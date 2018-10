Safran : Forte croissance du chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2018 - En très bonne voie pour atteindre les perspectives de 2018 0 0 23/10/2018 | 17:54 Envoyer par e-mail :

Données ajustées Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2018 de 5 348 M€ (comprenant la contribution de 1 200 M€ de Zodiac Aerospace), en progression de 45,4 % sur une base publiée et de 11,4 % sur une base organique

trimestre 2018 de 5 348 M€ (comprenant la contribution de 1 200 M€ de Zodiac Aerospace), en progression de 45,4 % sur une base publiée et de 11,4 % sur une base organique Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2018 de 14 854 M€ (comprenant la contribution de 2 716 M€ de Zodiac Aerospace), en progression de 30,9 % sur une base publiée, et de 10,5 % sur une base organique

Perspectives 2018 confirmées Données consolidées Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5 370 M€ au 3 e trimestre 2018

Préambule Toutes les données chiffrées de ce communiqué de presse sont exprimées en données ajustées [1] , sauf mention contraire. Les définitions des retraitements ainsi que la table de passage du chiffre d'affaires consolidé au chiffre d'affaires ajusté pour le 3 e trimestre 2018 et les neuf premiers mois de 2018 sont disponibles dans ce communiqué. Les définitions sont disponibles dans les Notes en page 11 de ce communiqué.

, sauf mention contraire. Les définitions des retraitements ainsi que la table de passage du chiffre d'affaires consolidé au chiffre d'affaires ajusté pour le 3 trimestre 2018 et les neuf premiers mois de 2018 sont disponibles dans ce communiqué. Les définitions sont disponibles dans les Notes en page 11 de ce communiqué. Tous les chiffres sont présentés en application d'IFRS 15, et les comparaisons sont établies par rapport aux résultats retraités du 3 e trimestre 2017 et des neuf premiers mois de 2017 afin de tenir compte de l'application d'IFRS 15.

trimestre 2017 et des neuf premiers mois de 2017 afin de tenir compte de l'application d'IFRS 15. Zodiac Aerospace est consolidé par intégration globale dans les états financiers de Safran depuis le 1 er mars 2018.

Commentaires du Directeur Général Philippe Petitcolin a déclaré : « Durant les neuf premiers mois de 2018, nos activités de Propulsion, d'Équipements aéronautiques et de Défense affichent une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10 %, témoignant de la demande soutenue pour nos produits ainsi que d'un environnement porteur. En outre, le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace est en ligne avec la feuille de route financière. La production de moteurs LEAP s'est encore accélérée au 3e trimestre, et nous confirmons notre objectif de livraison de 1 100 moteurs en 2018. Dans l'ensemble, grâce à la performance des neuf premiers mois de l'année, nous sommes en très bonne voie pour réaliser nos objectifs 2018. » Chiffres clés du 3e trimestre 2018 et des neuf premiers mois de l'année Le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 5 348 M€ pour le 3 e trimestre 2018 , en hausse de 45,4 % sur une base publiée comprenant 1 200 M€ de contribution de Zodiac Aerospace. Sur une base organique, le chiffre d'affaires ajusté augmente de 11,4 %.



, en hausse de 45,4 % sur une base publiée comprenant 1 200 M€ de contribution de Zodiac Aerospace. Sur une base organique, le chiffre d'affaires ajusté augmente de 11,4 %. Le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 14 854 M€ pour les neuf premiers mois de 2018 , en hausse de 30,9 % sur une base publiée, comprenant 2 716 M€ de contribution de Zodiac Aerospace sur sept mois. Sur une base organique, le chiffre d'affaires ajusté augmente de 10,5 %.



