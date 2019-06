Safran : HENSOLDT et MADES coopèrent sur le projet de système d'observation optronique du futur drone MALE Européen

Paris Air Show, Le Bourget, le 19 Juin 2019

Safran Electronics & Defense, Hensoldt Optronics et Mades ont signé des accords de coopération pour développer ensemble l'Euroflir™ 610, un système électro-optique européen multi-spectral de haute performance proposé pour le MALE RPAS Européen (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System).

Safran, partenaire de longue date de programmes européens, a fédéré autour de ce projet ambitieux la société allemande Hensoldt et la société espagnole Mades, elles-mêmes leaders européens dans leur domaine d'expertise. Ces trois sociétés mettront leur savoir-faire technologique et organisationnel au service d'un système d'observation innovant qui garantira la souveraineté européenne à une partie importante de la chaîne de décision du MALE RPAS.

Euroflir™ 610, présentée pour la première fois lors du salon international de l'aéronautique et de l'espace 2019, intègrera le meilleur état de l'art mondial en termes d'électro-optique sur la base de technologies de pointe européennes. Basée sur l'architecture de l'Euroflir™ 410 de nouvelle génération, mais de taille significativement supérieure, l'Euroflir™ 610 possède des performances parfaitement adaptées aux besoins du MALE RPAS. Dans cet esprit, les trois sociétés développeront et produiront cette nouvelle génération de système aéroporté d'observation et de ciblage multispectral de grande taille offrant une stabilisation de la ligne de visée de très haute performance pour la longue portée et une géolocalisation précise de la cible.

«Ce partenariat entre Safran, Hensoldt et Mades pose les bases d'une coopération solide entre trois des industriels les plus reconnus du secteur en Europe et permettra de proposer aux forces armées un système de visée optronique innovant de nouvelle génération s'inscrivant dans la continuité de notre famille Euroflir™» a indiqué Martin Sion, Président de Safran Electronics & Defense.