Safran : Journée Investisseurs de Safran (CMD'18) - Safran présente ses ambitions stratégiques et financières

Paris, le 29 novembre 2018

Safran a atteint et même dépassé les ambitions fixées en mars 2016.

Le Groupe est idéalement placé pour tirer parti de la croissance des marchés de l'Aéronautique et de la Défense grâce à ses excellentes positions de fournisseur de premier rang.

Renforcement de sa position de premier plan :

Conforter ses principales positions de motoriste complet dans le domaine civil et militaire

Devenir le numéro 1 mondial des fournisseurs d'Equipements aéronautiques au cours des 15 prochaines années

Augmenter les investissements dans l'innovation pour construire l'avenir du secteur



Qualité d'exécution et excellence de la performance opérationnelle :

Pérenniser le succès du moteur LEAP grâce à des activités de première monte et de service au meilleur niveau mondial

Redresser la performance des activités d'Aircraft Interiors afin de rétablir la confiance des clients dans un secteur clé pour les compagnies aériennes

Accroître la compétitivité de Safran en mettant particulièrement l'accent sur la réalisation de synergies commerciales, technologiques et de son offre de produits à travers le Groupe



Forte croissance organique, nouvelle progression de la profitabilité et de la génération de cash :

Croissance organique du chiffre d'affaires de 4 % à 6 % en moyenne sur la période 2019-2022, comprenant une croissance de 7 % à 9 % des activités de services pour moteurs civils

Marge opérationnelle courante qui tend vers une fourchette comprise entre 16 % et 18 % d'ici 2022

Forte génération de cash portée par une hausse de 50 % de l'EBITDA entre 2018 et 2022 : taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre supérieur à 50% chaque année et dépassant 60% en 2022



Politique d'allocation du capital équilibrée et disciplinée :

Augmentation de la R&D autofinancée et des investissements pour alimenter la croissance future

Augmentation du retour aux actionnaires : Exécution de l'intégralité du programme de rachat d'actions de 2,3 Mds€ commencé en 2018; intention d'augmenter le programme de rachat d'actions de 700 M€ supplémentaires Le Conseil d'administration examinera la pratique de retour aux actionnaires en 2020 afin d'assurer un rendement croissant et attractif



Toutes les données chiffrées de ce communiqué de presse sont exprimées en données ajustées, sauf mention contraire (pour les définitions, voir les Notes)

Commentaires du Directeur Général

Philippe Petitcolin a déclaré :

« Nous avons atteint et même dépassé nos ambitions fixées en mars 2016. L'attention portée à l'exécution et à l'excellence opérationnelle, conjuguée à la dynamique d'innovation et d'investissement en R&T, permet au Groupe de définir de nouvelles ambitions et de préparer l'avenir de notre industrie. Par ailleurs, la montée en cadence de la production du LEAP se poursuit et l'intégration de Zodiac Aerospace est en bonne voie. »

Safran (Euronext Paris : SAF) organise ce jour au Campus Safran une Journée Investisseurs (Capital Markets Day) pour les analystes financiers et les investisseurs.

Cette rencontre sera ouverte par Ross McInnes, Président du Conseil d'administration, et animée par Philippe Petitcolin, Directeur Général, avec à leurs côtés des membres du Comité Exécutif de Safran.

Les principaux thèmes couverts au cours de cette journée sont présentés ci-après.

1. Perspectives et stratégie

Safran s'appuiera sur ses positions de premier plan sur les marchés de l'Aéronautique et de la Défense pour concrétiser des ambitions nouvelles.

Les marchés de l'aviation commerciale et de la défense devraient connaître une évolution positive qui entraînera une dynamique soutenue pour les livraisons en première monte et en retrofit. Safran a défini des objectifs clairs pour toutes ses activités.

Safran a pour ambition de rester un motoriste complet et un acteur clé dans le secteur de la propulsion en investissant dans de nouvelles technologies, tout en tirant parti de la croissance de ses activités de services portées par une importante base installée de moteurs civils.

Safran est aujourd'hui le numéro 2 mondial des fournisseurs d'Equipements aéronautiques et a pour ambition de devenir n°1 au cours des 15 prochaines années, notamment en accroissant sa compétitivité et en jouant un rôle de leader dans l'« avion plus électrique ». L'acquisition de Zodiac Aerospace renforcera les activités Electronics & Defense/Electrical & Power de Safran et permettra de tirer pleinement parti du portefeuille d'activités d'Aerosystems.

Pour Aircraft Interiors, la priorité de Safran est de redresser la performance et de rétablir la confiance des clients afin de renouer avec les niveaux de profitabilité atteints par le passé.

2. Cadre financier

Safran poursuivra sur la voie d'une croissance forte et profitable.