, en hausse de 30,9 % sur une base publiée, comprenant 2 716 M€ de contribution de Zodiac Aerospace sur sept mois. Sur une base organique, le chiffre d'affaires ajusté augmente de 10,5 %. Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils [2] augmente de 14,7 % en USD durant les neuf premiers mois de 2018 - avec une hausse de 16,4 % au 1er trimestre, de 8,8 % au 2e trimestre et de 19,2 % au 3e trimestre. La croissance depuis le début de l'année résulte de la progression des ventes de pièces de rechange et des variations trimestrielles de reconnaissance de chiffre d'affaires pour les contrats de services. Safran confirme son hypothèse de croissance entre 10 % et 12 % des activités de services pour moteurs civils sur la base de la dynamique positive des ventes de pièces de rechange et d'un ralentissement du chiffre d'affaires des services au 4e trimestre 2018. Faits marquants Production et carnet de commandes de moteurs d'avions court et moyen-courrier

À fin septembre, les livraisons de moteurs CFM56 et LEAP totalisaient 1 575 unités cette année, contre 1 333 en 2017.

Durant les neuf premiers mois de 2018, les commandes et intentions d'achat de moteurs LEAP totalisent 2 357 moteurs, portant le carnet de commandes à 15 239 LEAP.



À fin septembre, les livraisons de moteurs CFM56 et LEAP totalisaient 1 575 unités cette année, contre 1 333 en 2017. Durant les neuf premiers mois de 2018, les commandes et intentions d'achat de moteurs LEAP totalisent 2 357 moteurs, portant le carnet de commandes à 15 239 LEAP. Programme LEAP

CFM a poursuivi la montée en cadence de la production des moteurs LEAP. Au 3e trimestre 2018, 303 LEAP ont été livrés (contre 110 au 3e trimestre 2017), portant le total des livraisons à 741 moteurs pour les neuf premiers mois de 2018 (contre 257 à la même période l'année dernière). CFM International (Safran et GE) maintient son objectif de livraison d'environ 1 100 moteurs LEAP en 2018. LEAP-1A : 32 compagnies aériennes opèrent actuellement 279 avions équipés de moteurs

LEAP-1A, totalisant plus de 1,5 million d'heures de vol.

LEAP-1B : 43 compagnies aériennes opèrent 224 avions équipés de moteurs LEAP-1B, totalisant plus de 750 000 heures de vol.

LEAP-1C : près de 120 heures de vol enregistrées à date.



CFM a poursuivi la montée en cadence de la production des moteurs LEAP. Au 3e trimestre 2018, 303 LEAP ont été livrés (contre 110 au 3e trimestre 2017), portant le total des livraisons à 741 moteurs pour les neuf premiers mois de 2018 (contre 257 à la même période l'année dernière). CFM International (Safran et GE) maintient son objectif de livraison d'environ 1 100 moteurs LEAP en 2018. Programme CFM56

La baisse de la cadence d'assemblage du CFM56 se poursuit conformément au plan de production : 834 unités ont été livrées durant les neuf premiers mois de 2018, dont 243 au 3e trimestre. En 2017, 1 076 moteurs avaient été livrés à fin septembre, dont 366 au 3e trimestre. CFM International prévoit de livrer environ 1 000 moteurs CFM56 en 2018. Silvercrest



La baisse de la cadence d'assemblage du CFM56 se poursuit conformément au plan de production : 834 unités ont été livrées durant les neuf premiers mois de 2018, dont 243 au 3e trimestre. En 2017, 1 076 moteurs avaient été livrés à fin septembre, dont 366 au 3e trimestre. CFM International prévoit de livrer environ 1 000 moteurs CFM56 en 2018. Silvercrest

À l'occasion de la convention NBAA 2018, Textron Aviation et NetJets® ont annoncé une option d'achat portant jusqu'à 150 avions Cessna Citation Hemisphere® équipés du moteur Silvercrest de Safran. Turbines d'hélicoptères



À l'occasion de la convention NBAA 2018, Textron Aviation et NetJets® ont annoncé une option d'achat portant jusqu'à 150 avions Cessna Citation Hemisphere® équipés du moteur Silvercrest de Safran. Turbines d'hélicoptères

Zunum Aero, une start-up financée par Boeing HorizonX et JetBlue Technology Ventures, a sélectionné Safran pour son nouvel avion commercial hybride électrique, dont la mise sur le marché est prévue pour le début des années 2020. Safran va fournir un moteur Ardiden 3 pour alimenter le générateur électrique du ZA10 de Zunum. Nacelles



