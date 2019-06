Safran : L'industrie aéronautique s'engage pour un partenariat en faveur d'une « aviation propre »

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2018 des dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Eléments de contexte

Vous trouverez ci-joint la Déclaration Commune des Acteurs de la Recherche Aéronautique Européenne concernant l'Aviation Propre dans le cadre du programme Horizon Europe.

Clean Sky, qui fait partie du programme européen Horizon 2020, vise à développer des technologies innovantes dans le domaine de l'aéronautique : des ailes plus aérodynamiques, des moteurs plus légers et plus efficaces, des systèmes plus intelligents, de nouvelles configurations d'avions et un cycle de vie plus durable pour les avions. L'objectif du programme est de réduire les émissions de CO 2 et les niveaux sonores produits par les avions. En réunissant l'industrie aéronautique, les PME, les centres de recherche et les universités pour obtenir les meilleurs résultats innovants, Clean Sky renforce la collaboration au sein de l'industrie aéronautique européenne, son leadership mondial et sa compétitivité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.cleansky.eu ou contactez Maria-Fernanda Fau, Responsable de la Communication - Tél:+32 470 892028 - maria-fernanda.fau@cleansky.eu