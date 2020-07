Safran : Helicopter Engines, numéro 1 de l'enquête du magazine Vertical

Vertical Magazine

1er juillet 2020, Bordes

Pour la première fois, les lecteurs du magazine Vertical ont classé Safran Helicopter Engines en première place des motoristes dans l'édition 2020 de l'enquête « Helicopter and Engine Manufacturers ». Depuis 2014, ce magazine classe les constructeurs d'hélicoptères et de moteurs en fonction de la qualité de leurs produits et de leurs supports. Cette enquête est ouverte à l'ensemble de la filière qui met en oeuvre, fait voler et réalise la maintenance et le support d'hélicoptères civils.

Safran Helicopter Engines se classe en tête dans les catégories « satisfaction des produits » et « satisfaction des services », devant cinq autres fabricants de moteur.

'Cette première place du classement Vertical est un très beau succès et une grande source de fierté pour l'ensemble des équipes de Safran Helicopter Engines. Cela reflète l'engagement que nous avons pris il y a plusieurs années de proposer à nos clients le meilleur support et les meilleurs services possibles. Nos efforts ont payé et nous ne nous arrêterons pas là : les besoins de nos clients sont en constante évolution et nous allons continuer de les accompagner dans leurs besoins. Un grand merci à tous nos clients pour leur confiance dans nos produits et nos services', a déclaré Olivier Le Merrer, Directeur du Support et des Services chez Safran Helicopter Engines.

L'enquête Vertical montre également que le soutien de Safran à la filière hélicoptère durant la crise du Covid-19 a été jugé excellent (à 49 %) ou bon (33 %). 'Durant les derniers mois, nous avons pris des mesures sans précédents pour assurer la santé de nos équipes et maintenir nos activités essentielles en soutien de nos clients. Nous avons une responsabilité particulière vis à vis des hélicoptères qui contribuent à sauver des vies au travers de missions comme le transport de patients ou la protection des populations. Maintenir le lien avec nos clients durant cette période était une priorité pour nous', a également déclaré Olivier Le Merrer.