Zunum Aero, une start-up financée par Boeing HorizonX et JetBlue Technology Ventures, a sélectionné Safran pour son nouvel avion commercial hybride électrique, dont la mise sur le marché est prévue pour le début des années 2020. Safran va fournir un moteur Ardiden 3 pour alimenter le générateur électrique du ZA10 de Zunum. Nacelles

Safran a livré à Airbus les premières nacelles de l'A330neo au 3e trimestre 2018. Safran Nacelles a la responsabilité complète des nacelles de l'A330neo, de la conception jusqu'à l'intégration sur les moteurs. Freins carbone



Safran a livré à Airbus les premières nacelles de l'A330neo au 3e trimestre 2018. Safran Nacelles a la responsabilité complète des nacelles de l'A330neo, de la conception jusqu'à l'intégration sur les moteurs. Freins carbone

Durant le trimestre, Safran a signé plusieurs contrats importants pour la fourniture de freins carbone, notamment avec Sun Express et Blue Air pour équiper leurs Boeing 737 MAX. Aircraft Interiors



Durant le trimestre, Safran a signé plusieurs contrats importants pour la fourniture de freins carbone, notamment avec Sun Express et Blue Air pour équiper leurs Boeing 737 MAX. Aircraft Interiors

Safran a été choisi par une grande compagnie aérienne américaine afin de fournir, en première monte et en retrofit, les sièges de classes affaires Optima pour sa flotte de Boeing 787. Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2018 Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2018 s'élève à 14 854 M€ (comprenant 2 716 M€ de contribution de Zodiac Aerospace sur sept mois), en hausse de 3 505 M€, soit 30,9 %, par rapport à la même période de l'année dernière. À périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires ressort à 7,0 %. L'effet de change net s'élève à (393) M€, incluant un effet de conversion négatif du chiffre d'affaires en devises étrangères, notamment en USD. Le taux de change spot EUR/USD moyen est de 1,20 $ pour 1 € pour les neuf premiers mois de 2018, comparé à 1,11 $ pour 1 € à la même période il y a un an. Le taux couvert du Groupe s'est amélioré à 1,18 $ pour 1 € pour les neuf premiers mois de 2018, contre 1,21 $ pour 1 € à la même période de 2017. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 10,5 %, porté par la dynamique de l'ensemble des activités d'Aéronautique et de Défense.

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 s'élève à 5 348 M€ (comprenant 1 200 M€ de contribution de Zodiac Aerospace), en hausse de 1 669 M€, soit 45,4 %, par rapport au 3e trimestre 2017. L'effet de change net s'élève à 52 M€, incluant un effet de conversion positif du chiffre d'affaires en devises étrangères, notamment en USD. Le taux de change spot EUR/USD moyen est de 1,16 $ pour 1 € pour le 3e trimestre 2018, comparé à 1,17 $ pour 1 € à la même période il y a un an. Le taux couvert du Groupe s'est amélioré à 1,18 $ pour 1 € au 3e trimestre 2018, contre 1,21 $ pour 1 € à la même période de 2017. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 11,4 %, porté par la croissance de toutes les activités.

Couvertures de change Le 12 octobre 2018, le portefeuille de couverture de Safran s'élevait à 26,1 Mds$ (contre 25,9 Mds$ en août dernier). Aucun changement important n'est à noter depuis la publication des résultats du 1er semestre 2018. 2018 : le Groupe est intégralement couvert, sans changement dans le cours couvert cible à 1,18 $ pour 1 €.

2019 : la couverture de l'exposition nette EUR/USD a augmenté pour s'établir à 7,4 Mds$ (contre 7,2 Mds$ en août). Certains instruments en place ont des barrières désactivantes dont les niveaux sont placés entre 1,25 $ et 1,32 $ avec des maturités allant jusqu'à fin 2019. Pas de changement de la fourchette de cours couvert cible entre 1,16 $ et 1,18 $ pour 1 €.

2020 : la couverture de l'exposition nette EUR/USD est restée stable à environ 5,0 Mds$. Certains instruments en place ont des barrières désactivantes dont les niveaux sont placés entre 1,27 $ et 1,32 $ avec des maturités allant jusqu'à mi-2020. Pas de changement de la fourchette de cours couvert cible entre 1,16 $ et 1,18 $ pour 1 €.

