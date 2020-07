Safran : Helicopter Engines et ZF Aviation Technology renforcent leur partenariat sur le marché de la motorisation en Europe

ZF Aviation Technology

21 juillet 2020, Calden, Allemagne

Safran Helicopter Engines et ZF Aviation Technology ont signé un protocole d'accord qui renforce leur collaboration pour le développement d'un turbopropulseur destiné à des applications militaires européennes, notamment pour des drones, des avions d'entrainement et de transport. Cet accord confirme également ZF Aviation Technology en tant que partenaire stratégique pour le système d'entraînement des accessoires et le réducteur de l'hélice.

L'Ardiden 3TP est un système de propulsion au design mature avec des coûts d'utilisation et de maintenance réduits. Ce moteur 100% européen sera basé sur le générateur de gaz de l'Ardiden 3 et intègrera des technologies éprouvées grâce à un démonstrateur technologique actuellement testé en France.

Safran

« La signature de ce protocole d'accord est une étape importante dans notre partenariat avec Safran Helicopter Engines. La force d'innovation de cette coopération est l'assurance de disposer d'un système propulsif compétitif et performant pouvant convenir à un large choix d'applications. Avec son architecture flexible et facile à intégrer, le turbopropulseur répond aux besoins du marché en termes de facilité d'utilisation et d'entretien. Cette coopération consolide également l'industrie aéronautique européenne, aux bénéfices des capacités industrielles et du maintien d'emploi en France et en Allemagne, durant cette période économiquement difficile », a déclaré Burkhard Siebert, Directeur de ZF Aviation Technology.

« Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un partenaire allemand aussi expérimenté que ZF Aviation Technology. Avec cette coopération, l'Ardiden 3TP sera développé, construit et maintenu au travers de capacités industrielles au plus haut standard en France et en Allemagne. L'Ardiden 3TP est l'assurance de protéger les intérêts européens dans les programmes stratégiques militaires et de susciter des opportunités sur les marchés exports. La crise du Covid-19 a eu de profonds impacts sur l'industrie aéronautique. Les projets européens vont jouer un rôle crucial dans le soutien de notre industrie, le maintien des compétences critiques et l'innovation », a déclaré Florent Chauvancy, Directeur des Ventes Avionneurs, chez Safran Helicopter Engines.

L'Ardiden 3TP sera optimisé pour les opérations à moyenne et haute altitude (45 000 pieds et plus), et sera particulièrement simple à mettre en oeuvre grâce à une manette des gaz interfacée avec le calculateur de régulation pilotant à la fois la puissance du moteur et le pas de l'hélice (full authority digital engine and propeller control ou FADEPC).

L'Ardiden 3TP sera basé sur le démonstrateur technologique Tech TP, développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2, qui vise à valider les briques technologies nécessaires à un turbopropulseur de nouvelle génération. Depuis juin 2019, les essais avancent à un rythme soutenu. L'Ardiden 3TP intègre une architecture légère et compacte, se caractérisant par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15% par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement. Il s'agit de l'un des premiers démonstrateurs de Clean Sky 2 à démarrer ses essais. Plus de 20 partenaires en provenance de 8 pays européens participent à ce démonstrateur.

L'Ardiden 3 est un générateur de gaz de nouvelle génération de la classe de 1700 à 2000 shp. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l'EASA, l'Ardiden 3G et l'Ardiden 3C, et a fait l'objet de plus de 10 000 heures d'essais qui ont confirmé le très haut niveau de maturité de son architecture et d'excellentes performances en matière de coûts d'opérations et de maintenance. La famille Ardiden, qui comprend l'Ardiden 1, compte aujourd'hui plus de 250 moteurs en service et plus de 200 000 heures de fonctionnement. L'Ardiden 3 se caractérise par une architecture compacte, un des meilleurs rapports poids-puissance de sa catégorie et des coûts d'utilisation bas.