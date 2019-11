Safran : Le Conseil d'administration de Safran choisit Olivier Andries comme futur Directeur Général de Safran.

Paris, le 4 novembre 2019

Le Conseil d'administration de Safran a choisi Olivier Andries pour succéder à Philippe Petitcolin en tant que Directeur Général à compter du 1er janvier 2021, au terme d'une période de transition d'un an qui commencera le 1er janvier 2020.

A cette date, Olivier Andries sera nommé Directeur auprès du Directeur Général.

Olivier Andries réunit toutes les qualités requises pour diriger notre Groupe. Il a acquis une solide expérience opérationnelle depuis 10 ans dans nos activités de Défense et Sécurité (2009-2011), puis Propulsion depuis 2011 (Safran Helicopter Engines et Safran Aircraft Engines). Il consacrera l'année 2020 à des missions spécifiques sous l'autorité de Philippe Petitcolin.

Ross McInnes, Président du Conseil d'administration de Safran a déclaré : « Monique Cohen, Administratrice référente et Présidente de notre Comité de Nominations et Rémunérations, et moi-même avons été chargés de conduire le processus de sélection du successeur de Philippe Petitcolin. Au terme des auditions et des évaluations de candidats internes et externes à Safran, ce Comité a recommandé au Conseil d'administration de désigner Olivier Andries. Le mandat de Philippe Petitcolin ayant été précédemment prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions d'une transition fluide et ordonnée sont ainsi réunies ».

Philippe Petitcolin, Directeur général, a déclaré : «Je me réjouis d'accompagner mon successeur au cours de l'année 2020 posant ainsi les bases solides d'une succession réussie pour Safran ».

Olivier Andriès, 57 ans, est Président de Safran Aicraft Engines depuis juin 2015. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1981) et de l'Ecole des Mines de Paris (promotion 1984). Après avoir exercé différentes fonctions au ministère de l'Industrie et à la direction du Trésor, il rejoint en 1993 le cabinet du ministre de l'Economie et des Finances comme conseiller industriel. Il rejoint le groupe Lagardère en 1995 au poste de directeur adjoint de la Stratégie où il pilote différents projets d'acquisition et de fusion. En 1998, il devient conseiller spécial auprès de Jean-Luc Lagardère. Entré chez Airbus en 2000 comme directeur de la Politique Produits, Olivier Andriès devient directeur de la Stratégie et de la Coopération à partir de 2005. En juillet 2007, il est nommé directeur de la Stratégie d'EADS. Il intègre Safran en mars 2008 en tant que Directeur général adjoint en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe, puis devient en septembre 2009 Directeur général adjoint, branche Défense - Sécurité de Safran. En 2011, il est nommé Président-directeur général de Safran Helicopter Engines (Turbomeca). A compter de juin 2015, il est nommé Président de Safran Aicraft Engines (Snecma).