2021 : la couverture de l'exposition nette EUR/USD est restée stable à 6,0 Mds$. Certains instruments en place ont des barrières désactivantes dont les niveaux sont placés entre 1,28 $ et 1,33 $ avec des maturités allant jusqu'à mi-2020. Pas de changement de la fourchette de cours couvert cible entre 1,16 $ et 1,20 $ pour 1 €. Programme de rachat d'actions Le 24 mai 2017, Safran a annoncé son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions ordinaires de 2,3 Mds€ sur une période de deux ans suivant la finalisation de l'offre publique sur la société Zodiac Aerospace. Entre le 27 mars 2018 - début de la mise en oeuvre du programme - et le 19 octobre 2018, Safran a procédé à des rachats d'actions pour une valeur totale de 408 M€. Le prix maximum unitaire de rachat des titres ne peut pas dépasser 118 €, montant fixé par l'Assemblée générale du 25 mai 2018. Les perspectives de l'exercice 2018 sont confirmées Les perspectives 2018 sont présentées en application complète de la nouvelle norme IFRS 15 pour la reconnaissance du chiffre d'affaires. Confirmation des perspectives 2018 pour Safran (hors Zodiac Aerospace) Par rapport aux chiffres retraités en application d'IFRS 15, Safran prévoit : une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7 % à 9 %. Sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,21 $ pour 1 € en 2018, le chiffre d'affaires ajusté devrait augmenter de 4 % à 6 % ;

une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20 % sur la base d'un cours couvert de 1,18 $ pour 1 € ;

une génération de cash-flow libre supérieure à 50 % du résultat opérationnel courant ajusté, un élément d'incertitude demeurant le rythme de paiement de plusieurs États clients. Les perspectives pour 2018 bénéficient notamment d'une croissance des activités de services pour moteurs civils plus forte que la tendance de croissance à long terme de 7% à 9%, d'une amélioration de la marge brute en première monte du CFM56 et d'acomptes sur les contrats export. Les hypothèses pour 2018 reflètent ces tendances et sont inchangées par rapport à l'annonce des résultats du premier semestre 2018 : Croissance des activités de services pour les moteurs civils entre 10 % et 12 %, tenant compte d'un effet saisonnier des services au T4 2018.

Transition CFM56 - LEAP : impact global négatif sur la variation du résultat opérationnel courant ajusté des activités de Propulsion de 100 M€ à 150 M€ grâce à l'amélioration de la marge brute du CFM56. Cette estimation de l'impact négatif de la transition, qui inclut une certaine prudence, est en nette baisse par rapport à 2017 et comprend : La baisse des volumes de moteurs CFM56 en première monte. La marge négative sur les livraisons de moteurs LEAP.

Augmentation des livraisons en première monte en aéronautique, malgré une baisse des volumes de moteurs de forte puissance.

Réduction de 150 M€ environ du niveau de R&D autofinancée. Impact positif sur le résultat opérationnel courant après activation et amortissement de la R&D capitalisée.

Niveau d'investissements corporels comparable à 2017.

Poursuite de l'amélioration de la productivité.

Confirmation des perspectives sur 10 mois 2018 de Zodiac Aerospace Safran prévoit une contribution des activités de Zodiac Aerospace (consolidées sur 10 mois en 2018) comprise entre : 3,6 Mds€ et 4 Mds€ à son chiffre d'affaires ajusté (sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,21 $ pour 1 € en 2018) ;

260 M€ et 300 M€ à son résultat opérationnel courant ajusté (sur la base d'un cours couvert de 1,18 $ pour 1 € à compter du 1er septembre 2018) ;

