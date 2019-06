Safran : Le Système de Drones Tactiques Patroller de Safran effectue ses vols de qualification au centre d'expertise DGA essais en vol.

Paris Air Show, Le Bourget, le 17 juin 2019

Le Système de Drones Tactiques Patroller, développé et produit par Safran Electronics & Defense, dans le cadre du programme SDT (Système de Drones Tactiques) sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction générale de l'armement (DGA), a engagé avec succès la dernière étape de la qualification industrielle centre DGA Essais en vol à Istres, France.

Avec déjà plus de 220 vols à son actif, le Patroller démontre qu'il remplit pleinement les critères attendus : décollage et atterrissage automatique, conduite de mission, exploitation simultanée et en temps réel de ses capteurs, qualité de ses charges optronique et radar, discrétion sonore, endurance, facilité de mise en oeuvre et disponibilité. Pendant ces vols de qualification, comme pour tous les essais précédents, le système Patroller s'est révélé à la hauteur des défis qui lui avaient été assignés pour garantir la supériorité technologique de l'Armée de Terre sur les théâtres d'opération tout en préservant des coûts d'exploitation faibles.

Modulaire, le drone Patroller peut emporter une charge utile multi-capteurs de renseignement de 250 kg (optronique, radar, guerre électronique). Il est adaptable aux différents types de missions des armées de Terre, de l'Air et de la Marine ou des services en charge de sécurité intérieure. Le Patroller va prochainement participer à des opérations de surveillance maritime dans le cadre d'un « Preparatory Action on Defence Research » (PADR) de la Commission Européenne.

Sa station sol assure de multiples fonctions : préparation et conduite de mission, reconnaissance, localisation, poursuite automatique de cibles, fusion et dissémination en temps réel du renseignement et simulation embarquée pour l'entrainement, en conformité avec les derniers standards de l'OTAN. Le SDT Patroller est l'un des premiers systèmes qui sera formellement certifié suivant la norme OTAN applicable aux systèmes de drones de cette catégorie.

Véritable synthèse des savoir-faire de Safran Electronics & Defense pour observer, décider, guider, le Patroller constitue aussi un défi industriel. Toutes les équipes de la société à Montluçon, à Dijon, à Fougères, à Eragny et à Poitiers sont mobilisées pour démontrer leur capacité à relever les défis du programme en termes d'excellence opérationnelle et pour respecter les engagements de livraison. La livraison à la Délégation Générale de l'Armement du premier système SDT Patroller, composée de deux stations sol et de cinq aéronefs, est prévue fin 2019.