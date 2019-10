Safran : Lockheed Martin Australia signe un contrat de 37 millions de dollars avec Safran pour la conception de systèmes clés des futurs sousmarins australiens

8 octobre 2019 - Sydney, Australie - Lockheed Martin Australia, avec le département de Défense Australien, annonce aujourd'hui la sélection de Safran Electronics & Defense Australasia pour concevoir trois éléments majeurs du système de combat des futurs sous-marins de la Marine Australienne.

Safran fournira, au titre de ce contrat de 36.77M$ courant jusqu'en mai 2023, la conception détaillée des mâts optroniques de veille et d'attaque, du radar de navigation ainsi que du système de navigation. Pour permettre l'intégration au système de combat, Safran livrera des prototypes et des simulateurs à Lockheed Martin qui serviront aux activités réalisées au Combat System Architecture Laboratory (CSAL), basé à Adélaïde.

Cette phase initiale de développement permettra à Safran la mise en place de capacités locales pour la conception, l'intégration et le soutien de ces futurs systèmes. D'autre part, Safran Electronics & Defence Australasia s'appuiera sur deux entreprises australiennes, Acacia Systems et Thomas Global Systems, pour la conception et le développement de logiciels et de matériel électronique. De façon générale, cette phase de conception entrainera la création de plus d'une dizaine de postes à temps plein en Australie au niveau de Safran et de ses partenaires.

Lors du salon naval PACIFIC 2019, Joe North, Président Directeur Général Lockheed Martin Australie Nouvelle-Zélande, a félicité Safran pour sa sélection. Il a également exprimé son enthousiasme de travailler avec l'équipe australienne du Groupe pour supporter la Marine Australienne dans l'amélioration de ses capacités de souveraineté et a déclaré : « Lockheed Martin Australia, en accord avec le Département de la Défense, est engagé à maximiser l'implication des sociétés australiennes à travers toutes les phases du programme des futurs sousmarins. Safran Electronics & Defense représente la référence internationale sur le marché de l'optronique sous-marine et les systèmes de navigation, et nous sommes ravis d'accueillir cette société et ses partenaires au sein de notre équipe de développement du système de combat ».

Alexis de Pelleport, Président Directeur Général de Safran Electronics & Defense Australasia, indique : « Le contrat avec Lockheed Martin Australia et le Département de la Défense Australienne nous permettra également de respecter nos engagements en terme d'emplois locaux et de développer le savoir-faire australien dans nos locaux de Botany et à travers nos partenaires

locaux. Nous sommes fiers de travailler avec Lockheed Martin Australia et le Commonwealth dans le développement de la supériorité sous-marine australienne de la région».