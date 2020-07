Safran : Helicopter Engines et ZF Aviation Technology renforcent leur partenariat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran Helicopter Engines (groupe Safran) et ZF Aviation Technology ont signé un protocole d’accord qui renforce leur collaboration pour le développement d’un turbopropulseur destiné à des applications militaires européennes, notamment pour des drones, des avions d’entrainement et de transport. Cet accord confirme également ZF Aviation Technology en tant que partenaire stratégique pour le système d'entraînement des accessoires et le réducteur de l’hélice.L'Ardiden 3TP est un système de propulsion au design mature avec des coûts d'utilisation et de maintenance réduits. Ce moteur 100% européen sera basé sur le générateur de gaz de l'Ardiden 3 et intègrera des technologies éprouvées grâce à un démonstrateur technologique actuellement testé en France.