La croissance organique du chiffre d'affaires devrait être de 4 % à 6 % (sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,25 $ pour 1 € en 2019-2022) avec une contribution de toutes les activités, notamment des moteurs civils en première monte, des services aéronautiques et des activités d'Aircraft Interiors.

La marge opérationnelle courante devrait tendre vers une fourchette comprise entre 16 % et 18 % d'ici 2022, à l'issue de la transition CFM56/LEAP, du redressement des activités d'Aircraft Interiors, et après prise en compte de l'impact total des synergies de coûts avant impôt de 200 M€ par an ainsi que des effets bénéfiques de la stabilisation des cours couverts. En 2022, Safran vise une marge opérationnelle :

supérieure à 20 % pour la Propulsion

supérieure à 16 % pour les Équipements

supérieure à 10 % pour la Défense

de 15 % environ pour les activités historiques de Zodiac Aerospace, y compris toutes les synergies prises en compte dans les autres activités de Safran (ou 13 % après exclusion des synergies prises en compte dans les autres activités)

Les dépenses de R&D entameront un nouveau cycle qui intègre des hypothèses pour les développements associés au NMA (s'il est lancé), des efforts ciblés sur Zodiac et une augmentation de 30 % des dépenses de R&T. La dépense totale de R&D autofinancée augmentera, mais se maintiendra à environ 6 %-7 % du chiffre d'affaires sur la période.

La génération de cash-flow libre restera une priorité sur la période 2018-2022 avec une croissance de l'EBITDA de 50 % environ. Le besoin en fonds de roulement devrait augmenter sur la période sous l'effet probable de la baisse importante des acomptes, de la stabilité des stocks et de l'augmentation progressive de la contribution des contrats de maintenance à l'heure de vol (RPFH).

Les investissements corporels devraient représenter environ 4 % du chiffre d'affaires sur la période 2018-2022 et être notamment affectés au renforcement des capacités de maintenance (MRO) pour le moteur LEAP, ainsi qu'à la modernisation et la rationalisation des sites de production de Zodiac Aerospace.

Le cash-flow libre devrait donc progresser chaque année. Le taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre devrait rester supérieur à 50% chaque année et dépasser 60% en 2022.

Safran maintiendra sa politique disciplinée d'allocation du capital :

La croissance organique sera la priorité. Safran n'envisage actuellement pas de réaliser de nouvelles acquisitions majeures

Après l'acquisition de Zodiac Aerospace, Safran réaffirme son objectif de maintien d'un profil investment grade, et son intention de poursuivre son désendettement à l'avenir

Safran continuera à augmenter le retour aux actionnaires : Le programme de rachat d'actions de 2,3 Mds€, dont 50 % ont été réalisés à date, sera achevé en 2019 Safran a l'intention d'augmenter le programme de rachat d'actions de 700 M€ supplémentaires pour compenser l'effet dilutif potentiel des obligations convertibles existantes

En conséquence, plus de 75 % du cash-flow libre cumulé devraient être distribués aux actionnaires sur la période 2018-2022 par le biais de rachats d'actions et de la pratique actuelle de distribution de dividende

Le Conseil d'administration réexaminera cette pratique en 2020 afin d'assurer un rendement croissant et attractif pour les actionnaires

3. CFM56-LEAP : transition et activités de services

Safran achèvera la transition CFM56-LEAP en cours et tirera profit de la très importante base installée de CFM56 et de LEAP

D'excellents progrès ont été accomplis concernant la transition CFM56-LEAP :

Le moteur LEAP tient toutes ses promesses en termes de performance, de fiabilité et d'utilisation, ce qui en fait le moteur de référence des compagnies aériennes

La priorité absolue est de répondre à la demande des clients en relevant les défis d'une montée en cadence sans précédent de la production. Safran s'est doté d'un solide système de gestion de la production afin d'atteindre les objectifs de livraisons convenus avec ses clients

La réduction des coûts du moteur LEAP est en ligne avec les objectifs et se poursuit comme prévu, grâce aux progrès réalisés par les usines et les fournisseurs du Groupe.

Les moteurs CFM56 et LEAP continueront à représenter l'essentiel de la forte croissance et de la rentabilité des activités de services pour moteurs civils de Safran :

Le modèle économique Time & Materials (T&M) restera dominant encore longtemps grâce à l'importante flotte de CFM56 en service

La contribution des contrats RPFH augmentera graduellement tirée par la montée en cadence du moteur LEAP, qui reflète la hausse de la demande des clients

Safran est bien préparé pour cette transition progressive et développera son réseau de maintenance (MRO)

Ces tendances offrent une excellente visibilité pour les perspectives de croissance de 7 % à 9 % en moyenne prévue pour les activités de services pour moteurs civils de Safran sur la période 2018-2022.