80 M€ et 120 M€ à son cash-flow libre. Commentaires sur l'activité du 3e trimestre et des neuf premiers mois de 2018

Propulsion aéronautique et spatiale Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 s'élève à 2 491 M€, en hausse de 13,4 % par rapport aux 2 196 M€ enregistrés au 3e trimestre 2017. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 12,1 %, notamment grâce aux moteurs en première monte des avions court et moyen-courrier (CFM56 et LEAP) et à la poursuite de la dynamique des services pour moteurs civils. Le chiffre d'affaires en première monte augmente de 14,5 % au 3e trimestre 2018 (13,4 % sur une base organique). La poursuite de l'augmentation des livraisons de moteurs LEAP et le ralentissement progressif des livraisons de CFM56 ont porté les ventes de moteurs civils : un total de 546 moteurs LEAP et CFM56 ont été livrés, représentant une hausse de 15%. Au 3e trimestre 2018, 303 LEAP ont été livrés, contre 110 moteurs au 3e trimestre 2017, tandis que les livraisons de CFM56 ont diminué à 243 unités, contre 366 en 2017. Les ventes des modules pour moteurs de forte puissance ont reculé en raison d'une baisse des volumes, notamment de moteurs GE90. Les turbines d'hélicoptères ont apporté une contribution positive grâce à une hausse des volumes. Les livraisons de moteurs M88 ont pesé sur le chiffre d'affaires : 7 moteurs ont été livrés au 3e trimestre 2018, contre 12 au 3e trimestre 2017. Le chiffre d'affaires généré par les services augmente de 12,6 % (en euros) au 3e trimestre 2018, représentant 56,3 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils (en USD) augmente de 19,2 %, tiré par une croissance à deux chiffres des pièces de rechange pour le CFM56 et par une progression du chiffre d'affaires des services. Les services pour moteurs militaires ont apporté une contribution positive. Les activités de services pour turbines d'hélicoptères ont pesé sur le chiffre d'affaires du 3e trimestre, impactées par une plus faible contribution des contrats de services à long terme. Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2018 s'établit à 7 235 M€, en hausse de 9,5 %, ou 12,6 % sur une base organique, grâce aux programmes moteurs pour avions court et moyen-courrier (LEAP et CFM56) ainsi qu'aux activités de services pour moteurs civils. Les livraisons de CFM56 et LEAP s'élèvent à 1 575 moteurs, contre 1 333 unités pour les neuf premiers mois de 2017, représentant une progression de 18%. Les livraisons de LEAP ont augmenté, passant de 257 moteurs pour les neuf premiers mois de 2017 à 741 pour les neuf premiers mois de 2018 (186 moteurs au 1er trimestre, 252 au 2e trimestre et 303 au 3e trimestre). Comme prévu, les livraisons de CFM56 ont diminué à 834 moteurs pour les neuf premiers mois de 2018, contre 1 076 au 30 septembre 2017. Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils augmente de 14,7 % durant les neuf premiers mois de 2018 (16,4 % au 1er trimestre, 8,8 % au 2e trimestre et 19,2 % au 3e trimestre). Cette croissance résulte de la progression des ventes de pièces de rechange et des variations trimestrielles de reconnaissance de chiffre d'affaires pour les contrats de services. Safran confirme son hypothèse de croissance entre 10 % et 12 % des activités de services pour moteurs civils sur la base de la dynamique positive des ventes de pièces de rechange et d'un ralentissement du chiffre d'affaires des services au 4e trimestre 2018. Équipements aéronautiques Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 s'élève à 1 345 M€, en hausse de 12,3 % par rapport aux 1 198 M€ enregistrés au 3e trimestre 2017. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 10,9 %. Le chiffre d'affaires en première monte progresse de 6,8% (5,7 % sur une base organique) au 3e trimestre 2018. La montée en cadence des livraisons de nacelles pour les A320neo équipés de LEAP-1A s'est poursuivie pour atteindre 124 nacelles au 3e trimestre 2018 (contre 38 au 3e trimestre 2017). Les trois premières nacelles pour l'A330neo ont été livrées au 3e trimestre. Le nombre de trains d'atterrissage livrés pour le Boeing 787 a augmenté, apportant une contribution positive. Comme indiqué, la baisse des volumes pour l'A380 a affecté les ventes de nacelles et de systèmes de câblage. Le chiffre d'affaires des activités de services augmente de 24,3 % (22,1 % sur une base organique) au 3e trimestre 2018, tiré par la dynamique soutenue des freins carbone et par la progression des ventes de pièces de rechange et des services (maintenance, réparation et révision) pour les nacelles et les trains d'atterrissage. Pour les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 3 930 M€, en hausse de 2,5 %, ou 7,2 % sur une base organique. La croissance organique de la première monte s'établit à 3,5 %, portée par la progression des ventes de nacelles. Le chiffre d'affaires des services augmente de 15,7 % sur une base organique grâce aux freins carbone, ainsi qu'aux pièces de rechange et aux services (maintenance, réparation et révision) pour les nacelles et les trains d'atterrissage. Défense Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 s'élève à 309 M€, en hausse de 10,8 % par rapport aux 279 M€ enregistrés au 3e trimestre 2017. Sur une base organique, le chiffre d'affaires progresse de 10,0 %.

