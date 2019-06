Safran : Florent Illat est nommé Directeur Général de Safran Corporate Ventures

DR

Florent Illat est nommé Directeur général de Safran Corporate Ventures à compter du 3 juin, en remplacement de Grégoire Aladjidi, nommé Directeur Groupe stratégie et M&A depuis le 1er novembre 2018.

Créée en mars 2015, Safran Corporate Ventures est la filiale d'investissement du Groupe destinée à la prise de participations minoritaires dans des startups qui proposent des technologies de rupture et/ou de nouveaux modèles économiques.

Florent Illat débute sa carrière en 2004 en tant qu'analyste en Equity Capital Market à la Société Générale. Il rejoint en 2006 le bureau parisien de McKinsey où il participe à des missions de conseil en stratégie pour des grands groupes et pour des fonds d'investissement. En 2013, il devient senior VP de Quadrille Capital, fonds spécialisé dans l'investissement en innovation et technologie, où il participe à une dizaine de prises de participation dans des startups et dans des fonds, en Europe et aux Etats-Unis.

Florent Illat, 36 ans, est ingénieur, diplômé de l'Ecole Centrale de Paris (2006).