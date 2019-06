Safran : Indigo passe une commande géante de moteurs LEAP à CFM, coentreprise de Safran et GE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie indienne à base coûts IndiGo a passé lundi une commande géante de moteurs à CFM International, la coentreprise de Safran et General Electric.

D'un montant de plus de plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue, cette commande vise à équiper 280 Airbus A320 et A321neo en moteurs LEAP. Elle inclut également des moteurs de rechange, a précisé Safran dans un communiqué.

La livraison du premier A320neo de la compagnie équipé d'un moteur LEAP-1A est prévue en 2020, a ajouté Safran.

IndiGo a également conclu un contrat à long terme de services auprès de CFM International.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire