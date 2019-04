Safran : JIM Compact, la jumelle de Safran s'enrichit de la fonction « Tireur d'Élite Longue Distance »

Sofins, Bordeaux, le 2 avril 2019

À l'occasion du salon SOFINS, Safran Electronics & Defense dévoile la nouvelle version de la jumelle infrarouge multifonction JIM Compact intégrant la fonction « Tireur d'Élite Longue Distance » (TELD) développée en partenariat avec le Commandement des Opérations Spéciales (COS).

Innovante, la fonction TELD démultiplie la capacité opérationnelle du tireur d'élite et le potentiel de réussite de la mission. Cette fonction TELD augmente significativement la probabilité d'atteinte au premier coup sur des cibles mobiles, conférant au tireur l'avantage de la surprise et réduisant également les risques de dommages collatéraux. De plus grâce à cette fonction, la charge cognitive de l'utilisateur est limitée par la réalisation de calculs d'anticipation et permet d'engager une cible en mouvement très rapidement.

Pesant moins de deux kilos, la JIM Compact de dernière génération se caractérise par sa compacité, sa robustesse, son autonomie et une ergonomie intuitive pensée pour les opérations au contact de jour comme de nuit. Ce système SWaP+ - Size, Weight and Power - embarquant de nouvelles fonctions à haute valeur ajoutée est doté de nouvelles possibilités de communication sans fil de type WiFi et Bluetooth. Cet équipement optronique portable binoculaire multifonction combine une voie infrarouge refroidie à haute résolution, une voie TV, une capacité « see spot » intégrée, un pointeur laser, un télémètre laser, une voie bas niveau de lumière (BNL), un compas magnétique digital ainsi qu'un récepteur GPS intégré. JIM Compact est en service dans plus de 9 armées de l'OTAN.

Un officier du COS déclare : « la dernière JIM Compact et sa fonction TELD ont été évaluées opérationnellement durant l'année passée. Les résultats obtenus sont excellents avec une appropriation de l'équipement en moins de 10 minutes par les personnels en formation de tireur d'élite pour de remarquables performances de coup au but sur cible mobile. La JIM Compact est parfaitement adaptée aux besoins des missions des forces spéciales et des forces armées. ».

Intégrée à la numérisation de l'espace de bataille et au combat collaboratif, la JIM Compact est un élément déterminant des opérations militaires et des chaînes d'information tactique en temps réel. Cette nouvelle fonction marque une étape supplémentaire dans la stratégie d'évolution des jumelles JIM Compact de Safran Electronics & Defense.