4. Intégration de Zodiac Aerospace et redressement d'Aircraft Interiors

Les premières étapes de l'intégration ont été menées à bien et la dynamique s'accélère :

Accélération du redressement opérationnel de Zodiac Aerospace notamment avec le déploiement des meilleures pratiques

Réalisation de synergies de coûts avant impôt de 200 M€ à horizon 2022. Ces synergies de coûts sont intégralement confirmées et un potentiel supplémentaire a été identifié

Concernant les activités d'Aircraft Interiors, la nouvelle direction et les équipes font tout leur possible pour regagner la confiance des clients en transformant des activités segmentées en un acteur industriel efficace. Safran concrétisera pleinement le potentiel des activités de Zodiac Aerospace pour obtenir la performance attendue.

5. Innovation

Safran est déjà bien avancé dans la préparation de l'avenir et pour faire partie de la prochaine génération de programmes d'aéronautique et de défense.

Les principales priorités sont :

Faire progresser l'efficacité de la propulsion aéronautique

Être leader dans le domaine de l'« avion plus électrique »

Conduire l'innovation dans le domaine de la cabine connectée

Faire de la fabrication additive une réalité à l'échelle industrielle

Cette accélération de la stratégie d'innovation permettra à Safran de rester un partenaire privilégié des avionneurs et de renforcer son potentiel de croissance pour les décennies à venir.

6. Une feuille de route claire

Safran est l'entreprise la plus performante dans le domaine de l'Aéronautique et de la Défense et restera concentrée à la fois sur le court et le long terme :

En portant une très grande attention à l'exécution et à l'excellence opérationnelle

En renforçant les investissements en R&T et dans l'Innovation pour préparer l'avenir

Diffusion en direct et rediffusion sur internet

L'événement débutera à 13h00 (heure de Paris) à Vilgénis le 29 novembre 2018. Il pourra être suivi en direct sur le site web de Safran via le lien suivant : https://www.safran-group.com/capital-markets-day-2018-live

Une conférence téléphonique permettra de suivre l'évènement et de participer aux séances de questions-réponses. Les numéros d'appel sont les suivants : +33 1 76 70 07 94 (France), +44 207 192 8000 (Royaume-Uni), et +1 631 510 7495 (États-Unis). Code : 3181737.

Les présentations, et ultérieurement une rediffusion, seront disponibles en téléchargement depuis le site www.safran-group.com/finance.

* * * *

Calendrier

Résultats annuels 2018 : 27 février 2019

Assemblée générale 2019 : 23 mai 2019

* * * *

Notes

Données ajustées

Pour refléter les performances économiques réelles du Groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents, Safran établit, en complément de ses comptes consolidés, un compte de résultat ajusté.

Le compte de résultat consolidé du Groupe est ajusté au titre de l'impact :

de l'allocation du prix d'acquisition réalisée dans le cadre des regroupements d'entreprises. Ce retraitement concerne depuis 2005 les dotations aux amortissements des actifs incorporels liés aux programmes aéronautiques, réévalués lors de la fusion Sagem/Snecma. A compter de la publication des comptes semestriels 2010, le Groupe a décidé de retraiter : les effets des écritures relatives à l'allocation du prix d'acquisition des regroupements d'entreprises, notamment les dotations aux amortissements des actifs incorporels, reconnus lors de la transaction, avec des durées d'amortissement longues, justifiées par la durée des cycles économiques des activités dans lesquelles opère le Groupe et les effets de revalorisation des stocks, ainsi que le produit de réévaluation d'une participation antérieurement détenue dans une activité en cas d'acquisition par étapes ou d'apport à une co-entreprise ;



Ces retraitements s'appliquent également à compter de 2018 à l'acquisition de Zodiac Aerospace.

de la valorisation des instruments dérivés de change afin de rétablir la substance économique réelle de la stratégie globale de couverture du risque de change du Groupe : ainsi, le chiffre d'affaires net des achats en devises est valorisé au cours de change effectivement obtenu sur la période, intégrant le coût de mise en oeuvre de la stratégie de couverture, et la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés de change afférentes aux flux des périodes futures est neutralisée.



Les variations d'impôts différés résultant de ces éléments sont aussi ajustées.

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel avant résultats de cession d'activités/changement de contrôle, pertes de valeur, coûts de transaction et d'intégration et autres.

Activités de services pour moteurs civils (agrégat exprimé en USD)

Cet agrégat extracomptable (non audité) comprend le chiffre d'affaires des pièces de rechange et des contrats de prestations de service (maintenance, réparation et révision) pour l'ensemble des moteurs civils de Safran Aircraft Engines et de ses filiales et reflète les performances du Groupe dans les activités de services pour moteurs civils comparativement au marché.

Cash-flow libre

Cet agrégat extracomptable (non audité) correspond à la capacité d'autofinancement minorée du besoin en fonds de roulement et des investissements incorporels et corporels.