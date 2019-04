Safran : Les innovations Safran s'exposent sur Aircraft Interiors Expo à Hambourg

Paris, le 1er avril 2019

Safran, un des leaders mondiaux des équipements pour intérieurs d'avion, est présent sur les trois espaces d'Aircraft Interiors Expo qui se déroule du 2 au 4 avril 2019 à Hambourg.

Sur le stand principal, Safran Seats présente une large gamme de sièges, pour classes affaire, premium économie ou économie, destinée aux avions courts, moyens et long-courriers. Safran Seats répond aujourd'hui tant aux attentes des compagnies aériennes qui demandent plus d'efficacité opérationnelle, qu'à celles des passagers, plus sensibles au confort à bord. L'utilisation de nouveaux matériaux, les nouvelles technologies d'industrialisation et les travaux menés sur l'ergonomie et le design de ces sièges permettent de satisfaire à cette double exigence.

Dans la maquette de cabine ECOS, Safran Cabin innove et expose de nouvelles solutions d'optimisation de l'espace au service de la sécurité et du confort des passagers et personnels navigants. Sont également présentés des équipements permettant un service en cabine haut de gamme avec la gamme d'inserts de cuisine Nuvo : fours et appareils à boissons de dernière génération. Sur ce même stand, Safran Aerosystems présente les derniers équipements développés, comme le Revolution Toilet, qui dispose d'un nouveau système d'économie d'eau et de rinçage, et dont la maintenance est facilitée.

Sur le salon World Travel Catering Expo (WTCE), Safran Cabin présentera sa gamme de chariots Hybrite S et Sophy, une nouvelle application pour chariots connectés.

Enfin, Safran est également présent dans la zone IFEC (In-Flight Entertainment & Communications), avec les dernières technologies de divertissement et de communication à bord, notamment les nouveaux écrans RAVE (Reliable, Affordable and Very Easy).

A découvrir sur les trois stands Safran

Confort, intimité et personnalisation des sièges de classe affaire

Le siège OPTIMA, pour avions long-courriers Airbus A330 et A350 et Boeing 777 et 787, permet une double optimisation de l'espace : l'implantation en biais offre un accès direct à l'allée pour tous les passagers, et l'espace pour chacun reste optimisé et doté d'équipements de grand confort comme une option lit double. Le siège haut de gamme Skylounge Core est lui développé pour les Airbus A330 et Boeing 787 et offre aux passagers un environnement de vie plus large avec un siège de 20 pouces et une surface de lit à plat. Ces nouveaux sièges disposent également de nombreux éléments de personnalisation pour les compagnies aériennes. Le Skylounge Core s'est d'ailleurs vu décerner le label Janus d'excellence par l'Institut Français du Design en décembre 2018 car il répond aux cinq critères 'E' du Label : économique, esthétique, ergonomique, éthique et émotionnel.

Pour améliorer encore la qualité du voyage et se différencier, les compagnies aériennes souhaitent offrir plus d'intimité et de confort à leurs passagers en classe affaire. Safran Seats a développé une porte flexible en matériaux souples qui peut être intégrée dans le siège, avec un impact minimum sur l'espace de vie du passager, offrant ainsi une expérience de vol proche de la première classe. Cette porte flexible s'adapte notamment au nouveau siège VERSA, une nouvelle génération de sièges disposés en chevrons dans la cabine. Outre le confort d'une position horizontale avec une intimité renforcée, son implantation permet une optimisation du nombre de passagers.

Les rangements optimisés et des services à bord de qualité

Les coffres à bagages ECOS sont désormais disponibles en version à étagère fixe. Cette variante conserve toute la capacité du coffre ECOS pivotant, et offre une plus grande facilité de chargement. Ces coffres, plus légers, limitent l'encombrement dans la cabine, tout en étant dotés d'une porte facile à fermer. Comme toute la gamme des éléments ECOS, cette version est disponible en rétrofit sur les Airbus A320.

La nouvelle application SOPHY pour chariots de service est conçue pour améliorer les services en vol : grâce à une simple balise universelle, la compagnie aérienne peut localiser et suivre ses chariots tout au long de leur utilisation. Des informations opérationnelles et commerciales sont ainsi collectées à chaque étape de l'exploitation, comme les transferts, le nettoyage, la qualité des aliments, les stocks et les prévisions de maintenance.

Systèmes de divertissement et d'alimentation électrique

Safran Aerosystems présente au sein de l'espace IFEC du salon, RAVE, un système de divertissement à bord, et doté d'innovations comme un accès à l'audio pour les passagers avec leurs propres casques Bluetooth ainsi que la vidéo haute définition 4K. Le système Rave propose différentes configurations d'écran à contenu intégré et à faible consommation.

Sur ce même espace, une nouvelle génération de systèmes d'alimentation électrique USB de type « A+C In Seat » est aussi exposée. Capables de charger la plupart des appareils électroniques personnels tels que smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ces prises peuvent fournir jusqu'à 45 W d'alimentation à chaque passager

Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez Safran sur le stand principal - 7B40 - dans le Hall B7, sur le stand 4C20 de l'IFE, et sur le stand 4E10 de WTCE Expo.