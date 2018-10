Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie américaine de location d'avions NetJets a annoncé hier la signature d’une option d’achat portant sur 150 avions d'affaires « Cessna Citation Hemisphere » auprès de l’américain Textron. Ce contrat est une bonne nouvelle pour Safran (+1,16% à 108,75 euros) puisque c’est la dernière génération de son moteur Silvercrest qui équipera les appareils. D’autant plus que ce moteur avait vu son image quelque peu écornée par le passé.En effet, Dassault Aviation avait mis fin au programme du Falcon 5X face à la multiplication des retards du moteur Silvercrest développé par Safran. Les deux groupes avaient annoncé le mois dernier un accord amiable mettant un terme à leur différend sur ce moteur. Dans le cadre de cet accord, Dassault Aviation devait percevoir une indemnité de la part de Safran de 280 millions de dollars.Une histoire qui est éclipsée aujourd'hui par l'éclat de ce nouveau contrat. " Il s'agit d'un formidable tremplin pour le succès commercial de la plate-forme Hemisphere et du moteur Silvercrest", s'est réjouit Olivier Andriès, le dirigeant de Safran Aircraft Engines." Nous avons travaillé sans relâche avec Safran pour comprendre les étapes de développement du moteur Silvercrest ", a commenté pour sa part Brad Thress, Senior Vice President au sein de Textron Aviation.Avant de conclure : " à l'issue de notre revue, nous sommes confiants que le Silvercrest est le meilleur choix pour l'Hemisphere et nous sommes ravis de l'engagement de Safran à le livrer dans les délais prévus et selon les cibles définies".