Safran, sur inscription, à l'adresse suivante : https://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/2156144-1/0532957939B859C35D16A0A7F9A99447?partnerref=rss-events

Les participants pourront accéder au webcast 15 minutes avant le début de la conférence. Une ré-écoute sera disponible jusqu'au 27 mai 2020 au 01 70 71 01 60, +44 203 364 5147 et au +1 646 722 642 4969 (code d'accès pour tous les pays : 418894305#). Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site Internet à l'adresse www.safran-group.com (section Finance). * * * * Chiffres clés 1. Compte de résultat ajusté, bilan et trésorerie Les anciennes activités Aerosystems et Aircraft Interiors issues de l'acquisition de Zodiac Aerospace ont été consolidées à partir du 1er mars 2018 dans les comptes de Safran. 2. Répartition sectorielle Pour mémoire, le communiqué de presse sur la nouvelle présentation de l'information sectorielle a été publié le 1er juillet 2019. Notes [1] Chiffre d'affaires ajusté Pour refléter les performances économiques réelles du Groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents, Safran établit, en complément de ses comptes consolidés, un compte de résultat ajusté. Le compte de résultat consolidé du Groupe est ajusté des incidences : de l'allocation du prix d'acquisition réalisée dans le cadre des regroupements d'entreprises. Ce retraitement concerne depuis 2005 les dotations aux amortissements des actifs incorporels liés aux programmes aéronautiques, réévalués lors de la fusion Sagem/Snecma. À compter de la publication des comptes semestriels 2010, le Groupe a décidé de retraiter : les effets des écritures relatives à l'allocation du prix d'acquisition des regroupements d'entreprises, notamment les dotations aux amortissements des actifs incorporels, reconnus lors de la transaction, avec des durées d'amortissement longues, justifiées par la durée des cycles économiques des activités dans lesquelles opère le Groupe et les effets de revalorisation des stocks, ainsi que le produit de réévaluation d'une participation antérieurement détenue dans une activité en cas d'acquisition par étapes ou d'apport à une co-entreprise.

Ces retraitements s'appliquent également à compter de 2018 à l'acquisition de Zodiac Aerospace ; de la valorisation des instruments dérivés de change afin de rétablir la substance économique réelle de la stratégie globale de couverture du risque de change du Groupe : ainsi, le chiffre d'affaires net des achats en devises est valorisé au cours de change effectivement obtenu sur la période, intégrant le coût de mise en oeuvre de la stratégie de couverture, et la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés de change afférentes aux flux des périodes futures est neutralisée.

