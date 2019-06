Safran : IndiGo passe une commande de 20 milliards de dollars U.S. pour des moteurs LEAP-1A

LE BOURGET, France - 17 June 2019 -

IndiGo annonce ce jour une commande de moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper ses 280 Airbus A320neo et A321neo. Le contrat, qui inclut des moteurs de rechange et un contrat de service, est estimé à plus de 20 milliards de dollars U.S. au prix catalogue.

Pour assurer le soutiende sa nouvelle flotte de moteurs LEAP-1A, IndiGo a signé un contrat de service à long terme.

Client de CFM depuis 2016, Indigo opère actuellement 17 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B, au sein d'une flotte qui compte 215 Airbus de la gamme A320/A321. La livraison des premiers A320neo équipés de LEAP-1A est prévue en 2020.

« Nous sommes heureux de mettre en oeuvre ce partenariat avec CFM pour motoriser nos nouveaux A320neo et A321neo », a déclaré Riyaz Peermohamed, directeur financier, en charge des achats d'avions chez IndiGo. « Le moteur LEAP de CFM nous permettra de rester concentrés sur la baisse des coûts d'exploitation et sur la réduction de la consommation de carburant, associée à un haut niveau de fiabilité. Ce nouveau partenariat permettra à IndiGo de continuer à proposer des tarifs abordables à ses clients. »

« Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne IndiGo une fois encore », s'est félicité Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. « Nous pensons que la compagnie a fait le bon choix en sélectionnant le moteur LEAP de technologie avancée pour équiper ses A320neo. Il nous incombe maintenant de le leur démontrer, dans les mots et dans les actes, jour après jour. »

« Depuis l'entrée en service du LEAP, en 2016, ce moteur a systématiquement tenu les promesses que nous avions faites à nos clients, lorsque nous avons lancé le programme en 2008 », a ajouté Gaël Méheust. « Nous nous engageons à aider IndiGo à optimiser ses opérations, en leur fournissant ce que l'industrie fait de mieux en termes de taux d'utilisation, d'efficacité énergétique et de coût de possession global. »

CFM est implanté de longue date sur le sous-continent indien, avec plus de 500 moteurs CFM56 et près de 60 moteurs LEAP actuellement en service dans le pays.

Le moteur LEAP, qui a cumulé près de cinq millions d'heures de vol en moins de trois ans en service commercial, s'inscrit dans la lignée de l'emblématique ligne de produits CFM56 et a établi un nouveau standard pour les moteurs de cette classe de poussée.