La croissance a été principalement tirée par les ventes de produits militaires, avec des hausses dans les systèmes de guidage et les viseurs, ainsi que pour les équipements optroniques portables (contrat LTLM II aux États-Unis). Les activités d'avionique progressent également grâce à la hausse des ventes de systèmes de navigation inertielle, de solutions électroniques (FADEC) et d'équipements optiques pour télescopes. Pour les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 960 M€, en hausse de 7,7 %, ou 9,4 % sur une base organique, notamment porté par la progression des volumes de produits militaires. Zodiac Aerospace Le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace s'élève à 1 200 M€ au 3e trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires d'Aerosystems s'élève à 581 M€, porté par une dynamique positive dans toutes les activités durant le trimestre.

Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors s'établit à 619 M€. La hausse des ventes de la branche Cabin a été neutralisée par un recul des volumes de la branche Seats, notamment en raison de l'impact commercial lié aux difficultés passées en matière de conception et d'exécution. Le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace s'élève à 2 716 M€ pour la période de mars à septembre 2018 (intégrant un effet de change négatif pour Aerosystems et Aircraft Interiors).

Le chiffre d'affaires d'Aerosystems s'établit à 1 323 M€. La bonne performance a été portée par la contribution des activités Electrical & Cockpit Systems et Control Systems.

Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors s'établit à 1 393 M€. Le recul des ventes de la branche Seats, dû notamment à l'impact commercial lié aux difficultés passées en matière de conception et d'exécution, a été partiellement compensé par la contribution organique positive de la branche Cabin. Calendrier Assemblée générale : 27 novembre 2018 (Projet de fusion absorption de Zodiac Aerospace par Safran)

Capital Markets Day : 29 novembre 2018

Résultats annuels 2018 : 27 février 2019

Assemblée générale 2019 : 23 mai 2019 * * * * Safran organise aujourd'hui à 18 h 30, heure de Paris, une conférence téléphonique pour les analystes financiers, les investisseurs et les médias. Pour participer, composer le 01 72 72 74 03 depuis la France, le +44 207 194 3759 depuis le Royaume-Uni, ou le +1 646 722 4916 depuis les États-Unis (code d'accès : 20213331#). Une ré-écoute sera disponible au 01 70 71 01 60, au +44 203 364 5147 et au +1 646 722 4969 (code d'accès : 418788226#). Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site Internet à l'adresse www.safran-group.com. * * * * Chiffres clés Données du compte de résultat ajusté pour l'exercice 2017 retraitées de l'application d'IFRS 15 Notes [1] Chiffre d'affaires ajusté Pour refléter les performances économiques réelles du Groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents, Safran établit un chiffre d'affaires ajusté. Ce dernier est ajusté des incidences : de la valorisation des instruments dérivés de change, afin de rétablir la substance économique réelle de la stratégie globale de couverture du risque de change du Groupe : ainsi, le chiffre d'affaires net des achats en devises est valorisé au cours de change effectivement obtenu sur la période, intégrant le coût de mise en oeuvre de la stratégie de couverture.

Table de passage du chiffre d'affaires consolidé au chiffre d'affaires ajusté du 3e trimestre 2018 et des neuf premiers mois de 2018 : [2] Activités de services pour moteurs civils (agrégat exprimé en USD) Cet agrégat extracomptable (non audité) comprend le chiffre d'affaires des pièces de rechange et des contrats de prestations de service (maintenance, réparation et révision) pour l'ensemble des moteurs civils de Safran Aircraft Engines et de ses filiales et reflète les performances du Groupe dans les activités de services pour moteurs civils comparativement au marché. La Sté Safran SA a publié ce contenu, le 23 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

